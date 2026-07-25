Juan José Fernández de Club de Mar Almería es el Campeón del Mundo Clase SNIPE Juvenil

El Club de Mar de Almería ha vuelto a situarse en lo más alto de la vela internacional gracias a la actuación de sus jóvenes regatistas en el Campeonato del Mundo Juvenil de la clase Snipe, celebrado del 21 al 25 de julio en las instalaciones del Real Club Marítimo de Melilla.

El Club de Mar de Almería celebra el título mundial juvenil de Snipe de Juan José Fernández. El regatista almeriense, junto a Álvaro Rodríguez, se proclamó campeón en Melilla.

La tripulación formada por Juan José Fernández, perteneciente al Club de Mar de Almería, y Álvaro Rodríguez, del Real Club Náutico de Adra, se proclamó campeona del mundo después de seis pruebas disputadas y cuatro intensas jornadas de competición.

Los nuevos campeones demostraron una gran regularidad y capacidad de adaptación ante las distintas condiciones meteorológicas registradas durante el campeonato. La competición comenzó con vientos suaves y concluyó con jornadas marcadas por una mayor intensidad, un escenario en el que Fernández y Rodríguez confirmaron ser la tripulación más completa de la flota.

La participación vinculada al Club de Mar de Almería se completó con la meritoria séptima plaza conseguida por Martín Fresneda y José González. Ambos son socios de la entidad almeriense y se formaron en su escuela de vela, aunque actualmente compiten bajo la bandera del Real Club Náutico de Valencia por motivos académicos.

El podio lo completaron los estadounidenses Owen Fretwell y Colin Krebs, que finalizaron en segunda posición, y los españoles Gustavo del Castillo y Samuel Quevedo, terceros.

Estos resultados refuerzan el prestigio de la escuela de vela del Club de Mar de Almería, y confirman el excelente nivel de una generación de regatistas que continúa cosechando éxitos en las principales competiciones nacionales e internacionales.­