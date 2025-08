Miski Liu Suria

Lo que ocurrió hace una semana fue un drenaje de energía personal en toda regla, que por poco me mata, por fiarme de un hombre muy peligroso. Esa interferencia alteró mi misión sagrada de divulgación. Estoy más débil ahora. Traicionar a un alma felina es despertar a un volcán dormido. En el mundo espiritual no puede haber término medio: o eres un santo o eres un diablo. No se fíen de nadie, porque el mundo está lleno de depredadores espirituales que fingen ayudar.

Cuento chino alienígena

Supuesta nave interestelar

Peligroso engaño alienígena

Falsa bandera extraterrestre

Despertar planetario y personal

El despertar de los antiguos guardianes

¿Una visita alienígena? Tres investigadores especulan que un objeto espacial detectado recientemente podría ser una nave alienígena que nos atacaría en noviembre, como si fuera una película de ciencia ficción. La comunidad científica no ha tardado en tachar de absurda e insultante esa hipótesis. ¿Es éste el famoso proyecto Rayo Azul sobre una falsa invasión alienígena?

Las naves estelares no se acercan lentamente sino que viajan por el hiperespacio y aparecen de repente en el punto fijado en sus coordenadas. Si quisieran atacarnos directamente, ya lo hubieran hecho hace miles de años. Nos han atacado sutilmente los regresivos, y nos han protegido los benévolos dentro de las limitaciones absurdas impuestas por las reglas de la Federación.

No hay una sino mil naves nodriza de la Federación en la órbita alta de la Tierra desde hace muchos años, protegiendo la evolución de la humanidad sin poder intervenir directamente, a causa de la infame Primera Directiva. Por lo tanto, el relato de una nave interestelar que se acerca lentamente para atacar a la Tierra es un cuento chino.

DESCUBRIMIENTO

El pasado 1 de julio fue descubierto el 3I/Atlas, un misterioso objeto que se dirige hacia el Sol a más de 210.000 kilómetros por hora. En menos de 24 horas, los astrónomos confirmaron que se trataba de un visitante interestelar, convirtiéndose en el tercer cuerpo celeste detectado pasando a través del sistema solar desde fuera de sus límites.

Las primeras observaciones revelaron que es un gran cometa envuelto en una enorme nube de hielo, gas y polvo, conocida como ‘coma’, de hasta 24 kilómetros de diámetro. Por otro lado, un modelo informático sugirió que 3I/Atlas podría tener tres mil millones de años más que nuestro sistema solar, lo que lo convertiría en el cometa más antiguo jamás visto.

Sin embargo, un grupo de tres investigadores planteó en un nuevo estudio la posibilidad de que el cometa pudiera ser en realidad una tecnología oculta y «posiblemente hostil» enviada por alienígenas. El autor más destacado de este cuento chino, Avi Loeb, explicó que si el 3I/Atlas fuera una nave interestelar podría respaldar la hipótesis del bosque oscuro, según la cual las civilizaciones externas evitan emitir señales para no ser detectadas por posibles depredadores. Asimismo, dijo que el artefacto tecnológico podría atacar la Tierra en noviembre de este año, pero eso no se lo cree nadie.

¿ ES UN INVASOR ALIENÍGENA ?

Algunos expertos consideran que estas afirmaciones son absurdas e insultantes, y subrayan que todas las pruebas disponibles indican que se trata de un cuerpo complemente natural. Samantha Lawler, de la Universidad de Regina (Canadá), detalló que el 3I/Atlas fue arrojado de otro sistema solar, al igual que incontables miles de millones de cometas han sido expulsados de nuestro propio sistema solar.

El equipo de investigadores aseguró que el 3I/Atlas podría no ser un cometa, ya que no se ha identificado en su ‘coma’ ningún volátil, es decir, ningún químico asociado a estos cuerpos celestes. No obstante, Darryl Seligman, de la Universidad Estatal de Míchigan, aclara que no se esperaría encontrar la presencia de volátiles en este objeto, puesto que aún está bastante lejos del Sol, pero que es probable que se manifiesten estos compuestos en las próximas semanas o meses.

Por otro lado, se ha identificado que el 3I/Atlas está repleto de agua, que podría haber permanecido dentro del cometa alrededor de siete mil millones de años. También se encontró una combinación de moléculas orgánicas, silicatos y minerales ricos en carbono, lo que sugiere que el objeto comparte similitudes con el cinturón de asteroides, ubicado entre Marte y Júpiter.

«Cualquier sugerencia de que sea artificial es un disparate y un insulto al emocionante trabajo que se está realizando para comprender este objeto» señaló Chris Lintott, de la Universidad de Oxford (Reino Unido). Avi Loeb ya causó polémica en 2017 al sugerir que el 1I/Oumuamua podría ser una nave extraterrestre, pero esa afirmación se quedó en agua de borrajas.

https://esrt.press/actualidad/560130-visita-alienigena-misterio-nave-interestelar

CURIOSO

Peligroso engaño alienígena.- Luis Elizondo se ha convertido en una figura polémica en el movimiento de la divulgación ovni. El doctor Steven Greer expone la desinformación en torno a los ovnis y las agendas ocultas que alimentan el encubrimiento extraterrestre. Se utilizan programas secretos, proyectos de presupuesto negro y operaciones psicológicas para controlar la narrativa ovni.https://www.youtube.com/watch?v=DOjAnZvDObM

DRAGÓN ROJO

El despertar de los antiguos guardianes.- Kerry K comparte la experiencia de presenciar el despertar de un dragón rojo de luz, un guardián de séptima dimensión que habría sido activado el 29 de julio de 2025, coincidiendo con un evento sísmico y volcánico cerca de Rusia.

Kerry describe una visión del dragón con alas tan grandes como una cadena montañosa, de color rojo lumínico como el rubí, con detalles en ámbar, naranja quemado y negro carbón. Aunque imponente, su energía se siente serena, calmada y poderosa, no destructiva ni enfadada.

El dragón se presenta como un monitor de la red planetaria, un antiguo guardián de la Tierra original del Edén, cuya función es revelar verdades ocultas y ayudar a desmontar la falsa matrix, un entramado artificial que habría mantenido a la humanidad en supresión y separación de su verdadero poder espiritual.

No es un símbolo de destrucción. Kerry destaca que este dragón no es una señal del fin ni un ser maligno; forma parte de la naturaleza elemental y su papel es sacar a la luz todo lo que ha permanecido oculto, para que los seres humanos vean y puedan desmontar esas estructuras de engaño y control. No salvará a la humanidad, sino que potenciará la responsabilidad colectiva.

Despertar planetario y personal. Así como hay líneas ley en la Tierra, cada ser humano tiene su propia red energética. El despertar del dragón activa estos nodos internos, invitando a la gente a afrontar sus propias verdades ocultas (mentiras personales, autoengaños, complejo de inferioridad, etc.) como parte de un proceso conjunto de transformación.

El dragón recorre continentes, en especial lugares como Francia, donde según Kerry, se observa el comienzo de un “colapso de la mentira” en Europa y el mundo. La finalidad según el relato es volver al estado del Edén, conectando a la humanidad con una realidad más amplia y auténtica.

Kerry invita a la audiencia a colaborar activamente en este proceso, tanto trabajando su propia contraparte del dragón personal, como participando en trabajos energéticos de grupo, y recalca la importancia de no dejarse llevar por el miedo, sino entregarse al amor, a la verdad y a la evolución espiritual colectiva. Kerry K destaca la metáfora del dragón como catalizador del cambio, potenciación personal y revelación, en vez de un simple mito destructivo.

NOTICIAS

Predicen el impacto de los aranceles en el precio del oro.- En los próximos tres meses, podría alcanzar los 3.600 dólares por onza, indican analistas de Citigroup.

EEUU planea construir un reactor nuclear en la Luna de cien kilovatios antes de 2030.

Putin se enfurece por un plan secreto para atacar a los petroleros rusos.

Israel toma la decisión de ocupar toda la Franja de Gaza.

Los hutíes atacan con un misil hipersónico el mayor aeropuerto de Israel en respuesta a los ataques contra la Franja de Gaza.

Exoficiales israelíes piden a Trump que presione a Netanyahu y acabe con la guerra en Gaza.

Cascada de dimisiones de políticos españoles por falsear sus currículos.

Buenos Aires anuncia multa por hurgar en la basura. ¿Por qué no abren más comedores sociales para personas necesitadas en lugar de multar a los hambrientos?

