El subdelegado del Gobierno visita en Vícar el stand itinerante de #ExperienciaINCIBE

Es un proyecto del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) que, de manera lúdica, divulga y conciencia en el ámbito de la ciberseguridad entre todos los usuarios, desde familias y menores hasta público sénior y empresas

Por segundo año consecutivo, la #ExperienciaINCIBE visita el municipio de Vícar para fortalecer las capacidades de ciberseguridad de ciudadanos, instituciones y empresas

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha visitado, en el Teatro Auditorio de Vícar, la #ExperienciaINCIBE, impulsada por el Instituto Nacional de Ciberseguridad. En este recorrido, ha estado acompañado por el alcalde de esta localidad, Antonio Bonilla.

La #ExperienciaINCIBE viaja por toda España de forma itinerante para, de manera lúdica y muy cercana, concienciar, educar, promover y divulgar la ciberseguridad entre todos los usuarios, desde familias y menores hasta público sénior y empresas. Según el informe anual sobre incidentes de ciberseguridad de INCIBE, en España se detectaron el año pasado más de 122.000 incidentes de ciberseguridad, un 26% más que en 2024.

El subdelegado ha destacado que “la revolución digital que estamos viviendo ofrece enormes oportunidades, pero también riesgos. A medida que aumentan los servicios y aplicaciones digitales, es cada vez más necesario aumentar la protección y la concienciación. El Instituto Nacional de Ciberseguridad es una herramienta muy potente que el Gobierno pone a disposición de toda la ciudadanía, personas y empresas y al que se puede consultar en cualquier momento a través de su servicio 017”.

El 017, tu ayuda en ciberseguridad

INCIBE pone a disposición de los usuarios de Internet un servicio nacional, gratuito y confidencial con el objetivo de ayudarles a resolver problemas de ciberseguridad. El 017 atendió el año pasado 142.767 consultas, un 44,9% más que en 2024, a través de su teléfono, WhatsApp, Telegram, formulario web y atención presencial. Un 49% fueron consultas preventivas, resolviendo dudas antes de que ocurrieran incidentes, mientras que el 51% fueron reactivas, ayudando a víctimas a mitigar daños una vez ocurrido el incidente.

A nivel nacional, las consultas más frecuentes por parte de la ciudadanía están relacionadas con la práctica del vishing, llamadas suplantando a entidades de diversa índole, como compañías energéticas, entidades bancarias y operadoras telefónicas, principalmente. También hay consultas relacionadas con la suplantación de identidad a través del robo de cuentas en aplicaciones y RRSS, vinculadas con compras fraudulentas.

En el caso de los menores destacan las consultas sobre privacidad y reputación online y, en segundo lugar, la suplantación de identidad, ambas vinculadas al robo de cuentas en RRSS (Instagram y WhatsApp, principalmente) que posteriormente se emplean como herramientas de manipulación contra la propia víctima.

En general, en las consultas de menores, se aprecia un incremento de las llamadas de adolescentes y de llamadas que solicitan información y asesoramiento, no solo consultas porque ya han sufrido algún tipo de ciberataque.

En cuanto a las empresas, la suplantación de identidad ha sido la temática de mayor relevancia durante el año, principalmente mediante el duplicado de las páginas web de empresas y la suplantación de sus RRSS.