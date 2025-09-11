La Junta culmina las obras de la potabilizadora del Almanzora con una inversión de 8,9 millones que multiplica por 57 la producción de agua potable

El consejero Ramón Fernández-Pacheco destaca que la actuación garantiza el abastecimiento de 150.000 vecinos y refleja el compromiso del Gobierno andaluz con la gestión del agua en Almería

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha finalizado las obras de modernización de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) del Almanzora (Almería), una actuación hidráulica impulsada por el Gobierno andaluz con una inversión de 8,9 millones de euros.

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha subrayado este jueves en el Parlamento de Andalucía que se trata de “una gran actuación en materia hidráulica que refleja el compromiso del Gobierno de Juanma Moreno con la gestión del agua en la provincia de Almería”. En este sentido, ha recordado que desde 2019 la Junta ha invertido más de 183 millones de euros en obras hidráulicas en la provincia, y mantiene en licitación proyectos por otros 100 millones adicionales.

Gracias a esta intervención, la capacidad de producción de agua potable ha pasado de los 20 m³/día disponibles en 2022 a 1.150 m³/día en la actualidad, con posibilidad de alcanzar puntualmente los 1.400 m³/día. Este incremento sustancial garantiza el abastecimiento de 150.000 vecinos de doce municipios de las comarcas del Almanzora y el Levante Almeriense: Antas, Arboleas, Carboneras, Cuevas del Almanzora, Garrucha, Huércal-Overa, Los Gallardos, Mojácar, Pulpí, Turre, Vera y Zurgena.

La ETAP del Almanzora, que quedó inutilizada en 2012 tras fuertes lluvias torrenciales, volvió a funcionar en 2022 de forma limitada. Con las obras ejecutadas ahora, no solo se ha recuperado plenamente su capacidad, sino que se han adecuado las instalaciones para aprovechar mejor los recursos disponibles, entre ellos las transferencias del trasvase Tajo-Segura y las aportaciones de la escorrentía superficial del río Almanzora.

Fernández-Pacheco ha concluido señalando que “esto es hacer más Almería, con una gestión eficaz y con soluciones concretas a los problemas hídricos de la provincia”.