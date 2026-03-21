El Viernes Científico 121 de la UAL se dedica a la “teoría más desconcertante y revolucionaria que haya existido”

El divulgador Renato Álvarez aborda los cien años de historia de la teoría de la mecánica cuántica en esta propuesta de la Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad de Almería: “Es contraintuitiva y ha cambiado el mundo”

Renato Álvarez Nodarse, catedrático del Departamento de Análisis Matemático de la Universidad de Sevilla, ha sido el encargado de llenar la 121ª edición de los Viernes Científicos de la UAL con la conferencia titulada ‘100 años de la mecánica cuántica: la teoría más desconcertante y revolucionaria que haya existido jamás’. Invitado por tercera vez desde la Facultad de Ciencias Experimentales para participar en esta iniciativa señera de divulgación científica, tal y como ha comentado el decano Juan José Moreno, ha vuelto a lograr un lleno en la Sala de Conferencias de Ciencias Económicas y empresariales. Estudió Física en la Universidad Estatal de Moscú y obtuvo el Máster en Física Matemática en 1992. Se trasladó acto seguido a España y ha unido la docencia, la investigación y la divulgación, de la que es un apasionado.

Juan José Moreno ha remarcado que se llegue ya a la edición número 121 “haciendo un esfuerzo muy grande desde la Facultad de Ciencias Experimentales por mantener esta actividad de divulgación relacionada con nuestros títulos”. En este caso ha sido “físico-matemático porque el ponente se mueve entre la Física y las Matemática, ya que la ciencia no está compartimentada, tal y como la hacemos con los grados”. Ha puesto en valor que esta iniciativa es “muy provechosa para toda la UAL”, como bien muestra que “es apoyada habitualmente con entusiasmo por parte de la comunidad universitaria”, en referencia al lleno en la sala. Tiene “mucha longevidad” y para su mantenimiento “son necesarios recursos”.

Antonio Puertas, coordinador del Grado Interuniversitario en Física, ha presentado a Renato Álvarez como un divulgador que tiene “una formación en Física y Matemáticas muy consolidada, que ha trabajado en física nuclear, y que está en un departamento de matemáticas, aunque ha desarrollado parte de la investigación en física”. Como divulgador, “es de máxima categoría”, ha dicho, “y tiene experiencia en el Boletín Matemático de la Universidad de Sevilla, ha impartido conferencias a distintos niveles y en muchos ámbitos y es un gran comunicador”. Ha aprovechado para sostener que este Viernes Científico “pone en valor el Grado en Física de la UAL y la UHU, dándolo a conocer entre la sociedad almeriense”.

Renato Álvarez ha querido comenzar con un elogio a los Viernes Científicos: “Me parece una idea magnífica y, de hecho, esta es la tercera charla que doy en este contexto; la primera fue en 2017 y creo que esto falta en muchas universidades”. Ha insistido en que le parece “una idea fantástica acercar la ciencia especialmente a los chavales jóvenes que están en las carreras y enseñarles que hay un futuro precioso”. Satisfecho con la gran acogida, “muchas veces las salas medio vacías son un poco desestimulantes, pero he tenido la suerte de que cada vez que he venido aquí ha habido muchísimo público”. De hecho, lo considera fundamental para la buena marcha de la charla: “Intento que sea interactiva, que la gente participe, pincharles un poco, ser un poco irreverente para que la gente se implique”.

En ese sentido, y sobre la base de que “la mecánica cuántica es la ciencia que ha revolucionado el mundo, mucho más que cualquier otra ciencia y digamos que la única que está en comparación sería la teoría de Darwin o quizás el descubrimiento de la estructura del ADN por las implicaciones que conlleva”, ha realizado una mirada al mundo actual. Así, “toda la tecnología con la que vivimos el móvil, las pantallas, los ordenadores, todo, se basan en ella”. Ha ido a más al sostener que es “una teoría contraintuitiva del todo porque explica el micromundo, que no vemos con nuestros ojos pero tiene unas implicaciones tecnológicas y filosóficas tremendas”. Por lo tanto, “ha cambiado el punto de vista”.

Ha realizado un recorrido histórico desde abril de 1900 con Lord Kelvin, que afirmó en la Royal Institution que solo quedaban dos pequeñas ‘nubecillas’ por resolver en la física: la constancia de la velocidad de la luz y el problema de la equipartición de la energía. La primera condujo a la Teoría de la Relatividad y la segunda al nacimiento de la teoría cuántica. Esta charla se ha centrado en esa segunda ‘nubecilla’, y ha recordado que de la teoría cuántica Niels Bohr dijo que “si no estás confundido por la física cuántica, entonces realmente no la has entendido”, así como que Richard Feynman añadió textualmente “creo que puedo decir con seguridad que nadie entiende la mecánica cuántica”. Ha formulado esas dos célebres afirmaciones para “explicar por qué efectivamente dos grandes científicos fueron capaces de decir una cosa como esa”.

El mensaje de fondo que ha querido que cale en la audiencia es el de que “la ciencia también mueve el mundo y es parte de la cultura universal, y no solo eso, sino que aunque haya cosas que no entendamos, siempre gracias a la ciencia y en particular las matemáticas, que son el lenguaje de la ciencia, podemos entenderlas mucho mejor”. De hecho, “como decía Marie Curie, tememos aquello que no entendemos, entonces con esta charla pretendo que se entienda cómo se ha llegado a construir esta teoría espectacular, que es la de la mecánica cuántica”. Ha reservado la parte final para “explicar un poco cómo eso también cambió nuestra forma de pensar a la hora de enfrentarnos a la naturaleza y a nuestros propios instintos”.