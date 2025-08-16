Balerma despide sus fiestas rindiendo honores a la Virgen de las Mercedes en una emotiva jornada

Las fiestas patronales de Balerma en honor a la Virgen de las Mercedes han llegado esta noche a su fin con la celebración de la Santa Misa en el Parque El Palmeral y la posterior procesión por tierra y mar de la imagen.

Todo ello en una jornada que ha sido muy emotiva y que comenzaba pro la mañana con la romería desde la Iglesia de la Inmaculada Concepción hasta el Parque de El Palmeral portando a la Virgen, para posteriormente llevar a cabo el tradicional rezo a los pies de la talla.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, junto a la presidenta de la Junta Local, Yasmina Ferrón; miembros del equipo de Gobierno, de la Corporación Municipal; la parlamentaria andaluza Julia Ibáñez, representantes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como vecinos, fieles y devotos, ha asistido a la Misa.

Tras la eucaristía, se ha llevado a cabo la procesión de la Virgen de las Mercedes por las calles de Balerma, acompañada por la Agrupación Musical Santa María de la Paz de El Ejidohasta llegar al tramo de playa que está situado frente a La Lonja, lugar donde ha sido embarcada para proceder a la procesión marítima.