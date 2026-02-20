Empleo ofrece en Almería 90 plazas gratis para cursos de Inteligencia Artificial, Big Data e IoT

Las solicitudes pueden presentarse de forma telemática a través de la Oficina Virtual de Formación Profesional de la Consejería o en la web formacionen5g.es

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Amós García Hueso, ha informado sobre la apertura del plazo de solicitud para dos acciones formativas gratuitas en tecnologías 5G, con 90 plazas disponibles en este momento. Según ha explicado, “este programa pionero de la Junta de Andalucía llega por primera vez a Almería para mejorar la capacitación digital y por tanto las oportunidades laborales tanto de personas desempleadas como de personas trabajadoras ocupadas que quieran actualizar sus conocimientos, a las que animamos a aprovechar esta oportunidad para formarse en especialidades con un alto grado de inserción laboral”.

Amós García ha destacado que “en el mercado laboral actual y más aún en el futuro, ser capaz de manejar tecnologías disruptivas es una habilidad clave para mejorar la empleabilidad, de ahí que impulsemos programas como éste para capacitar a profesionales capaces de responder a las demandas de las empresas en el ámbito de la digitalización y la mejora de su competitividad”.

En la provincia de Almería se impartirán a lo largo de 2026 tres acciones formativas de las especialidades de ‘Programación en Inteligencia Artificial y Big Data aplicada a entornos 5G’, ‘Programación de soluciones de Internet de las Cosas y Smart Cities’ y ‘Programación en Realidad Virtual y Aumentada’. El primero de ellos arrancará en marzo, el segundo está previsto para mayo y el tercero para el mes de septiembre. Actualmente, está abierto el plazo de solicitud para estas tres formaciones, que son complementarias y compatibles entre sí.

El Internet de las Cosas (IoT) es una de las tecnologías con mayor proyección laboral actualmente en múltiples ámbitos. Su aplicación en sectores como la domótica, la logística, el transporte o la gestión urbana está generando una creciente demanda de perfiles cualificados.

Los cursos se dirigen prioritariamente a personas desempleadas aunque también se podrán reservar plazas para personas trabajadoras ocupadas. Para participar no se requieren conocimientos previos en tecnología o informática, pero sí algunas titulaciones mínimas. Las personas interesadas pueden presentar su solicitud a través de la web www.formacionen5g.es o también en la Oficina Virtual de Formación Profesional para el Empleo (FPE) de la Consejería (https://www.juntadeandalucia.es/empleoformacionytrabajoautonomo/formacion/web/buscador-de-cursos/456713 )

Según el Foro Económico Mundial el impacto de la Inteligencia Artificial y el Big Data es la mayor tendencia de cambio en el mercado laboral global. Este organismo prevé que en 2030 más del 20% de los puestos de trabajo se transformarán como consecuencia de los avances en tecnología digital, los cambios demográficos y las disrupciones económicas.

Esta iniciativa de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, pionera en España e impulsada en colaboración con Vodafone e Integra Conocimiento & Innovación, busca capacitar a los futuros profesionales ante los desafíos y oportunidades laborales que ofrecen los nuevos sectores productivos vinculados a la digitalización, mejorando así sus oportunidades de empleabilidad y el grado de competitividad de las empresas andaluzas. El objetivo de la iniciativa es formar a 3.700 alumnos en los próximos dos años a través de 84 cursos en toda Andalucía.

Cursos híbridos de ocho semanas

Cada curso ofrece 45 plazas y consta de 150 horas repartidas en ocho semanas con un modelo híbrido dividido en un 80% de formación online y un 20% de tutorías presenciales, impartidas en el Centro de Gestión y Administración de Empresas de Almería. Una formación valorada en 2.000 euros, completamente gratuita y dirigida prioritariamente a personas desempleadas, aunque se reserva un 30% de vacantes para personas ocupadas que quieran actualizar sus competencias digitales.

Los requisitos para acceder no exigen conocimientos previos en tecnología o informática, pero sí una titulación mínima. Se admite ciclo formativo de grado medio o superior, bachillerato, certificado de profesionalidad de nivel 3, grado universitario o equivalente. Al finalizar el curso, se hará entrega de un diploma acreditativo expedido por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, para certificar la formación realizada.

Este programa se desarrolla gracias a la colaboración de Vodafone e Integra Conocimiento & Innovación. Por su parte, Vodafone dota a los centros de los recursos tecnológicos y la conectividad 5G, mientras que Integra asume la formación con profesorado especializado y una metodología práctica, centrada en proyectos reales y en mejorar de forma efectiva las oportunidades de empleo de las personas participantes.