El SAS informará una por una a todas las mujeres con pruebas no concluyentes del cribado de mama

Las pacientes con probabilidad de lesión benigna serán informadas en el primer momento y no sólo al llamarlas para una segunda cita

La consejera asegura que el cribado funciona a nivel clínico y anuncia esta mejora en el protocolo para “estar más cerca” de las mujeres

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha comenzado hoy a llamar una por una a todas las mujeres con pruebas no concluyentes del programa de cribado de cáncer de mama. Se trata de pacientes con lesiones dudosas que en principio no revista gravedad, pero que deben hacerse un seguimiento fuera del cribado, siempre bajo criterio médico.

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, se ha reunido hoy con la asociación AMAMA y les ha informado de que, tras el análisis detallado de los circuitos y de los datos de pacientes pendientes de pruebas complementarias, el SAS ha confirmado que la situación detectada corresponde a un fallo de información a estas mujeres que deben hacerse una segunda prueba.

Actualmente, cuando se realiza una mamografía a una mujer dentro del programa de cribado del cáncer de mama existen tres posibles diagnósticos: negativo, positivo y lesión posiblemente benigna.

En el caso de diagnósticos negativos, las pacientes son informadas del resultado; en el caso de diagnósticos positivos, las mujeres son igualmente informadas y derivadas para nuevos procedimientos pero, en los casos en los que se detectan lesiones posiblemente benignas las mujeres pueden no haber sido informadas de que su caso sigue un procedimiento clínico con supervisión médica.

La consejera ha explicado que, en estos casos, hasta tres radiólogos analizan las imágenes y, en función de los factores de riesgo de cada paciente, deciden el tiempo que ha de transcurrir para la segunda prueba. Las pacientes, que viven ajenas a estas circunstancias, reciben al cabo de meses o de un año una llamada que no esperan para esa segunda cita -fijada por el radiólogo- y sienten alarma, intranquilidad y angustia.

“Es algo normal y creemos que hay que corregirlo, porque se puede corregir”, ha señalado la consejera, que ha anunciado que desde hoy se ha empezado a llamar a todas estas mujeres, unas 2.000 en toda Andalucía, para informales de que en su día se les detectó una lesión probablemente benigna, que sus casos están siendo atendidos por un equipo médico y que, en el tiempo que han marcado los facultativos, volverán a ser llamadas para una nueva prueba. El 98% de estos casos terminan siendo diagnosticados como benignos.

Esta llamada o cita informativa para las pacientes será incluida en el protocolo del programa de cribado del cáncer de mama para “estar más cerca de estas mujeres, que cuenten con toda la información desde el primer momento y que sientan un acompañamiento del Servicio Andaluz de Salud en este proceso de incertidumbre”, ha señalado la consejera de Salud y Consumo.

Muchas de esas mujeres sí están informadas porque hay centros y equipos médicos que han incluido esa llamada o cita informativa en la rutina del procedimiento, pero al no ser obligatoria no queda constancia en la historia clínica, por lo que no es posible saber cuántas conocen su situación y cuántas no. De ahí que se vaya a llamar a todas: unas 2.000 mujeres del total de población dentro de este programa, que son en torno a 1,3 millones de mujeres andaluzas. En el plazo de una semana, todas habrán sido informadas de su situación.

Rocío Hernández ha incidido en el mensaje de tranquilidad: “En Andalucía tenemos un programa de cribado de mama sólido y protocolizado, que funciona bien”. Además, ha vuelto a lamentar profundamente las situaciones de incertidumbre que hayan podido vivir algunas mujeres y ha reiterado su compromiso con la mejora continua del programa y la atención a las pacientes.

La consejera ha agradecido a AMAMA la reunión que se ha celebrado hoy para informarles y explicar las medidas que se están implantando para mejorar la información a las mujeres que participan en el cribado.

Datos del cribado de mama

El programa de cribado de cáncer de mama es una estrategia de prevención secundaria, orientada a diagnosticar de la forma más precoz posible un cáncer en mujeres sin factores de riesgo añadidos. Se trata de un programa consolidado en Andalucía desde 1995, que ha crecido de forma progresiva y se encuentra en un ciclo de mejora continua.

Entre las líneas prioritarias de trabajo se encuentran la mejora de la captación de la población y de su participación, la agilización del circuito diagnóstico y de los plazos de respuesta, la optimización del aplicativo informático y la resolución de incidencias puntuales. Para ello, el SAS ha constituido un grupo de mejora interdisciplinar que incluye a todos los agentes implicados.

Fruto de este proceso, el número de mamógrafos disponibles ha aumentado de forma sostenida: en 2023 se adquirieron 28 equipos, en 2024 otros 33 y en 2025 se suman cuatro más, tanto para sustituir los obsoletos como para ampliar la red. Este incremento ha permitido también un aumento progresivo de la actividad: de unas 440.000 citas gestionadas en 2022 se ha pasado a 848.000 en los nueve primeros meses de 2025, lo que supone un 48% más en cuatro años. El número de mamografías realizadas ha crecido de 332.414 a 484.527 en este periodo.

La tasa de participación se mantiene en torno al 70-75%, con una cobertura de cerca del 80% de la población diana, actualmente mujeres de 49 a 71 años. Este rango de edad se ampliará progresivamente en dos años cada año.

Gracias a este programa se establece cada año la sospecha radiológica de cáncer de mama en unas 2.100 mujeres.