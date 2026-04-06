El subdelegado del Gobierno recibe al nuevo comisario de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional en Almería 

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha recibido al nuevo comisario de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional en Almería, Francisco Corral Fernández. En el acto de presentación han participado además el comisario principal de Almería, Antonio María Delgado de los Reyes y el secretario general de la Subdelegación, Antonio Hernández de la Torre Chicote.

Martín le ha felicitado “tras su último ascenso” y le ha deseado “los mejores éxitos en la nueva etapa que comienza como comisario de Seguridad Ciudadana en la Comisaría provincial de Almería”.

Corral ingresó en la Escuela de Policía en 1988, jurando el cargo en 1999. En el año 1994 asciende a Inspector, y en 2011 a Inspector jefe. A finales del pasado año 2025 ha conseguido su ascenso a Comisario. Durante su trayectoria ha pasado por casi todas las especialidades policiales, teniendo como destinos la Comisaría Local de Torremolinos, la Jefatura Superior de Cataluña, la Jefatura Superior de Canarias (siendo pionero en la creación de los grupos de delincuencia internacional), en la División de Cooperación Internacional como agregado de Interior en la Embajada de España en Israel y en la Comisaría Provincial de Almería, donde ha desarrollado la mayoría de su carrera profesional, siendo todo un referente en materia de Extranjería y Fronteras.

Ha obtenido más de 60 felicitaciones y recompensas, entre las que destacan dos cruces con distintivo blanco al mérito policial, una cruz con distintivo blanco al mérito de la Guardia Civil y una cruz con distintivo blanco al mérito militar.

El nuevo comisario de seguridad ciudadana se ha preocupado por su formación y actualización, recibiendo cursos de manera continuada, destacando los relacionados con trata de seres humanos, detección de documentos falsos, seguridad en puertos, prevención o protección antiterrorista, además de ejercer como ponente especialista en materia de Extranjería en numerosas jornadas.