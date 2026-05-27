La UAL y la Asociación Española Contra el Cáncer firman un convenio para crear un campus libre de humo

El rector de la UAL y la presidenta de la de la Asociación suscriben una alianza de cuatro años para prohibir el tabaco en las instalaciones exteriores y promover hábitos de vida saludables. Esta medida afecta, en principio, la zona de levante del campus, desde la Facultad de Ciencias de la Salud hasta el Pabellón de Historia Natural

Ya son más de 1,2 millones de personas las que pasean por Espacios Libres de Humo en la provincia

La Universidad de Almería se ha adherido al programa ‘Espacios sin humo’ de la Asociación Española Contra el Cáncer, a través del convenio de colaboración estratégica firmado hoy. El acuerdo, que tendrá una vigencia inicial de cuatro años prorrogables, tiene como principal objetivo visibilizar la condición de entornos limpios en las instalaciones públicas y promover los cambios necesarios para prohibir el consumo de tabaco y de vaper en los espacios exteriores del campus.

La rúbrica la han realizado el rector, José J. Céspedes, y de la presidenta de la Asociación, Magdalena Cantero. Ambas instituciones han destacado que esta colaboración nace del compromiso mutuo por fomentar la salud pública, la prevención y la concienciación social contra el cáncer.

“El objetivo de este convenio es concienciar sobre la importancia que tiene liberar los espacios del campus de tabaco y del vapeo como una política de prevención de la salud. Es una medida que va a favor tanto de las personas que fuman como de las que están alrededor”, ha explicado el rector.

Además, José J. Céspedes ha explicado la UAL lleva muchos años trabajando en la promoción de la salud, desde el Vicerrectorado de Salud y Deportes y desde la Universidad Saludable. “Hay unidad de prevención de la salud en este tipo de de cuestiones. Hay en marcha muchas iniciativas, de hecho, existe un taller para ayudar a dejar de fumar a los miembros de la comunidad universitaria que se han adherido al mismo. Y en definitiva, se enmarca dentro de de esta política estratégica para la universidad de construir un campus saludable y de difundir prácticas saludables, en general en el campus y, por supuesto, en toda la sociedad. Nuestro objetivo es contribuir con lo que sabemos hacer, con la generación de de conocimiento, y sirviendo de de ejemplo para la sociedad y para el resto de instituciones. La Universidad de Almería como centro de conocimiento está totalmente comprometida con la intervención contra el cáncer y también desarrollando políticas preventivas que difundan un mundo más saludable y que prevengan enfermedades como el cáncer”.

A través de este convenio, la Universidad de Almería se compromete a difundir las campañas de prevención de la Asociación y a trabajar activamente con el organismo correspondiente para la delimitación y prohibición de fumar en sus zonas exteriores. Por su parte, la Asociación Española Contra el Cáncer facilitará los recursos, herramientas de señalización, actividades formativas y servicios de apoyo para el tratamiento del tabaquismo dirigidos a toda la comunidad universitaria.

La presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer de Almería, Magdalena Cantero, ha destacado de la importancia de llevar esta campaña al campus universitario. “En el año 2022 iniciamos el programa Espacios Sin Humo en la provincia, desde el reconocimiento científico del daño que causa el tabaco tanto para el que huma como el que respira el tabaco en el aire. Para nosotros esta iniciativa es fundamental, puesto que aquí tenemos cerca de 15.000 jóvenes almerienses que son un poco el embrión de lo que queremos hacer con el resto de la provincia. Abordamos muchas iniciativas de prevención, pero lo que nos dicen los datos es que 7 millones de personas mueren al año como consecuencia del tabaco”.

Magdalena Cantero, ha alertado también de los peligros del vapeo. “Andalucía está liderando en estos momentos, con respecto a todo nuestro país, el consumo del vapeo en niños cada vez más pequeños. Ya no solo hablamos del tabaco, que también, sino de las consecuencias del vapeo. Hay bolígrafos, hay mecanismos que pasan desapercibidos y que lo que pretenden es generar adicción a la nicotina y convertirlo en fumadores al poco al poco tiempo. Los datos que tenemos es que uno de cuatro estudiantes entre 12 y 13 años vapea, y uno de cada dos entre 14 y 18 años”.

Por último, ha explicado la importancia de que se legisle. “Es verdad que estamos a la espera de esa ley deseada. Sé que es una ley que genera cierta polémica, pero para nosotros es una ley fundamental porque lo que defendemos es la salud y la vida de las personas. Y está comprobado que fumar, mata”.

Este primer acuerdo abarca la zona de levante del campus, desde la Facultad de Ciencias de la Salud hasta el Pabellón de Historia Natural. Está previsto que para el próximo año todo el campus quede libre de humo.

Como muestra del inicio inmediato de las acciones recogidas en el acuerdo, desde el día de hoy la Universidad de Almería cuenta ya con un cartel oficial en el que se informa de la condición del campus como espacio libre de humo. Esta primera señalización marca el punto de partida de una estrategia integral que busca proteger a la población universitaria de los efectos nocivos del tabaquismo y consolidar a la UAL como un referente de hábitos de vida saludables en la provincia.

Para velar por el correcto desarrollo y cumplimiento de todas las actividades previstas, ambas entidades nombrarán de inmediato a un coordinador responsable que coordinará las próximas acciones de divulgación y prevención.

La Asociación Española Contra el Cáncer en Almería inició en el año 2022 una campaña para que entidades públicas y privadas declaren públicamente ‘Espacios sin Humo’. A lo largo de este tiempo se han sumado ayuntamientos, empresas y diferentes entidades, donde se prohíbe el consumo de tabaco y vapeadores. En la actualidad más de 1,2 millones de personas pueden pasear por espacios sin humo en la provincia de Almería. Ahora se ha sumado la Universidad, en una acción enmarcada en el Día Mundial Sin Tabaco que se celebra el 31 de mayo.