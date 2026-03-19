EL SALÓN DE ACTOS DE LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE ALMERÍA SE DENOMINARÁ “JUAN MARTÍNEZ MARTÍN, MARTIMAR”

El periodista almeriense fue vicepresidente de la Asociación de forma ininterrumpida entre 1947 y 1974 y vocal durante otros 9 años

La junta directiva de la Asociación de Periodistas – Asociación de la Prensa de Almería acordó de forma unánime, en su reunión del pasado lunes día 16, denominar el salón de actos de nuestra sede de la Plaza de San Sebastián como Juan Martínez Martín “Martimar”. Es en honor del periodista almeriense que refundó la asociación en 1939 y fue, además de vocal durante nueve años en la década de los treinta, vicepresidente de forma ininterrumpida desde 1947 a 1974.

De esta forma, la AP-APAL quiere reconocer el esfuerzo desinteresado de Juan Martínez Martín y el altruismo con el que defendió al gremio de periodistas almerienses durante unos años durísimos para la profesión. Además, “Martimar” (que también firmaba con el pseudónimo de “Volapié”) fundó y dirigió “La Hoja del Lunes de Almería”, semanario propiedad de la Asociación destinado a cubrir el vacío informativo de los lunes sin periódicos y, entre otros beneficios para los asociados, creó el seguro médico y potenció las actividades sociales, culturales y recreativas.

Juan Martínez Martín, “Martimar”.

(Almería, 04/10/1905 – Almería, 18/07/1985). Periodista.

Vocal de la Asociación de la Prensa desde el 11/09/1932 al 07/08/1934 y del 23/08/1939 al 25/01/1947: 9,5 años. Vicepresidente de la Asociación desde el 25/01/1947 al 14/11/1974. Casi 28 años de forma consecutiva. En la foto, Juan el 18/08/1950 cuando era vicepresidente de la Asociación.

A continuación, reproducimos un extracto de la biografía que Antonio Sevillano redactó de Juan Martínez Martín para el diccionario de almerienses ilustres de la Diputación Provincial.

Poseedor de una vasta cultura, fruto de su pasión por la lectura, Juan Martínez Martín, “Martimar” cursó estudios de Filosofía y Letras, aunque prontamente se decantó por el Periodismo, su verdadera vocación. Durante su estancia en Madrid hizo «información de pasillos” en las Cortes para el diario “La Esfera”. De regreso a Almería (1923), con sólo 18 años, ingresa de gacetillero sin rúbrica en la prestigiosa “La Crónica Meridional”.

Un lustro después se integra en la redacción de “El Mediterráneo”, donde sí firma una columna de opinión como Marti-Mar (el seudónimo le acompañará hasta su retirada, en cuanto su dedicación a temas políticos o de interés general); aquí cubre la primera información taurina con un sobrenombre, Juanito, que ya nunca más utilizaría. En enero de 1931 entra a formar parte de la plantilla de “Heraldo de Almería”, en calidad de redactor jefe.

Un nuevo destino le llevaría hasta “La Voz”, periódico del que resultaría cofundador y donde permaneció hasta 1936. Durante el trienio bélico sufrió cautiverio y penalidades; circunstancias de las que no sólo no guardó rencor, sino que, derrochando generosidad e independencia ideológica, rehusó a reclamar prebendas y canonjías políticas. Concluida la guerra, Juan Martínez Martín, entre otros, sacó a la calle el diario “Yugo” (sucesor de “Nueva España”). A comienzos de los años cuarenta reflotó la semi desaparecida Asociación de la Prensa de Almería, siendo designado en 2947 vicepresidente y primer director de “La Hoja del Lunes”.

Testigo del cambio de cabecera de “Yugo” a “La Voz de Almería” (desde octubre de 1962), se jubiló en mayo de 1971 desempeñando el cargo de redactor jefe. Decano del periodismo local durante varias décadas (su acendrado almeriensismo le llevó a rechazar ofertas de otras ciudades), ejerció su magisterio alternando el celo profesional -junto a un excelente plantel de redactores- con la amistad del mundo de la cultura provincial: Juan Cuadrado, Celia Viñas, Jesús de Perceval, José Padilla Sánchez, Rafael Barco, Florentino Castro, Tapia Garrido… El Ayuntamiento de Almería le concedió el escudo de oro de la ciudad.



Volapié (inteligente, riguroso, conocedor a fondo de la fiesta brava y agudo en el comentario) creó escuela del bien decir y escribir sobre toros y toreros. Sus crónicas de las corridas celebradas en el coso de la avenida de Vilches serían merecedoras de una reedición. Galardonado por las peñas El Taranto y Jueves Taurinos, el Foro Cultural “3 Taurinos, 3” tiene establecido un premio anual en su honor. Con toda legitimidad podemos calificar a Juan Martínez Martín -amén de otras excelencias periodísticas- como maestro de maestros de periodistas.