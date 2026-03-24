El proyecto de reforma del Centro de Mayores saldrá en breve a licitación con una inversión de 210.000 euros

ANA LÓPEZ OTERO

El alcalde eleva al pleno de este jueves el acuerdo de aprobación del proyecto para que Diputación Provincial atienda esta demanda

El Ayuntamiento de Carboneras da un paso importante para hacer realidad la remodelación del Centro de Mayores del municipio. El alcalde, Salvador Hernández, junto a la concejala de Políticas Sociales y Mayores, Ángeles Carrillo, han anunciado que el proyecto de reforma saldrá a licitación de forma inminente tras elevarse para su aprobación al pleno ordinario de este jueves.

Este trámite administrativo es el requisito indispensable para que la Diputación Provincial de Almería, que financia la totalidad de las obras con 210.000 euros dentro de su Plan de Centros Sociales y de Mayores, pueda iniciar el procedimiento de licitación y posterior adjudicación de los trabajos. Los elementos más importantes del proyecto han sido presentados al presidente de la Asociación de Mayores “Castillo de San Andrés”, Manuel Urbano, en un encuentro que ha contado también con la participación de la directora del Centro de Servicios Sociales Levante Sur, Juana Granada.

El alcalde, Salvador Hernández, ha puesto en valor el trabajo realizado para desbloquear esta esperada actuación. “A partir de una estrecha colaboración con la Diputación Provincial, se han agilizado los pasos para retomar el proyecto puesto sobre la mesa en 2021, actualizar los precios recogidos en el mismo y dar el empuje político definitivo para la intervención”, ha señalado el regidor.

En ese sentido, Hernández ha concluido expresando su deseo de que, una vez licitadas las obras, “todo pueda avanzar según los plazos inicialmente previstos y nuestros mayores puedan disfrutar cuanto antes de un centro moderno y cómodo como se merecen”.

La reforma

La reforma integral da respuesta a las peticiones específicas de los usuarios para garantizar un espacio funcional y accesible. De ese modo, en la planta baja se habilitará una oficina de recepción y despacho. A un lado de la entrada se situará la cafetería, que contará con acceso independiente.

Para ganar amplitud, se trasladarán la escalera y el ascensor, permitiendo crear un espacio central diáfano y amplio destinado a bailes y actividades de grupo, además de dos salas para talleres.

En la planta superior la redistribución permitirá la creación de dos salas de usos múltiples y tres despachos. La zona central liberada se convertirá en un área versátil. Se contará con climatización y con acceso a la planta de la cubierta.