La Asociación Orión celebra su 40º aniversario con una emotiva gala en el Teatro Apolo

El concejal del Área de Cultura, Tradiciones y Educación del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, aplaudió “la implicación que habéis mostrado con la sociedad con vuestras actividades”

Cuarenta años mirando a las estrellas. La Asociación Astronómica y Cultural de Almería Orión celebró anoche la gala conmemorativa por su cuadragésimo aniversario en el Teatro Apolo de la Rambla Obispo Orberá. Una velada en la que no faltaron grandes emociones, una mirada al recuerdo y un brindis por el futuro y a la que asistió el concejal delegado del Área de Cultura, Tradiciones y Educación del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, además de otros representantes de Diputación Provincial, Junta de Andalucía, Universidad de Almería, del Instituto Astrofísica de Andalucía, de los observatorios de Calar Alto y Astrohita de Toledo, entre otros, además de un nutrido grupo de personas asociadas.

“Os aseguro que es una satisfacción veros cumplir años porque todos sabemos que en ocasiones lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Y qué duda cabe que vuestra pasión, vuestro trabajo conjunto y vuestro compromiso con la asociación ha hecho posible que cumpláis estos cuarenta años y ojalá otros cuarenta que vengan por delante”, les trasladó Diego Cruz, tras agradecer la invitación al presidente de Orión, Antonio Santiago Amador, y felicitarles en nombre de toda la ciudad.

“Han sido 40 años en los que además os habéis implicado con la sociedad: ofreciendo cursos de iniciación, fomentando el voluntariado ambiental, colaborando con todas las administraciones, con la UAL, dando charlas en centros educativos, participando en Congresos, realizando estudios de investigación… En definitiva, siendo parte del desarrollo y de la actividad social de nuestra ciudad y nuestra provincia”, añadió Diego Cruz.

El presidente de Orión, Antonio Santiago, ha realizado un recorrido por estas cuatro décadas, y ha manifestado que “hemos creado un espacio donde puede sentirse que mirar el cielo es una forma de mirar hacia dentro”. A la vez, ha asegurado que “la astronomía vive un momento apasionante. Hemos estado en colegios, plazas, con los mayores… y hemos transmitido la pasión, belleza y autenticidad de la astronomía”.

La gala estuvo presentada por la periodista Mabel Angulo, contó con la música de la violinista Nadii Rudenko, contó con palabras de gratitud también de su presidente, Antonio Santiago, se proyectó un vídeo con la historia y trayectoria de la asociación y otro de felicitaciones de personalidades científicas divulgativas nacional e internacionales a la Asociación Orión.

El momento más emotivo de la gala fue el de la entrega de placas y distinciones. a los socios de honor Alejandro de la Paz Rovira, Antonio Herrera Alonso y John Beckman, al presidente honorífico Francisco Gil González, y, a título póstumo, a Marcos Eguizábal Ramírez, Mecenas de Honor de la Asociación.

Tras la gala, la gran familia de la Asociación Orión brindó con un cóctel en el restaurante Real 31 de la Calle de la Tiendas.