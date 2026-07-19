España 1-0 Argentina

Gol de España: Ferrán Torres (106).

La Roja, dirigida por Luis de la Fuente, se impuso con jerarquía ante Argentina y se consagró campeona del mundo

España derrotó por 1-0 a Argentina en la prórroga de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ , en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, y conquistó su segundo título en la máxima competición a nivel selecciones para igualar la línea de Francia y Uruguay.

Luis de la Fuente repitió el once inicial que venció a Francia en semifinales por 2-0. Lionel Scaloni, al frente del campeón vigente, implementó tres cambios respecto al triunfo sobre Inglaterra: Montiel por Molina en defensa, y un mediocampo con dos variantes; De Paul por Simeone y Nicolás González por Paredes.

España tuvo unos primeros buenos minutos: Yamal y Olmo se asociaron en tres cuatros de campo, y Emiliano Martínez quedó con un peligroso remate de Lamine. La reacción argentina fue casi inmediata, Julián Álvarez le envió un preciso pase al vació a Messi, que Unai Simón, atento y adelantado, pudo interceptar.

El trámite del primer tiempo fue parejo, pero España hizo a pesar de sus virtudes. El buen juego interior de La Roja, con Rodri como principal estandarte, se tradujo en posesión pero en pocas acciones ofensivas claras, excepto por dos remates de media distancia. Uno de Oyazarabal que, una vez más, el arquero argentino pudo contener, y otro de Cucurella que se fue cerca del palo.

Scaloni hizo dos modificaciones: Otamendi debió reemplazar a Lisandro Martínez por una lesión pocos minutos antes del descanso, y Leandro Paredes, clave en la semifinal ante Inglaterra, ingresó en el entretiempo por Nicolás González. El inicio del complemento mostró una dinámica similar, con España prevaleciendo en el juego, con mayor movilidad y profundidad.

Martínez, una y otra vez, debió intervenir para salvar a la Argentina. Primero para detener un cabezazo de Ferrán Torres y posteriormente para hacer lo propio ante remates de Cubarsí, Olmo y Laporte, respectivamente. Además de una providencial salvada ante Yamal en un preciso tiro libre en la agonía del partido, que estiró la definición a la prórroga.

Un cabezazo de Nico Williams en el primer tiempo de la prórroga ilusionó a los fanáticos españoles, pero el arquero argentino estiró su mano derecha para evitar la caída de su valla.

Pero La Roja aprovechó una de sus últimas oportunidades, en el inicio del segundo tiempo de la prórroga: Nico Williams llegó por izquierda para bajar de cabeza un centro, y que Ferrán Torres apareciera para empujarla al fondo de la red.

España se hizo amiga del reloj, dejó correr el tiempo, Unai Simón no corrió riesgos y el silbatazo final del esloveno Slavko Vincic desató el festejo del conjunto europeo, que, además, estiró su racha invicta a 38 partidos sin derrotas (desde 2024) y es la mejor marca en la historia del fútbol a nivel selecciones.

Estadísticas

Los españoles Lamine Yamal y Pau Cubarsí, ambos de 19 años, son el cuarto y quinto adolescente en haber jugado en una final de la Copa Mundial. Al igual que Pelé (a los 17 años en 1958), Giuseppe Bergomni (a los 18 en 1982) y Kylian Mbappé (a los 19 en 2018), todos ellos terminaron en el equipo ganador.

A los 39 años y 25 días, Lionel Messi se convirtió en el jugador de campo de mayor edad en disputar una final de la máxima cita mundialista, superando el récord del sueco Gunnar Gren, quien se enfrentó a Brasil en 1958 a los 37 años y 241 días.

Messi es ahora también el segundo jugador en haber disputado tres finales de Copas Mundiales, después del brasileño Cafú (1994, 1998, 2002).

Ferrán Torres (España).

Qué han dicho los protagonistas…

«El gol es lo menos importante. Lo único que quiero en este momento es levantar ese trofeo y abrazarlo con todas mis fuerzas. Es el sueño de 47 millones de personas que hoy estuvieron en la cancha. Nos lo merecíamos y lo dimos todo. Sabíamos que Argentina iba a abordar el partido de esa manera, especialmente después de la tarjeta roja, pero pudimos mantener la compostura y ganar el partido». Ferrán Torres, goleador de España.

«(Siento) tristeza, pero sé que lo dimos todo en la cancha. Tengo mucho que decir sobre cómo llegamos hasta aquí, pero no vale la pena. Quiero agradecerles eternamente a estos muchachos por brindarnos otra final de una Copa Mundial y por luchar hasta el final. Ellos (España) fueron mejores, esa es la verdad». Lionel Scaloni, entrenador argentino.

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