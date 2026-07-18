El plazo para solicitar ayudas por 3,2M€ para asesoramiento en sanidad y bienestar animal finaliza el 27 de julio

Las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera deben ofrecer el servicio a través de veterinarios profesionales y visitar las fincas

El plazo para solicitar las ayudas que ha convocado la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural para apoyar la labor que llevan a cabo las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG) por la mejora del estado sanitario, higiénico y productivo de las explotaciones finaliza el próximo día 27 de julio, inclusive, tras cumplirse un mes desde el inicio del plazo establecido.

Para este ejercicio, las ayudas cuentan con un presupuesto de 3,2 millones de euros cofinanciados por la Unión Europea, a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader); el Estado y la Junta de Andalucía.

Como marcan las bases, pueden acceder a estos incentivos las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera oficialmente reconocidas en Andalucía que prestan un servicio imparcial de asesoramiento a los productores ganaderos y acuícolas a través de profesionales de la veterinaria.

Para ser beneficiario de estas ayudas también es preciso presentar un programa general de actuaciones ajustado al modelo establecido en la convocatoria que, entre otras condiciones, debe abordar prácticas agrícolas que impidan el desarrollo de resistencia a los antimicrobianos. Otro de los requisitos a cumplir por las ADSG es incluir al menos una visita a la explotación a la que se está ayudando a mejorar.

Algo más de 300 euros por cada servicio de asesoramiento

En cuanto al importe, se conceden algo más de 300 euros por cada servicio de asesoramiento. Por tanto, la cuantía de la subvención que corresponda a cada Agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera se calculará multiplicando este coste unitario por el número de asesoramientos que preste en total.

Gracias a este servicio integral que va más allá del simple cumplimiento normativo, las ADSG colaboran con el Gobierno andaluz para facilitar la implantación de programas oficiales de erradicación de enfermedades, la optimización de los índices de bienestar animal y el uso responsable de medicamentos.

De esta forma, se incide en la reducción de posibles brotes zoonóticos al blindar el estatus sanitario de la cabaña ganadera andaluza; y al mismo tiempo, se garantiza en mayor medida la viabilidad económica de un sector estratégico que fija población al territorio.

Al estar formada por ganaderos bajo la dirección técnica de servicios veterinarios, las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera actúan como un puente clave entre los productores y la Administración que facilita la ejecución de programas de prevención y control de enfermedades animales.

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