Huércal de Almería da a conocer a los cinco equipos finalistas de la provincia de la 13ª Copa COVAP y pone el foco en los efectos de las pantallas en la alimentación infantil

• En baloncesto han ganado el C.D. Roquetas BC en femenino y El Toyo Basket Eligetravel en masculino; en 3×3 han vencido El Toyo Basket Marino en femenino y El Toyo Basket Azul en masculino; y en fútbol ha sido campeón el C.D. Almerimar U.D. “A”. Estos equipos representarán a Almería en la Fase Final.

• Comer frente a pantallas provoca lo que se conoce como mindless eating, un hábito que dificulta que el cerebro perciba correctamente las señales de hambre y saciedad, lo que lleva a ingerir más cantidad de alimento de forma inconsciente.

• La Copa COVAP ha reiterado en el municipio almeriense su compromiso con el programa educativo, eje central del proyecto, organizando charlas pedagógicas orientadas a fomentar hábitos de vida saludables entre los jóvenes participantes y sus familias.

La 13ª edición de la Copa COVAP, iniciativa educativa y deportiva promovida por la Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches, se ha celebrado hoy en Huércal de Almería por segundo año consecutivo. En esta localidad, y de forma conjunta con la Asociación 5 al Día, se ha destacado que el uso y, especialmente el empleo abusivo, de pantallas durante las comidas afecta a la alimentación y al desarrollo de hábitos saludables en la infancia

Y es que el hecho de comer mientras se utilizan dispositivos móviles provoca lo que los expertos denominan mindless eating o “comer sin atención”. Este hábito dificulta que el cerebro perciba las señales de hambre y saciedad, favoreciendo la ingesta inconsciente de más cantidad de alimento.

“La distracción que producen las pantallas durante las comidas impide a los niños y niñas escuchar su cuerpo y disfrutar de la experiencia alimentaria”, añade el presidente del comité científico de la Asociación 5 al Día, Manuel Moñino, que además explica que “las comidas deberían ser un momento para compartir, conversar y reconectar en familia, no para aislarse frente a un dispositivo”.

Equipos finalistas de la 13ª Copa COVAP en Huércal de Almería

El Campo Municipal de Fútbol Francisco Pomedio y el Pabellón Municipal de Deportes Paco Navarro han vuelto a recibir a más de 400 niños y niñas de 10 y 11 años, pertenecientes a 48 equipos, que han participado en 5 categorías: 16 de fútbol, 4 de baloncesto femenino, 4 de baloncesto masculino, 12 de baloncesto 3×3 femenino y 12 de baloncesto 3×3 masculino.

Al término de la jornada, y tras una sucesión de eliminatorias en las que se han enfrentado equipos de la provincia, se han proclamado vencedores el C.D. Almerimar U.D. “A” en fútbol, que ha ganado 4-3 al U.D. Pavía A en la tanda de penaltis tras empatar 0-0; El Toyo Basket Eligetravel en baloncesto masculino, tras derrotar 29 a 9 al C.B. La Mojonera; y el C.D. Roquetas BC en baloncesto femenino, que ha vencido al Murgiverde – B. Murgi por 17 a 12.

Por su parte, en la nueva modalidad de baloncesto 3×3 estrenada en esta edición, los conjuntos ganadores han sido el femenino El Toyo Basket Marino, que ha superado 9 a 4 a El Toyo Basket Azul, y el masculino El Toyo Basket Azul venciendo 14 a 10 a El Toyo Basket Amarillo.

Programa educativo

En paralelo a los encuentros deportivos se ha llevado a cabo la labor formativa de la Copa COVAP, centrada en analizar el uso de pantallas en la infancia y en promover una reflexión constructiva. Durante la mañana, un equipo de psicólogos ha impartido las sesiones ‘Descubriendo tu superpoder digital’, en la que se han trabajado con los participantes para abordar un uso responsable y consciente de la tecnología. Al mismo tiempo, profesionales nutricionistas han ofrecido a las familias las charlas pedagógicas ‘Familias digitales, hábitos saludables’, donde han aportado recomendaciones prácticas para gestionar el tiempo de exposición a dispositivos electrónicos y favorecer rutinas más equilibradas.

La fase provincial de Almería ha complementado la agenda educativa de la Copa COVAP con el espacio ‘Muévete con COVAP’, ofreciendo a los asistentes una zona de ocio con múltiples propuestas lúdicas pensadas para el disfrute conjunto de niños y niñas y sus familiares.

Recorrido por las 8 provincias andaluzas y novedades en la 13ª edición

Tras su paso por Huétor Tájar (Granada), Conil de la Frontera (Cádiz) y Huércal de Almería, la Copa COVAP continuará su recorrido por las cinco provincias andaluzas restantes y Palma del Río (Córdoba) será la próxima parada el 22 de febrero, a la que seguirán Martos (Jaén), Mijas (Málaga), San Juan de Aznalfarache (Sevilla) y La Palma del Condado (Huelva). La Fase Final, que reúne a los equipos ganadores de cada provincia, tendrá lugar en Ronda (Málaga).

Uno de los elementos destacados de esta edición es la incorporación de Jesús Navas como embajador de la Copa COVAP, una figura de referencia en el deporte nacional que simboliza los valores de humildad y compromiso que promueve la iniciativa. Además, este proyecto ha incorporado este año cinco nuevos patrocinadores de referencia, como la Fundación Unicaja, la Junta de Andalucía, Volvo, Culligan y John Smith, que es la marca que viste las nuevas equipaciones.

Sobre la Copa COVAP

La Copa COVAP es una iniciativa educativa y deportiva única en Andalucía que cada año reúne a cerca de 4.000 participantes de fútbol y baloncesto de 10 y 11 años. Desde hace trece ediciones, este proyecto recorre las ocho provincias de Andalucía con el objetivo de luchar contra la obesidad infantil, un problema de salud cada vez más frecuente en menores, además de promover valores positivos como el trabajo en equipo o el compañerismo. Más información en: http://www.copacovap.es.