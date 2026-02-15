El PSOE-A abaratará un 20% el precio de la vivienda para los jóvenes andaluces, mientras Moreno Bonilla no es capaz ni de darles el Bono Alquiler Joven del Gobierno de España

Verónica Pérez denuncia que la juventud andaluza no confía en el presidente de la Junta para encontrar un hogar propio, mientras María Jesús Montero hace una apuesta sin precedentes por la vivienda pública en Andalucía al prometer 100.000 más

La portavoz socialista de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Verónica Pérez, ha denunciado que mientras María Jesús Montero se ha comprometido a abaratar un 20% el precio de la vivienda para las y los jóvenes andaluces, Moreno Bonilla no es capaz ni de darles el Bono Alquiler Joven que financia el Gobierno de España.

Pérez ha reprochado al gobierno andaluz que en 2026 hay jóvenes a los que aún no les ha llegado el dinero de 2022, lo que ha provocado la “desconfianza” en la gestión de Moreno Bonilla y que a día de hoy haya 3.000 nuevas ayudas sin solicitar, de las 15.000 de la convocatoria de este año, a pesar de ser la vivienda uno de los principales problemas de la juventud.

La portavoz socialista ha calificado la gestión del Bono para el Alquiler por parte del gobierno del PP como un “laberinto burocrático”, con “expedientes interminables, un sistema que se cae y con resoluciones contradictorias”. Además de ser una medida que viene del Gobierno de España y que Moreno se ha negado a complementar.

Verónica Pérez ha puesto el foco en que mientras las y los jóvenes andaluces no confían en que el Gobierno andaluz pueda solucionar su problema habitacional, la propuesta de la secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, pasa por la construcción de 100.000 nuevas viviendas públicas en la comunidad.

Además, en contra del modelo del PP que lo único que busca es la “especulación urbanística”, Montero se ha comprometido a derogar la ley andaluza en sus primeros 100 días de Gobierno, dando a los andaluces la seguridad de que la vivienda dejará de ser un “negocio” para convertirse en un derecho, el “quinto pilar del Estado del Bienestar”.

La portavoz socialista de Fomento ha destacado que esta situación se produce a pesar de que el acceso a la vivienda se ha convertido en el principal problema que tienen los jóvenes andaluces. Un problema, ha dicho, al que ha hecho frente el Gobierno de España desde 2022 con el Bono de Alquiler Joven, “unas ayudas a los jóvenes andaluces para poder acceder a esa vivienda que tanto trabajo les cuesta poder conseguir”.

“Sin embargo, ¿qué ha hecho el gobierno andaluz con esos más de 34 millones de euros que llegan cada año a Andalucía para favorecer el acceso a la vivienda de los jóvenes andaluces?”. En lugar de gestionarlas, Pérez ha criticado que el gobierno de Moreno Bonilla, se dedica a “boicotear” estas ayudas “a costa de perjudicar a los jóvenes de nuestra tierra” y a pesar de “la necesidad que tiene la juventud andaluza de ese dinero que ha puesto el Gobierno de España para ayudarlos”, ha subrayado.