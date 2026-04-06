Granada celebra su Feria del Libro 2026 con la mirada puesta en la Capitalidad Europea de la Cultura 2031

La Feria del Libro de Granada regresa esta primavera con una edición especialmente significativa, que se desarrollará del 23 de abril, Día del Libro, al 3 de mayo, coincidiendo con la festividad del Día de la Cruz. Bajo el evocador lema inspirado en Federico García Lorca —“Así que pasen cinco años”—, la cita cultural se proyecta hacia el futuro inmediato de la ciudad, marcada por el reto de alcanzar la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031.

El horizonte 2031 sitúa a Granada en un momento clave. Si la candidatura culmina con éxito en los próximos meses, la ciudad iniciará un periodo decisivo de cinco años en los que consolidar su posición como referente cultural europeo. Hablar de Granada y cultura puede parecer redundante: su tradición en música, teatro, danza, literatura, arquitectura y patrimonio —tanto material como inmaterial— la convierten en un enclave único en el panorama nacional e internacional.Uno de los ejes centrales de esta edición será la exposición Granada de Festival, patrocinada por la Fundación Caja Rural Granada, que se celebrará en la Sala Zaida del 15 de abril al 3 de mayo. La muestra reunirá las iniciativas culturales granadinas articuladas en torno al formato de festival, evidenciando la extraordinaria vitalidad cultural de la ciudad y su provincia. En total, se han identificado más de 35 propuestas en la capital y más de 50 en el conjunto del territorio provincial. En este contexto de celebración cultural, la Feria se suma también a la conmemoración del 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla, incorporando actividades específicas que pondrán en valor su legado musical y su vinculación con Granada.La exposición, organizada de forma cronológica según el año de fundación de cada iniciativa, dedica un espacio destacado al Festival Internacional de Música y Danza, que este año celebra su 75.a edición. A partir de ahí, se despliega un recorrido que abarca desde los festivales más consolidados, con más de dos décadas de trayectoria, hasta propuestas más recientes, reflejando la evolución y diversidad del tejido cultural granadino.La Feria del Libro arrancará oficialmente el 23 de abril con un pregón a cargo del profesor y poeta Álvaro Salvador, en una jornada que incluirá también la entrega del premio de la Feria al esfuerzo colectivo de quienes impulsan la candidatura a la Capitalidad Cultural. Este reconocimiento se hace extensivo a toda la ciudadanía, protagonista de este proyecto común.La coincidencia del calendario con fechas festivas como el 1 de mayo y el Día de la Cruz augura una gran afluencia de visitantes. Por ello, aunque se reducirá parcialmente la programación cultural durante el último fin de semana, se mantendrán abiertos los cerca de 400 metros lineales de mostradores de libros, distribuidos en casi un centenar de módulos expositivos. Esta cifra consolida a la Feria como la mayor del sur de la península ibérica y una de las principales citas del sector a nivel nacional.Como novedad destacada, la Feria ampliará su espacio hacia el entorno de la Fuente de las Granadas, donde se instalará una nueva zona de módulos junto a un pabellón destinado a presentaciones. Esta extensión, que no es inédita pero sí especialmente ambiciosa, refuerza la vocación expansiva del evento.

El programa cultural volverá a ser uno de los pilares fundamentales, con más de 300 actividades previstas, entre ellas más de 55 dirigidas al ámbito escolar. La programación comenzará el 20 de abril con un encuentro intergeneracional en el Auditorio de Caja Rural de Granada. A ello se sumarán las tradicionales firmas de autores, que cada año superan las 500, así como encuentros y homenajes dedicados a figuras esenciales de la historia cultural vinculada a Granada como Manuel de Falla, Federico García Lorca, Juan Latino o Isabel la Católica, que dialogarán con la programación contemporánea.En paralelo, la Feria pondrá un énfasis especial en la creación literaria actual, con la participación de destacados autores y autoras granadinos como Luis García Montero, Andrés Neuman, Cristina Morales, Teresa Gómez o Alejandro Pedregosa, entre muchos otros, que compartirán encuentros con lectores y lectoras y contribuirán a trazar un mapa vivo de la literatura contemporánea de la ciudad.

Entre los contenidos más destacados figuran el Programa Internacional, coordinado por Granada Ciudad UNESCO de la Literatura, que contará con Yakarta como ciudad invitada; el programa de divulgación científica impulsado por el CSIC, el Instituto de Astrofísica de Andalucía y la Estación Experimental del Zaidín; así como las propuestas de la Universidad de Granada, La Madraza y la Fundación Euroárabe. A todo ello se suma, como novedad en esta edición, el estreno de un programa de extensión provincial que llevará actividades de la Feria a distintos municipios de Granada, reforzando su dimensión territorial y su vocación inclusiva.Se mantendrán también iniciativas consolidadas como la PequeFeria, orientada al público infantil y familiar, y el programa “Lecturas Violetas”, promovido por el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Granada, que este año se refuerza con una veintena de actividades centradas en la igualdad de género y la reflexión sobre la violencia machista.En el ámbito editorial, la Diputación de Granada publicará una edición conmemorativa de La leyenda del astrólogo árabe, de Washington Irving, que se entregará gratuitamente —mediante canje— a quienes adquieran un libro en la Feria.

Esta elección conecta el legado literario con los símbolos de la candidatura cultural, reforzando la identidad de esta edición.La Feria extenderá además su actividad a otros espacios emblemáticos de la ciudad, como el Ayuntamiento de Granada, el Centro Federico García Lorca o la Biblioteca de Andalucía, configurando un amplio mapa cultural urbano.Nada de esto sería posible sin la implicación de libreros, editoriales, distribuidores, asociaciones, instituciones y profesionales del sector del libro, auténtico motor de la Feria. A ellos se suma el compromiso de responsables públicos y entidades colaboradoras que, año tras año, hacen posible este encuentro.Granada se prepara así para vivir una primavera cultural intensa y participativa, que no solo celebra el libro y la lectura, sino que también proyecta el futuro de la ciudad. “Así que pasen cinco años”: una invitación a mirar adelante con ilusión, compromiso y ambición compartida.

Más información y programación completa:

www.ferialibrogranada.es

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