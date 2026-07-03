Más de 70 profesionales participan en la Jornada de Parasitología en Productos de la Pesca y Acuicultura organizada por el Colegio Oficial de Veterinarios de Almería

Expertos en salud pública, universidad, administración y sector pesquero analizan los retos de la parasitología marina

El Colegio Oficial de Veterinarios de Almería ha celebrado este viernes la Jornada de Parasitología en Productos de la Pesca y Acuicultura, un encuentro que ha reunido a más de 70 veterinarios, técnicos responsables del control oficial en el ámbito de la pesca y la acuicultura, investigadores y estudiantes en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Almería.

La jornada ha servido como punto de encuentro entre profesionales de distintos ámbitos para profundizar en uno de los principales desafíos sanitarios vinculados al medio marino y la seguridad alimentaria, poniendo de relieve el papel esencial que desempeña la profesión veterinaria en la protección de la salud pública, la vigilancia de los alimentos, la sostenibilidad de los recursos pesqueros y el bienestar animal, todo ello bajo el enfoque One Health, que integra la salud humana, animal y ambiental.

Durante la inauguración, la presidenta del Colegio Oficial de Veterinarios de Almería, Yasmina Domínguez, explicó que esta iniciativa nace con el objetivo de ofrecer a los colegiados «una formación puntera sobre una materia de máxima actualidad y relevancia para la profesión». Asimismo, destacó la apuesta del Colegio «por una formación abierta, participativa y de calidad, que permita compartir conocimiento entre profesionales de distintos ámbitos», recordando que «nuestra forma de entender la profesión veterinaria se desarrolla bajo el enfoque One Health, imprescindible para afrontar los retos sanitarios actuales”.

Por su parte, el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Almería, Antonio Mena, puso en valor la versatilidad de la profesión veterinaria y su aportación a la salud pública. «Los veterinarios somos profesionales con capacidad para desarrollar nuestra labor en numerosos ámbitos y, además de garantizar la seguridad alimentaria, desempeñamos una importante función de información y educación de la sociedad en cuestiones relacionadas con la salud pública», afirmó.

Mena también destacó la relevancia del sector pesquero y acuícola para la provincia de Almería y para la economía azul andaluza. En este sentido, recordó que la provincia cuenta con alrededor de 230 embarcaciones pesqueras, de cuya actividad dependen directamente unas 1.000 familias, además de disponer de cinco instalaciones acuícolas, un sector que, además de generar riqueza y empleo, mantiene un fuerte arraigo social y forma parte de la identidad de los municipios del litoral almeriense.

La coordinadora del Campus de Excelencia Internacional del Mar (CEIMAR) en la Universidad de Almería, María Isabel Sáez, dio la bienvenida a los asistentes y subrayó el compromiso de la institución académica con la transferencia del conocimiento. «Es un honor recibiros en nuestra casa. Nuestro objetivo es seguir consolidando una plataforma de intercambio de conocimiento entre investigadores, profesionales y administraciones que contribuya a afrontar los grandes retos del medio marino», señaló. Asimismo, destacó que «la parasitología constituye uno de los retos más silenciosos, pero también uno de los más decisivos para el presente y el futuro de la salud, la seguridad alimentaria y la conservación de los ecosistemas marinos”.

La visión del sector pesquero estuvo representada por el presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales de Cabo de Gata, Luis Rodríguez, quien incidió en la estrecha relación entre la actividad pesquera y la conservación del medio marino. «Quienes más interés tenemos en que la mar esté sana somos los propios pescadores, porque de ella depende nuestro trabajo, nuestro futuro y el de las próximas generaciones», afirmó.

Programa científico

El contenido científico de la jornada estuvo a cargo de dos reconocidos especialistas. La primera ponencia fue impartida por Antonio Garrido Estrella, jefe de servicio de Salud Pública de la Delegación Territorial de Salud y Consumo en Almería, quien abordó los principales aspectos relacionados con la vigilancia y el control oficial de los parásitos en productos de la pesca. Posteriormente, la investigadora M.ª Constenla Matalobos, de la Universidad Autónoma de Barcelona, ofreció una ponencia centrada en los avances científicos, los nuevos retos de la parasitología en productos pesqueros y de la acuicultura y las enfermedades parasitarias en instalaciones acuícolas.

El elevado nivel de participación y el interés suscitado por las intervenciones pusieron de manifiesto la creciente importancia de esta materia para los profesionales veterinarios, especialmente en un contexto en el que la seguridad alimentaria, la salud pública y la sostenibilidad del medio marino adquieren un papel cada vez más relevante.

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