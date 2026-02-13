Siente La Plaza + Music presenta en Madrid su ciclo de conciertos para este 2026

El acto contó con la participación del concejal delegado del Área de Cultura, Tradiciones y Educación, Diego Cruz, entre otras autoridades almerienses y de otras provincias de España

El Hotel Wellington & Spa de Madrid fue el escenario elegido la noche de ayer, 12 de febrero, para la presentación oficial de su ciclo de conciertos 2026. El evento tuvo como objetivo principal comunicar la hoja de ruta de la compañía para la presente temporada, así como dar a conocer la expansión de su red de espacios gestionados. En un ambiente distendido y rodeados de amigos, familia, autoridades políticas, agencias del sector y colaboradores cercanos, el equipo desveló los planes de una temporada que promete.

El acto contó con la asistencia del concejal delegado del Área de Cultura, Tradiciones y Educación, Diego Cruz, entre otras autoridades almerienses y de otras provincias de España. En su intervención, Diego Cruz quiso felicitar y “dar la enhorabuena a todo el equipo de Siente La Plaza y + Music por la valentía que tuvieron para emprender este proyecto en Almería hace menos de dos años, ya que son de los que hacen ciudad, que construyen ciudad y que, además, ahora da el salto a otras localidades de España. Se han convertido ya en un elemento indispensable de la música y la cultura en Almería y nos reafirma en lo exitoso de la colaboración público – privada”.

Uno de los puntos clave de la presentación fue la exposición de los nuevos recintos que Siente La Plaza + Music gestionará este año. La organización amplía su presencia en plazas de toros emblemáticas y grandes arenas, consolidándose en puntos clave del país. En Plazas de Toros, además de Almería, se consolidan los cosos de Castellón y Alcalá de Henares, espacios que permiten una operativa versátil para conciertos al aire libre.

En cuanto a formato ‘arenas’, la gestión se amplía a grandes pabellones cubiertos de referencia en el norte de España como el Bilbao Arena y el Navarra Arena (Pamplona), preparados para producciones técnicas de gran formato.

Avance de cartelera 2026

Durante el evento, se confirmaron los primeros nombres que integrarán la programación de Siente La Plaza + Music. El listado de artistas confirmados hasta la fecha incluye una propuesta diversa que abarca diferentes géneros musicales del pop y las grandes voces de Mónica Naranjo, Raphael, Chayanne, Carlos Rivera y Sergio Dalma, pasando por el Pop-Rock y Urbano de Antonio Orozco, Loquillo y Lola Índigo, o el flamenco y fusión de Miguel Poveda y Galván Real.

La presentación sirvió para establecer un punto de encuentro entre los gestores de los recintos y las agencias de los artistas, facilitando la coordinación logística de las fechas que se anunciarán próximamente. El equipo de Siente La Plaza + Music destacó la importancia de estos cinco nuevos recintos para descentralizar la oferta cultural y ofrecer infraestructuras de calidad tanto para el público como para los equipos técnicos. Con este avance, el ciclo inicia su fase de comercialización y preparación operativa, con el objetivo de convertir estas plazas y arenas en paradas obligatorias dentro del circuito de giras de 2026.