Expertos debaten en la UAL sobre inteligencia artificial y derechos fundamentales

Ponentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, del ámbito jurídico y de la ingeniería se han reunido en el campus para debatir sobre los límites éticos y legales de la tecnología

El campus de La Cañada ha sido el escenario este martes de una jornada técnica y jurídica de gran relevancia para la seguridad pública en el ámbito digital. Bajo el título ‘Inteligencia artificial y derechos fundamentales’, el evento, organizado por la Guardia Civil en colaboración con la Facultad de Derecho y la Escuela Superior de Ingeniería (ESI) de la UAL, ha reunido a expertos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, del ámbito judicial y de la ingeniería para debatir sobre los límites éticos y legales de la tecnología.

La jornada, que se ha desarrollado en modalidad presencial y online y cuenta también con la colaboración de Cajamar, nace con el objetivo de generar confianza en la ciudadanía y analizar el papel esencial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) en la aplicación ética de la IA. Durante el acto de apertura, se ha destacado la necesidad de actualizar conocimientos sobre una tecnología que avanza a gran velocidad, garantizando siempre la seguridad ciudadana y el respeto a la legalidad vigente.

Durante la inauguración, el rector de la UAL, José J. Céspedes, ha destacado el cambio de paradigma y la rapidez de la IA. “La inteligencia artificial está suponiendo un cambio radical de paradigma antes, incluso, de que hayamos tomado plena conciencia de ello. Se ha instalado a velocidad de vértigo en nuestras vidas cuando apenas hemos empezado a conocerla y sin tener aún definida la medida de hasta dónde puede llegar su potencial”. En este sentido ha hablado de la necesidad de regulación y protección de los derechos. «Debatir y tomar decisiones sobre los límites exigibles a la utilización de la IA es una cuestión ineludible y urgente para asegurar un futuro en el que sea la gran herramienta del avance de las sociedades y no un elemento de distorsión. Es necesario regular para evitar consecuencias indeseadas de su uso con fines delictivos y para proteger la privacidad, los derechos fundamentales de las personas y, especialmente, la protección de los más vulnerables, como son los menores”.

Por su parte, el coronel de la Guardia Civil de Almería, José Antonio Carvajal Cantarero, ha explicado la importancia de que la IA respete los derechos fundamentales. “La llegada de la inteligencia artificial nos sitúa ante un nuevo escenario tecnológico donde ya no es necesaria la presencia física para actuar en cualquier parte del mundo, lo que obliga a las instituciones a una adaptación constante. El enfoque de estas jornadas no es solo analizar el uso malintencionado de esta herramienta, como los ‘deepfakes’ o los fraudes de clonación de voz, sino impulsar un uso ético y responsable que establezca límites legales claros para proteger la privacidad, la intimidad y el honor de los ciudadanos. La IA debe ser una aliada en la prevención e investigación mediante el análisis proactivo de datos y la detección de amenazas, siempre bajo el marco del respeto a los derechos fundamentales”.

Por último, el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha señalado que “la iniciativa que hoy nos reúne es de una enorme relevancia porque nos invita a reflexionar sobre uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo: cómo gestionar el avance vertiginoso de la tecnología garantizando, al mismo tiempo, la protección de los derechos y libertades que sostienen nuestra democracia”. Y ha destacado la presentación la semana pasada por parte del Gobierno de HODIO, una nueva herramienta destinada a afrontar la Huella del Odio y la Polarización. Un sistema que permitirá medir y analizar de forma sistemática la presencia y la evolución de los discursos de odio en las redes sociales. “Debemos ser capaces de medir la ‘huella del odio’ en el espacio digital para poder combatirlo con mayor eficacia, porque el odio que circula por las redes, alimentado por bots, termina muchas veces contaminando el debate público y deteriorando la convivencia. En ese escenario, el papel de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad resulta esencial: su misión no es solo adaptarse a un entorno tecnológico en constante evolución, sino hacerlo siempre desde el respeto a los principios que definen nuestro Estado de Derecho”.

El programa se ha estructurado en dos paneles de expertos que han abordado la IA desde una perspectiva jurídica y técnica. La primera sesión, ‘Defensa de los Derechos Fundamentales’, liderada por la vicedecana de la Facultad de Derecho, María José Cazorla González, ha analizado la gestión del riesgo y el consentimiento en el tratamiento de datos. Posteriormente, se ha debatido la respuesta del derecho penal ante amenazas como las ‘deepfakes’, de la mano de David Calvo López, delegado de Criminalidad Informática de la Fiscalía de Almería, quien ha analizado la respuesta penal necesaria ante la creación de identidades sintéticas que ponen en jaque la veracidad y el honor de las personas.

La sesión de tarde se centra en la inteligencia predictiva. En una mesa coloquio, se debatirán las “buenas prácticas» para evitar sesgos algorítmicos durante la investigación criminal. Entre los participantes destacan Antonio J. Fernández García, coordinador del Grado en IA y Ciberseguridad de la UAL; José Luis Mayorga Martín, teniente coronel de la Guardia Civil y expertos de la Jefatura de Información de la DGGC y del sector privado (Securitas Innovación).

La jornada tiene como objetivo fomentar un intercambio de conocimiento fluido entre la administración, el ámbito judicial, los expertos tecnológicos y la sociedad civil. Dirigida tanto a estudiantes y juristas como a miembros de las FCSE y desarrolladores de software, que han llenado el Auditorio de la UAL, esta iniciativa reafirma el compromiso de las instituciones por un uso operativo y ético de la tecnología en beneficio de la libertad y la seguridad

Con esta iniciativa, la Guardia Civil y la Universidad de Almería lideran el diálogo necesario para que la innovación nunca camine por delante de las libertades individuales.