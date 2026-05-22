La odisea de Ulises nunca fue tan divertida como en la recreación mostrada en el Teatro Apolo por un magistral Antonio Campos

El programa Delicatessen cerró anoche la temporada de primavera con otra excelente obra que refrenda una propuesta de calidad dentro de la programación del Área de Cultura

El Apolo vivió anoche otra mágica noche de buen teatro con ‘Ulises’, la nueva propuesta total que protagoniza de forma solista Antonio Campos, actor en constante crecimiento y que acumula para este año dos nuevas nominaciones a los prestigiosos premios MAX a mejor adaptación y mejor interpretación. Era la última de las propuestas del programa Delicatessen que coordina Axioma Producciones para esta primavera, en el marco de la programación trimestral organizada por el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería.

‘La Odisea’ de Homero, con la increíble historia de Ulises y sus diez años de guerra con Troya y otros diez para llegar a su casa en Ítaca, es un filón inspirador para creadores desde su publicación y para un actor como Antonio Campos el reto es, sin duda de lo más goloso.

Habituado a desplegar al completo y a solas obras de nuestro Siglo de Oro como ‘La Celestina’, ‘El Lazarillo de Tormes’ o las ‘Ejemplares de Cervantes’ que pisaron el Apolo hace apenas unas semanas con las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro, el manchego se echa a la espalda la interpretación de numerosos pasajes de la obra con muchos de sus personajes. Desde el propio Ulises, a Zeus, Atenea, Hermes, la ninfa Calipso, Nausícaa a Alcinoo, el rey de los feacios, Telémaco y hasta el perro de Ulises que falleció al reconocer su olor 20 años después.

Bajo la batuta del también galardonado director Ángel Calvente, la compañía Antonio Campos (Albacity Corporation), en colaboración con El Espejo Negro, presenta una reinterpretación audaz en la que tampoco faltan referencias al presente. Del rey emérito a Trump, de la corrupción al metateatro, del reggaetón a Joan Manuel Serrat, aunque para música los efluvios recreados de sonidos del sirtaki griego, la música balcánica, turca y mediterránea… y Locomía, también sea dicho.

Las noches de amor con Calipso, la cena con los feacios que se convierte en el eje del relato de las historias en la obra original –resumidas con los lotófagos, las sirenas, el inframundo y un largo etcétera-, la recreación en detalle de la huída de la cueva del cíclope Polifemo o ‘la secuencia’ final de la venganza antes los pretendientes de Penélope fueron revividos con maestría, sentido del humor y gran desenvoltura y una medida naturalidad que convierte cualquier recreación de Campos en una aventura en sí misma, convirtiéndose en uno de los mejores “actores solistas” de la última década, una técnica teatral existente desde los tiempos de Plauto pasando por el Medievo hasta llegar prestigioso premio Nobel Darío Fo o Rafael Álvarez “El Brujo”.

Una auténtica ‘delicatessen’.