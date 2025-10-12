La Junta recibe 84 solicitudes a las 4 líneas de ayudasa clústeres de innovación y centros tecnológicosdotadas con 31,6M€

Estos incentivos se incluyen en la iniciativa ‘InnovAndalucía’, que

aglutina subvenciones por 59M€ para promover la innovación

empresarial y tecnológica en sectores estratégicos de Andalucía

Las provincias de Jaén y Sevilla acaparan el 44% de las inscripciones

recibidas, con un saldo de 20 y 17 peticiones registradas,

respectivamente

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha recibido 84 solicitudes

procedentes de 30 entidades diferentes a las cuatro convocatorias de ayudas por

importe de 31,68 millones de euros dirigidas a clústeres de innovación y centros

tecnológicos. Estas líneas de incentivos se activaron el pasado mes de julio y los

interesados tenían hasta el 30 de septiembre para presentar sus candidaturas.

Estas subvenciones se enmarcan en la iniciativa ‘InnovAndalucía’, compuesta por seis

programas que suponen una inyección de 59 millones de euros para promover la

innovación empresarial y tecnológica en sectores estratégicos para Andalucía. Las

ayudas, que cuentan con la financiación del Programa Andalucía FEDER 2021-2027,

se han convocado en régimen de concurrencia competitiva.

De las cuatro líneas de subvenciones, dos están dedicadas a los clústeres de innovación

y cuentan con un presupuesto total de nueve millones de euros. En ambas categorías

se han recibido 32 solicitudes avaladas por 17 entidades, que pueden presentarse

simultáneamente a ambas convocatorias, admitiéndose hasta tres solicitudes por cada

una de ellas.

La primera de estas convocatorias de clústeres, dotada con un millón de euros, tiene

como finalidad el crecimiento y la consolidación de los clústeres de innovación para

promover la competitividad de las pymes y de la economía. Para beneficiarse de estos

recursos se han registrado 13 solicitudes de 13 entidades.

El segundo programa pretende financiar proyectos de investigación industrial o

desarrollo experimental para contribuir a ofrecer soluciones tecnológicas innovadoras

mediante la transferencia de tecnología y la cooperación entre empresas, centros,

institutos y fundaciones de investigación o innovación y de formación públicos y privados

que pertenezcan al clúster. Los fondos asignados a este apartado suman ocho millones. En este caso, se han contabilizado 19 peticiones por parte de once entidades. La

mayoría de estas solicitudes tienen como objetivo el desarrollo de proyectos de

investigación industrial, con un 79%, frente al 21% de los interesados en llevar a cabo

iniciativas de desarrollo experimental. En esta línea de ayudas se observa, además, un

alto nivel de participación y cooperación entre entidades, con una media de cuatro

integrantes, entre clúster de innovación, empresa y centro, institución o fundación, por

cada proyecto solicitado.

52 solicitudes para las subvenciones a centros tecnológicos

Por su parte, las dos líneas de subvenciones destinadas a los centros tecnológicos,

presupuestadas en 22,68 millones de euros, han sido objeto de 52 solicitudes

formalizadas por 14 entidades, que tienen la posibilidad de presentar hasta cuatro

peticiones, dos por cada una de las convocatorias.

La primera tiene como finalidad impulsar la actividad de los centros tecnológicos

mediante el apoyo a proyectos de investigación industrial o desarrollo experimental que

puedan contribuir a ofrecer soluciones tecnológicas innovadoras a los retos de la

sociedad andaluza. Para cumplir con este objetivo se ha reservado una partida de 16,18

millones de euros. En este apartado se han recibido 27 solicitudes de 14 centros

tecnológicos y, atendiendo al reparto de las peticiones, los interesados se han

decantado mayoritariamente por las iniciativas de desarrollo experimental (55,56%),

frente al 44,44% que alcanzan los proyectos de investigación industrial.

La segunda convocatoria financia, con un importe de 6,5 millones, la adquisición de

equipamiento para la mejora de las infraestructuras de investigación y de ensayo y

experimentación. En esta categoría se han contabilizado 25 solicitudes asignadas a 13

entidades.



Reparto por provincias

Teniendo en cuenta la distribución provincial de las ayudas solicitadas, se concluye que

las provincias de Jaén y Sevilla acaparan el 44% de las 84 inscripciones recibidas, con

un saldo de 20 y 17 peticiones registradas, respectivamente. Por su parte, Almería ha

presentado 7; Cádiz, 9; Córdoba,12; Granada, 10 y Málaga, 9.

Una vez recibidas las solicitudes, la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de

Andalucía (ACCUA), adscrita a la Consejería de Universidad, será la encargada de

evaluarlas en virtud de una serie de criterios que tendrán en cuenta la calidad y la

viabilidad de la propuesta, la calidad y solidez de la entidad, el impacto de la iniciativa,

la adecuación del presupuesto solicitado o la trayectoria de colaboración con empresas

de la entidad.