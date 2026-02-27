La Guardia Civil hace un llamamiento para cumplir con la obligación de depositar las armas halladas o heredadas

La colaboración ciudadana es fundamental para prevenir riesgos y garantizar la seguridad colectiva

La Guardia Civil informa sobre el procedimiento legal para el depósito y regularización de armas localizadas o heredadas

La Guardia Civil tiene conocimiento que con relativa frecuencia se localizan armas de fuego cuya procedencia resulta desconocida o que, aun habiendo sido lícitamente adquiridas en su momento, no figuran actualmente anotadas en los registros correspondientes.

En muchos casos, estas armas aparecen tras el fallecimiento de su titular o durante la limpieza de inmuebles, trasteros o fincas, siendo habitual que los ciudadanos acudan voluntariamente a las intervenciones de Armas y Explosivos (IAE) para regularizar su situación o proceder a su depósito.

De acuerdo con el reglamento de Armas, en caso de fallecimiento del titular, los herederos o albaceas deberán depositar las armas en la Intervención de Armas de la Guardia Civil en el plazo legalmente establecido, pudiendo optar posteriormente por su adjudicación, enajenación o inutilización conforme a la normativa vigente.

Asimismo, la normativa contempla como infracción grave la fabricación, tenencia, almacenamiento, circulación o utilización de armas sin la documentación o autorización correspondiente, así como el incumplimiento de las medidas de seguridad obligatorias.

Por ello, la Guardia Civil recuerda la importancia de comunicar de manera inmediata el hallazgo de cualquier arma o munición y abstenerse de manipularla, procediendo a su depósito en la Intervención de Armas más cercana.

En la provincia de Almería, las Intervenciones de Armas y

Explosivos son las siguientes;

IAE de Almería, en glorieta Manuel Fraga Iribarne s/n de Almería y número de teléfono de contacto 950 25 61 22.

IAE de El Ejido, en Avda. Oasis, 177 de El Ejido y número de teléfono de contacto 950 48 97 70.

IAE de Albox, en C/Andalucia, 34 de Albox y número de teléfono de contacto 950 43 99 74.

IAE de Garrucha, en C/Mayor 256 de Garrucha y número de teléfono de contacto 950 61 70 80.

Donde los ciudadanos pueden recibir asesoramiento e información sobre cualquier duda relacionada con las armas y cartuchería.

La colaboración ciudadana resulta esencial para garantizar la seguridad colectiva y prevenir situaciones de riesgo derivadas de la tenencia irregular de armas.