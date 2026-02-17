La Policía Nacional desarticula en Almería una trama que utilizaba empadronamientos falsos para regularizar de forma fraudulenta a extranjeros en situación irregular utilizando la identidad de una persona fallecida

§ Cuatro personas detenidas por delitos de falsedad documental y favorecimiento de la migración ilegal

La organización utilizaba la identidad de una persona fallecida y documentación falsificada para tramitar altas fraudulentas en el padrón municipal

Operación contra el fraude en empadronamientos en la provincia de Almería

La Policía Nacional ha desarticulado una trama en Almería que utilizaba empadronamientos falsos para regularizar de forma fraudulenta a extranjeros en situación irregular, todo ello en el marco de la denominada Operación Resurrección, desarrollada por agentes del Grupo UCRIF I y II de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Almería.

La investigación, iniciada en octubre de 2025, tuvo su origen tras detectarse irregularidades en varias solicitudes de empadronamiento presentadas ante la Oficina de Recursos Demográficos del Ayuntamiento de Almería. Los solicitantes aportaron documentación que presentaba indicios de falsedad, circunstancia que fue puesta en conocimiento del Grupo UCRIF, especializado en la lucha contra las redes de inmigración irregular y las falsedades documentales.

La investigación determinó que un total de siete ciudadanos extranjeros habían logrado empadronarse en una vivienda utilizando documentación fraudulenta, ya que dicha documentación figuraba a nombre de una persona fallecida hacía años.

Posteriormente, algunos de los interesados presentaron los certificados de empadronamiento obtenidos de manera ilícita ante la Oficina de Extranjeros de Almería con la finalidad de regularizar su situación administrativa en España.

Las pesquisas policiales permitieron identificar a los responsables de la elaboración y suministro de los documentos falsificados, quienes actuaban a cambio de importantes cantidades de dinero. Uno de los implicados ya había sido investigado anteriormente por hechos de similar naturaleza.

El pasado mes de noviembre de 2025 fueron detenidas dos personas por un delito de falsedad documental tras haber presentado la documentación manipulada para empadronarse y utilizarla posteriormente en trámites administrativos. Posteriormente, en el mes de febrero de 2026, fueron detenidos los dos responsables de la trama como autores de delitos de falsedad documental y favorecimiento de la migración ilegal. En total, cuatro personas —dos mujeres y dos varones— han sido detenidos como resultado de esta operación policial.

Las diligencias policiales continúan abiertas con el objetivo de localizar a otros investigados y recabar nuevas pruebas relacionadas con la actividad delictiva. Los detenidos fueron puesto a disposición judicial de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, plaza número cinco de la capital.