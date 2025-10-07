El SAE pone en marcha un nuevo programa de atención integral para desempleados de larga duración mayores de 52 años

Amós García: “Mejoramos la atención y empleabilidad a este colectivo con acciones de orientación, formación e inserción para facilitar su adaptación al mercado laboral”

El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) ha abierto el plazo de solicitud para la puesta en marcha de una nueva edición del Programa de Proyectos Integrales para la Inserción Laboral, destinada en esta ocasión a facilitar acciones de orientación, formación e inserción laboral a personas mayores de 52 años desempleadas de larga duración. El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Amós García Hueso, ha animado a las entidades sin ánimo de lucro y corporaciones locales o entidades locales autónomas de la provincia a solicitar hasta el 9 de octubre estas subvenciones, que están dotadas con 10 millones de euros de presupuesto para toda Andalucía.

“Este programa pone el foco en mejorar las oportunidades laborales de los colectivos de personas desempleadas que encuentran mayores barreras para acceder al empleo, ofreciéndoles una atención integral mediante acciones de orientación, formación e inserción laboral que les aporten las competencias profesionales y técnicas necesarias para entrar en el mercado de trabajo”, ha destacado Amós García, al tiempo que ha recordado que esta iniciativa ya ha contado con dos convocatorias destinadas a otros grupos de población con dificultades de inserción como colectivos de personas vulnerables, que ya ha finalizado su ejecución, y jóvenes, que está en desarrollo.

Con este programa se pretende beneficiar a 2.219 personas desempleadas de larga duración con más de 52 años en toda Andalucía. Al menos el 40% de las personas participantes en los proyectos a las que se les diseñe un proyecto integrado (un total de 888), deberá lograr su inserción laboral, por cuenta propia o por cuenta ajena. Podrán participar en estos proyectos integrales, que deberán ejecutarse en un plazo máximo de 18 meses por parte de las entidades beneficiarias, las personas desempleadas de larga duración mayores de 52 años.

El programa incluye actuaciones de orientación laboral como el diagnóstico de empleabilidad y el diseño del itinerario personalizado de inserción que facilite la búsqueda de empleo para los participantes. Asimismo, se desarrollarán actuaciones formativas para la adquisición de conocimientos técnicos y competencias laborales y acciones para la inserción como el acompañamiento en el empleo, preparación para la incorporación laboral, prospección del mercado laboral, captación de ofertas y propuesta de candidaturas de las personas participantes.

Las entidades que opten a estas subvenciones, cuyo plazo de solicitud termina el 9 de octubre, recibirán 3.500 euros por persona atendida (aquella que haya recibido al menos 10 horas de acciones de orientación laboral y haya realizado uno o varios cursos de formación de, al menos, 50 horas) y 2.500 euros por persona insertada por cuenta ajena o por cuenta propia. Tendrán la consideración de personas insertadas las que reciban al menos 40 horas de orientación laboral para la inserción y se incorporen al mercado laboral por un período no inferior a cuatro meses, o no inferior a tres cuando la actividad profesional se desarrolle en el sector agrario.

Las subvenciones para el desarrollo de estos proyectos integrales (con un límite de 60 proyectos en caso de que la entidad actúe en una sola provincia y de hasta 180 proyectos cuando lo haga en dos o más) se destinarán a financiar los costes de atención de las personas participantes, incluyendo los costes de Seguridad Social del personal técnico que preste el servicio a jornada completa.

Las entidades beneficiarias de las subvenciones recibirán el 80% de la misma una vez emitida la resolución de concesión y el 20% restante a la finalización del proyecto. El formulario de solicitud se cumplimentará en el modelo que estará disponible en la Ventanilla Electrónica del SAE a través de la siguiente dirección electrónica https://ws109.juntadeandalucia.es/vea-web/

Convocatoria para colectivos vulnerables y jóvenes

En los dos últimos años, el SAE ha desarrollado dos convocatorias de este programa de proyectos integrales para la inserción laboral, dirigidas por un lado a personas desempleadas andaluzas pertenecientes a colectivos vulnerables (como las personas con discapacidad, personas en desempleo de larga duración, mayores de 45 años, personas migrantes, en situación de exclusión social o perceptoras de prestaciones, subsidio por desempleo o Renta Activa de Inserción), y otra a jóvenes.

En la provincia de Almería, la convocatoria destinada a jóvenes desempleados de entre 18 y 30 años inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil se está llevando a cabo mediante 13 proyectos, con el objetivo de atender a 886 jóvenes de los cuales al menos el 40% (354) deberá lograr su inserción laboral por cuenta ajena o propia; estos proyectos están financiados por la Junta de Andalucía con 3.758.500 euros.

La convocatoria enfocada en colectivos vulnerables ha contado en la provincia con 41 proyectos desarrollados, financiados con 15,93 millones de euros, que han beneficiado a 3.384 personas desempleadas participantes que han conseguido mejorar su empleabilidad.