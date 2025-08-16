El PSOE-A urge a Moreno Bonilla a atender las demandas de los bomberos forestales, que trabajan en “condiciones precarias poniendo en riesgo su vida”

Gerardo Sánchez ha manifestado el apoyo socialista a la movilización de los trabajadores del Infoca el día 20 en Cádiz, por el abandono del gobierno del PP

El portavoz de Empleo del PSOE-A, Gerardo Sánchez, ha exigido al presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, que atienda las demandas de los bomberos y profesionales forestales andaluces que trabajan en “condiciones precarias poniendo en riesgo su vida”, sin equipos de protección adecuados, ni efectivos suficientes y con vehículos inservibles.

Por ello, el portavoz socialista ha manifestado que el PSOE andaluz respaldará a los trabajadores del Infoca en la próxima movilización prevista para el día 20 de agosto en Cádiz.

Gerardo Sánchez ha destacado la “profesionalidad y trabajo” que están realizando los bomberos forestales, que a pesar de sufrir las “indecentes” condiciones por culpa de la gestión del PP, continúan demostrando una “profesionalidad y valía incondicional”.

El diputado socialista ha asegurado que lo que “falla” es la “negligencia y prepotencia” de Moreno Bonilla y de su Gobierno, que ha “rechazado” todas las propuestas que “desde hace meses” viene proponiendo el Grupo Parlamentario Socialista, “advirtiendo que en el Infoca hay problemas graves que solucionar”.

Por último, Gerardo Sánchezha pedido al presidente de la Junta que en lugar de “mandar apoyo y felicitar” a los trabajadores en sus redes sociales, “cumpla” con ellos “dotándolos de medios, atendiendo a sus reivindicaciones laborales y, sobre todo, comprometiéndose a cuidar el medio ambiente y proteger el patrimonio natural andaluz”.