El Ministerio de Defensa inaugura en la UAL una exposición que revela la riqueza ecológica de sus espacios naturales

La muestra, ubicada en las salas de lectura de la Casa del Estudiante, destaca la sorprendente biodiversidad y las medidas de conservación ambiental en zonas de uso militar. Permanecerá abierta al público durante el mes de mayo

Este viernes se ha inaugurado la exposición ‘Espacios naturales adscritos al Ministerio de Defensa’ en las salas de lectura de la Casa del Estudiante. El acto de apertura da el pistoletazo de salida a una iniciativa que busca acercar a la ciudadanía una realidad tan sorprendente como desconocida, mostrando cómo los enclaves militares españoles se han convertido en auténticos refugios ecológicos integrados en la prestigiosa Red Natura 2000.

A través de una cuidada selección de imágenes e información detallada, la muestra persigue dar a conocer una representación de estos espacios protegidos, revelando la valiosa diversidad de flora, fauna y ecosistemas que prosperan en los terrenos de uso militar. Asimismo, el proyecto funciona como una plataforma para difundir la cultura de defensa, visibilizando el firme compromiso de la institución con la sostenibilidad y explicando las diferentes medidas y planes de gestión llevados a cabo para la protección y conservación del medio ambiente.

La vicerrectora de Cultura y Sociedad, María del Mar Ruiz, ha agradecido a la Subdelegación de Defensa su implicación y ha destacado la importancia de la colaboración entre instituciones para organizar actividades que redundan en el beneficio de toda la comunidad universitaria como esta exposición o una de los cursos de verano de esta edición. “Esta exposición tiene como objetivo dar a conocer una muestra muy representativa de los espacios naturales adscritos al Ministerio de Defensa que están incluidos en la Red Natura 2000. Nos revela una realidad que a menudo pasa desapercibida para el gran público: el Ministerio cuenta con cerca de 150.000 hectáreas de terreno que poseen un valor ecológico extraordinario. Estos ecosistemas han llegado relativamente intactos hasta nuestros días, convirtiéndose en verdaderos refugios para la enorme diversidad de la flora y la fauna española”.

A través de los más de 30 paneles que componen la muestra se puede disfrutar de la geografía de la conservación de nuestro país, con enclaves tan singulares como los Grandes Ecosistemas, el Archipiélago de Cabrera, Atapuerca, San Gregorio, las islas Chafarinas, el Teleno, El Retín o El Palancar.

“Esta colección no solo celebra la belleza de nuestro patrimonio natural, sino que también contribuye a difundir la cultura de defensa al informar sobre las medidas activas que se llevan a cabo para la protección y mejora del medio ambiente”, ha señalado la vicerrectora.

Por su parte, el subdelegado de Defensa, José Manuel Lupiani, ha explicado que el Ministerio de Defensa tiene a su disposición espacios donde realizan instrucción y adiestramiento que pertenecen a esta Red Natura. “Son zonas en las que no solo nos preparamos para cumplir con los cometidos que tenemos, sino algo muy importante para nosotros: ponemos en valor el cuidado de ese ecosistema. España es una gran nación, es un gran país, el Gobierno de España está adscrito a la Red Natura y el Ministerio de Defensa pone en valor y cuida el territorio y los ecosistemas de los espacios naturales que tiene cedidos por Patrimonio Nacional, como no puede ser de otro modo. Por lo tanto, tengo que agradecer al Vicerrectorado de Cultura de nuestra querida y entrañable UAL, que nos dé esta oportunidad de ofrecer a los estudiantes, a los profesionales, técnicos y profesores del campus algo de lo que nos sentimos realmente orgullosos, que es de poner en valor esos ecosistemas de nuestra patria”.

La exposición permanecerá abierta al público general de forma gratuita en las salas de lectura de la Casa del Estudiante, ofreciendo un amplio itinerario para los visitantes, durante el mes de mayo. Todas las personas interesadas en descubrir este patrimonio natural oculto podrán recorrer la muestra de lunes a viernes, en un horario continuado desde las nueve de la mañana hasta las ocho de la tarde.