La Junta apuesta por la mejora el Estadio de la Juventud con la renovación del pavimento de la pista del pabellón Antonio Rivera

La actuación, que se desarrollará durante dos meses, permitirá ampliar la seguridad y calidad de las instalaciones deportivas

Para Del Pozo esta renovación refuerza el compromiso del Gobierno andaluz con el deporte base y federado de la provincia almeriense

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha visitado en Almería junto al delegado territorial del ramo, Juan José Alonso, las obras de sustitución del pavimento de la pista del pabellón polideportivo ‘Antonio Rivera’ -ubicado en el Estadio de la Juventud ‘Emilio Campra’ de la capital-, una actuación impulsada por la Junta de Andalucía con la que se pretenden mejorar las condiciones de uso y seguridad de esta instalación deportiva de referencia en la comunidad andaluza.

Durante la visita, Del Pozo ha destacado que esta renovación “permitirá mejorar de forma directa el servicio que se presta a clubes, deportistas y usuarios, reforzando el compromiso del Gobierno andaluz con el deporte base y federado en la provincia almeriense”. Al mismo tiempo, “podremos ofrecer a los usuarios unas instalaciones deportivas seguras y adaptadas a los estándares actuales”.

En concreto, esta actuación, con presupuesto de 322.688 euros, y para la que se estima un tiempo de ejecución de dos meses, consiste en la sustitución integral del pavimento de la pista deportiva, con una superficie de 1.327 metros cuadrados. Así, tras el levantamiento del pavimento existente, se ha procedido a la preparación de la base mediante lijado e impermeabilización con membrana epoxi, la aplicación de mortero autonivelante y la instalación de un nuevo entarimado de madera maciza de haya -de 22 milímetros de espesor-, conforme a la normativa NIDE y con certificación EN 14904 y homologación FIBA Level 1.

La intervención incluye, además, la instalación de nuevos anclajes para equipamiento deportivo, ventilación perimetral del pavimento, marcado de pistas en distintos colores según normativa y la realización de ensayos in situ por laboratorio homologado para garantizar el cumplimiento de los estándares técnicos exigidos.

Con esta actuación, ha reiterado Del Pozo, la Consejería de Cultura y Deporte refuerza la modernización de las infraestructuras deportivas públicas, garantizando espacios adecuados para la práctica deportiva en condiciones óptimas de seguridad y calidad.

El Estadio de la Juventud, adscrito a la Consejería de Cultura y Deporte, es titularidad de la comunidad autónoma de Andalucía y constituye uno de los principales espacios para la práctica deportiva en la ciudad. El pabellón cubierto concentra gran parte de la actividad, con una pista central longitudinal y dos pistas laterales transversales en las que se desarrollan entrenamientos y competiciones de disciplinas como baloncesto, balonmano o voleibol.