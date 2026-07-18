El Subdelegado José María Martín visita las nuevas dependencias de la Intervención de Armas de Guardia Civil en El Ejido

Este servicio atiendeuna media de 15 usuarios al día con cita previa. Entre los trámites que se realizan figuran la expedición y renovación de licencias de armas, los depósitos, las inspecciones y el resto de actuaciones previstas en el Reglamento de Armas

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha visitado las nuevas dependencias de la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil en El Ejido, ubicadas en un edificio anexo al Puesto Principal de la Guardia Civil del municipio. En la visita ha estado acompañado por el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora y por el coronel José Antonio Carvajal, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Almería.

Las nuevas instalaciones, cuya puesta en funcionamiento ha sido posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento de El Ejido, suponen una mejora significativa para la prestación de este servicio especializado de la Guardia Civil, al dotarlo de un espacio específico, más funcional y adaptado a las necesidades tanto de los agentes como de los ciudadanos.

Durante el recorrido, José María Martín ha conocido el funcionamiento de la Intervención de Armas y Explosivos, un servicio que desempeña una “función esencial” para la seguridad ciudadana puesto que se ocupa del control preventivo de la fabricación, tenencia, circulación y uso de las armas y explosivos, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente.

El subdelegado del Gobierno ha querido reconocer el trabajo que realizan los efectivos de la Guardia Civil destinados en este servicio y ha subrayado que «la Intervención de Armas y Explosivos desarrolla una labor discreta, pero absolutamente esencial para la seguridad de todos. La Guardia Civil ejerce un exhaustivo control preventivo sobre la fabricación, tenencia, circulación y uso de las armas, velando por el estricto cumplimiento de la normativa reglamentaria. Es un trabajo imprescindible que contribuye de forma decisiva a prevenir riesgos, reforzar la seguridad ciudadana y garantizar un uso responsable y legal de las armas».

Martín ha destacado además que estas nuevas dependencias representan un paso adelante para seguir ofreciendo un servicio público de calidad, con unas instalaciones más modernas y adecuadas a las funciones que desempeña este departamento de la Guardia Civil.

Por su parte, el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha señalado que «se trata de un espacio que no disponía la Compañía de El Ejido, que era necesario y que permite mejorar la funcionalidad de las instalaciones, así como optimizar la atención y el servicio que se ofrece a los ciudadanos, tanto de nuestro municipio como de toda la comarca».

En este sentido, el regidor ejidense ha puesto en valor la labor que desarrolla la Guardia Civil en el municipio y ha incidido en que «El Ejido es un municipio muy amplio, con una gran extensión territorial y un extenso litoral, de ahí la importancia de mantener una colaboración constante con la Guardia Civil para seguir trabajando de la forma más eficiente posible en beneficio de todos los ejidenses».

La Intervención de Armas y Explosivos del Puesto Principal de El Ejido presta servicio mediante cita previa y atiende una media de 15 usuarios al día. Entre los trámites que se realizan figuran la expedición y renovación de licencias de armas, la tramitación de transferencias y guías de pertenencia, los depósitos, las inspecciones y el resto de actuaciones previstas en el Reglamento de Armas.

Con esta actuación, la Guardia Civil mejora los servicios que el Estado presta en la provincia, reforzando la capacidad operativa del Instituto Armado y ofreciendo una atención más ágil, eficiente y cercana a los ciudadanos de El Ejido y del conjunto de la comarca.

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