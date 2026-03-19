La Junta respalda con 642.572 euros la rehabilitación energética de dos edificios en Almería

Las actuaciones permitirán reducir más de un 60% el consumo de energía primaria no renovable en viviendas de la capital

La delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en Almería, Dolores Martínez, ha visitado las obras de rehabilitación energética que se están ejecutando en dos edificios residenciales de la capital almeriense. Durante la visita ha estado acompañada por el arquitecto técnico y agente gestor de la rehabilitación de ambos inmuebles, Jesús Lara Crespo-López, así como por representantes de las dos comunidades de propietarios beneficiarias de estas ayudas.

Durante la visita, la delegada ha señalado que “estas intervenciones permiten mejorar el confort de las viviendas, reducir el consumo energético de los hogares y avanzar hacia un modelo de ciudad más sostenible”. Asimismo, ha añadido que “desde la Junta de Andalucía estamos impulsando la rehabilitación energética del parque residencial gracias a los fondos europeos, apoyando a las comunidades de propietarios para que puedan acometer obras que mejoran la calidad de vida de los vecinos y contribuyen al ahorro energético y a la modernización de nuestros edificios”.

Las obras que se ejecutan en el edificio situado en la calle San Leonardo, que cuenta con diez plantas y 19 viviendas, se encuentran ejecutadas en un 56%. Entre las mejoras previstas destacan la actuación sobre la envolvente térmica mediante la instalación de sistemas de aislamiento térmico exterior (SATE) en fachadas y cubiertas, la sustitución de los equipos de agua caliente sanitaria por bombas de calor tipo monobloc, la retirada de depósitos de fibrocemento con amianto, la instalación de un ascensor eléctrico con capacidad para ocho personas y la adecuación del portal de acceso a la normativa vigente en materia de accesibilidad.

Martínez ha explicado que “estas mejoras permitirán alcanzar un ahorro del 60,29% en el consumo de energía primaria no renovable y una reducción del 32,88% en la demanda de calefacción y refrigeración”. El presupuesto subvencionable asciende a 446.391 euros, con una ayuda concedida de 341.792 euros, lo que supone el 76,57% del coste subvencionable.

Por su parte, el edificio Hesperia Portal 2, situado en la calle General Segura, cuenta con seis plantas y 16 viviendas y presenta un grado de ejecución de las obras del 80%. En este caso, los trabajos incluyen la mejora de la envolvente térmica mediante la instalación de SATE en fachadas y cubiertas, la sustitución de los equipos de agua caliente sanitaria por bombas de calor tipo monobloc y la instalación de 40 módulos solares fotovoltaicos de 450 vatios de potencia cada uno.

Las actuaciones previstas permitirán alcanzar un ahorro del 66,86% en el consumo de energía primaria no renovable y una reducción del 34,98% en la demanda de calefacción y refrigeración. El presupuesto subvencionable del proyecto asciende a 375.973 euros, con una subvención concedida de 300.779 euros, equivalente al 80% del coste subvencionable.

Estas ayudas se enmarcan en el Plan Ecovivienda, impulsado por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda para la gestión de los fondos europeos Next Generation destinados a la rehabilitación residencial. En concreto, las actuaciones pertenecen al Programa de rehabilitación a nivel de edificio (Línea 3), cuyo objetivo es reducir al menos un 30% el consumo de energía primaria no renovable en las viviendas mediante intervenciones de mejora energética y accesibilidad.

Plan Ecovivienda

La delegada ha señalado que a través del citado Plan y hasta la fecha se han visto beneficiadas en la provincia 3.388 viviendas según el siguiente desglose por líneas subvencionables:

Línea 1, se han impulsado los Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada de “Barrio Los Pintores”, con 56 viviendas y una inversión de 1.056.417,84 euros, y El Zapillo, con 24 viviendas y 447.171,14 euros.

Línea 3, destinada a la rehabilitación a nivel de edificio, ha permitido tramitar 177 expedientes, que han beneficiado a 1.044 viviendas, con una inversión de 17,6 millones de euros.

Línea 4, centrada en la mejora de la eficiencia energética en viviendas, ha contado con 1.600 expedientes, que han alcanzado a 1.120 viviendas, con un importe de 2,8 millones de euros.

Línea 5, destinada a la elaboración del Libro del Edificio y a la redacción de proyectos de rehabilitación, con 107 expedientes para 840 viviendas y 111.111 euros, así como 32 expedientes para 304 viviendas, con una inversión de 153.884,64 euros.

Estas convocatorias se han desarrollado conforme a las bases aprobadas por la Junta en el marco del Plan Ecovivienda, contribuyendo a la modernización del parque residencial y al avance hacia un modelo más sostenible y accesible en la provincia de Almería.