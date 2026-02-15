Orizon Software y Orus Logistics integran sus plataformas para ofrecer gestión y logística unificadas al sector hortofrutícola

Iván Castaño

Las empresas tecnológicas Orizon Software y Orus Logistics, ambas con sede en el Poniente almeriense, han firmado un acuerdo para integrar sus plataformas digitales. Esta alianza permitirá a los profesionales del sector agrícola, tanto en Almería como en el resto de España, disponer de una solución integral que combine la gestión y contabilidad de Orizon con la logística y comunicación que aporta Orus Logistics.”.





Orizon Software, especialista en software de gestión hortofrutícola, y Orus Logistics, plataforma innovadora de comunicación logística, anuncian una alianza estratégica para integrar sus servicios. Con esta integración, los clientes de Orizon podrán acceder desde un mismo sistema a las funciones avanzadas de logística y trazabilidad de envíos que ofrece Orus, obteniendo así un servicio más amplio y completo en la gestión de sus operaciones agrícolas.

Esta colaboración responde al compromiso de ambas compañías de ofrecer más valor a sus usuarios y facilitar la transformación digital en la agricultura. Hasta ahora, muchas empresas hortofrutícolas gestionaban la producción y la administración con una herramienta, y el transporte con otra por separado. Gracias a la unión de Orizon y Orus, todo ese proceso – desde la planificación de cultivos y la contabilidad, hasta la expedición y entrega del producto – podrá gestionarse de forma unificada. Esto se traduce en mayor eficiencia, menos trabajo duplicado y mejor visibilidad de la cadena de suministro para cooperativas, comercializadoras y productores del sector.

Orizon Software es conocida por CEOX su ERP especializado en el sector hortofrutícola, que abarca módulos de producción, trazabilidad, finanzas y gestión de personal, entre otros. Por su parte, Orus Logistics aporta una plataforma puntera que elimina las interminables llamadas telefónicas en la logística, permitiendo coordinar transportistas, exportadores y clientes finales con actualizaciones en tiempo real y notificaciones automáticas. La integración de ambas soluciones permite que los usuarios de Orizon tengan también acceso a la información logística en tiempo real – como el estado de los envíos, horarios estimados de llegada y gestión de incidencias – todo ello dentro de la misma herramienta que usan para la gestión diaria de la empresa.

El acuerdo pone en valor el talento local del Poniente almeriense en materia de tecnología aplicada al agro. Ambas empresas, radicadas en la provincia de Almería, destacan la importancia de colaborar para impulsar la digitalización en uno de los principales polos agrícolas de Europa. “Se trata de unir fuerzas para que el sector hortofrutícola almeriense y español pueda dar un salto más en eficiencia y competitividad”, subrayan desde Orus Logistics. Con iniciativas como esta, las empresas tecnológicas de la región muestran su capacidad de innovación al servicio del campo, facilitando que agricultores y exportadores dispongan de herramientas más cercanas, modernas y adaptadas a sus necesidades.

La integración de Orus Logistics en la plataforma de CEOX estará disponible para todos los clientes actuales de Orizon Software, sin necesidad de recurrir a aplicaciones externas para la gestión logística. Esta sinergia representa un paso adelante en la oferta de servicios tecnológicos para el sector agrícola, brindando a los profesionales hortofrutícolas una solución 360º: desde la gestión interna de la explotación hasta el seguimiento detallado de la distribución de sus productos en el mercado nacional e internacional.

Sobre Orizon Software

Orizon Software es una empresa tecnológica con sede en El Ejido (Almería), líder en el desarrollo de soluciones de gestión empresarial para el sector hortofrutícola. Su sistema ERP CEOX —conocido por integrar producción, trazabilidad, contabilidad entre otros módulos — ayuda a cooperativas y empresas agrícolas a optimizar sus procesos diarios. Con años de experiencia en la industria, Orizon Software se ha especializado en atender las necesidades específicas del “mar de plástico” almeriense y del sector agro a nivel nacional, aportando herramientas innovadoras que impulsan la eficiencia y la competitividad. Para más información, visite www.orizonsoft.com o póngase en contacto en info@orizonsoft.com.

Sobre Orus Logistics

Orus Logistics es una startup tecnológica fundada en El Ejido (Almería) y enfocada en mejorar la comunicación en la logística del sector agroalimentario. Su plataforma digital permite a exportadores, transportistas y clientes finales estar conectados en tiempo real, reduciendo hasta un 70% las llamadas telefónicas y mejorando la trazabilidad de los envíos. Orus no reemplaza a los sistemas de gestión de transporte tradicionales (TMS), sino que los complementa, ofreciendo un canal único para notificaciones automatizadas, seguimiento de rutas y resolución de incidencias. Seleccionada por la aceleradora AgroTech de El Ejido, Orus Logistics se está convirtiendo en un referente de innovación logística dentro y fuera de Almería. Más detalles en www.oruslogistics.es.