Aprobada la reforma integral del entorno de la Iglesia en San Miguel de Cabo de Gata con una inversión de casi 800.000 euros

El Ayuntamiento de Almería impulsa con estos acuerdos la transformación de Cabo de Gata y mejora infraestructuras costeras con nuevas inversiones



La portavoz del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Almería y concejala delegada del Área de Obras Públicas, Sacra Sánchez, ha informado de dos nuevos acuerdos adoptados en el marco de la última Junta de Gobierno Local, centrados en su caso en la mejora de espacios urbanos y costeros del municipio.



Por un lado, se ha aprobado el proyecto de reforma integral de la Plaza de la Iglesia y las calles Iglesia, La Estrella del Mar, Chozas y Las Barcas, en la barriada de San Miguel de Cabo de Gata, con un presupuesto base de licitación de 799.999,98 euros y un plazo de ejecución de seis meses.



Esta actuación, pendiente ahora de su licitación y que se desarrollará sobre una superficie cercana a los 11.000 metros cuadrados, se enmarca dentro del compromiso municipal de poner en valor la barriada de Cabo de Gata, tal y como recoge el programa electoral con el que la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, concurrió a las elecciones municipales de 2023.



El proyecto, que engloba la Plaza de la Iglesia y las calles de la Iglesia, Estrella de Mar, Chozas y Las Barcas, permitirá renovar el estado actual de esta zona céntrica, mejorar las condiciones de accesibilidad y facilitar la movilidad peatonal, “optimizando el uso y funcionalidad de un espacio de especial interés turístico, comercial y residencial como es el entorno de la Iglesia”, ha recordado la portavoz municipal.

Almadraba de Monteleva



Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la adjudicación del contrato de obras para la reforma del pavimento del paseo marítimo de la playa de la Almadraba de Monteleva, así como la instalación de mástiles para banderas de certificaciones y galardones en distintas playas del término municipal.



El contrato, adjudicado a la empresa ‘Calares, Obras, Servicios y Medio Ambiente, S.L.’, cuenta con un presupuesto de 163.350 euros y un plazo de ejecución de un mes. Esta intervención se enmarca en la planificación municipal para la mejora integral de los espacios costeros, con el objetivo de modernizar infraestructuras, reforzar la accesibilidad y aumentar la seguridad de usuarios y visitantes.



En el caso del paseo marítimo de la Almadraba, se actuará sobre una superficie aproximada de 1.000 metros cuadrados, sustituyendo el actual pavimento de madera por encachado de piedra sobre base de hormigón, una solución que mejora la durabilidad, reduce el mantenimiento y se integra mejor en el entorno litoral.



Además, el proyecto contempla la reparación y ampliación de la rampa de acceso a la playa, así como la renovación de la cabina de los puestos de socorrismo, mejorando tanto la accesibilidad como las condiciones del servicio de vigilancia.



De forma complementaria, se ejecutarán las cimentaciones e instalación de agrupaciones de mástiles destinados a la exhibición de banderas de calidad en tres playas del municipio: Costacabana (junto a la calle Rhin), El Toyo-Retamar (en Camino de la Ballesta) y San Miguel de Cabo de Gata (en calle La Lecha).



El Ayuntamiento de Almería continúa, con estos importantes proyectos, avanzando en la mejora y modernización de espacios públicos, reforzando el atractivo de sus barrios y consolidando la calidad de su litoral como uno de los principales activos turísticos de la ciudad.