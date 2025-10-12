El PSOE pide a la alcaldesa actuar ante la Junta para reforzar el cribado de cáncer de mama y plantea medidas urgentes en la ciudad

Plazos máximos de 30 días, la ampliación del cribado a mujeres menores de 50 y plan de acompañamiento municipal entre las propuestas socialistas al Pleno

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Almería reclamará el apoyo de todos los partidos representados en el pleno para exigir una serie de medidas a la Junta de Andalucía que permitan garantizar la eficacia del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama, tras los fallos reconocidos por la Junta y las denuncias de mujeres que han sufrido retrasos de meses —incluso de un año— en pruebas complementarias después de una primera mamografía. “La detección precoz salva vidas y no admite excusas. Cada demora es angustia para las familias y riesgo para la salud de miles de andaluzas”, ha afirmado Fátima Herrera, portavoz socialista.

La iniciativa recuerda que la “demora cero” prometida por Moreno Bonilla en 2018 no se cumple y que tampoco se ha materializado el compromiso de bajar la edad de cribado por debajo de los 50 años, lo que ha dejado a miles de mujeres fuera de una mamografía preventiva. “No es un problema administrativo; es una brecha de igualdad que castiga de nuevo a las mujeres”, ha subrayado Herrera, quien reivindica una perspectiva feminista en la evaluación y corrección del programa.

Propuestas regionales y locales

El PSOE propone instar a la Junta y a la Consejería de Salud a realizar una auditoría integral que identifique causas de los retrasos; garantizar plazos máximos de 30 días desde la primera alerta, como fija el Decreto de Garantías; cumplir la ampliación del cribado a menores de 50 años; implantar seguimiento activo con alertas automáticas; reforzar radiología y oncología con personal y medios; y publicar informes periódicos desagregados por provincias y municipios.

En el ámbito municipal, la moción plantea un servicio de información y acompañamiento para mujeres citadas al programa; campañas de sensibilización sobre la importancia del diagnóstico temprano y sobre cómo reclamar ante retrasos; un canal específico de quejas e incidencias para elevarlas a la Junta; y colaboración con asociaciones de mujeres y entidades de salud. Además, se propone crear una comisión de seguimiento municipal que evalúe el impacto de los fallos, en coordinación con el centro de salud y con todas las garantías de protección de datos, elevando un informe al Pleno.

“Almería no puede mirar hacia otro lado. Pedimos rigor, transparencia y recursos para que ninguna mujer espere más de lo debido por un diagnóstico que puede marcar la diferencia”, ha concluido la portavoz socialista. “La sanidad pública se defiende con hechos: control, tiempos garantizados y acompañamiento, y en estos momentos, como estamos comprobando, esto no se está cumpliendo».