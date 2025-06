Miski Liu Suria

“Si estás en el camino correcto, siempre será cuesta arriba.” Henry B. Eyring.

¡Feliz solsticio! Estamos a mitad de año, y el tiempo vuela. Éste es un momento de transición muy bello, dice Saratoga Ocean. Es asombroso cómo el color de la luz del Sol empieza a cambiar de tono casi inmediatamente después del solsticio de junio. Esto se debe a que a partir de ahora la luz del Sol empezará a señalar la sutil llegada del otoño en el hemisferio norte. Tras el solsticio de verano, la luz del Sol se vuelve cada vez más dorada. Y tras el solsticio de invierno, se vuelve cada vez más clara y blanca. Esto se puede apreciar especialmente al amanecer.

Unas 25.000 personas asistieron de madrugada el 21 de junio para ver el amanecer del solsticio en Stonehenge, que se produjo a las 04.51 hora británica, un aumento de afluencia que no pudo frenar la ola de calor, con temperaturas de hasta 36º C.

La fecha central del Inti Raymi es el 21 de junio, cuando el Sol alcanza su punto más cercano a la Tierra y da lugar en el hemisferio sur al día más corto y a la noche más larga del año. Este evento coincide con el cambio de ciclo agrícola y el inicio de la época seca en la sierra andina, el momento del año donde el Sol luce más radiante.

Cusco se prepara para recibir a miles de visitantes peruanos y extranjeros durante la fiesta del Inti Raymi. Este 24 de junio, la ciudad revivirá su herencia incaica con ceremonias ancestrales y eventos artísticos. El Inti Raymi o Fiesta del Sol, en quechua, es una celebración tradicional del mundo andino con origen incaico que festeja el solsticio de junio, y dio la bienvenida al verano en Quito, la capital de Ecuador, una época cargada de artes y cultura que atrae anualmente a miles de turistas, tanto nacionales como extranjeros.

https://efecomunica.efe.com/quito-recibe-verano-con-inti-raymi-fiesta-musica

TRANSICIÓN

Es importante considerar el solsticio como una transición. El mundo está atravesando un cambio enorme. Sería un momento excelente para hacer una pausa y reflexionar sobre tu situación actual. De hecho, deja que esta pausa se prolongue durante unos días.

El año 2025 marca el final de una larga era en este planeta. En 2025, fuerzas cósmicas que escapan al poder de los controladores harán añicos la ilusión que ha mantenido a la humanidad esclavizada durante eones. Estamos presenciando el colapso del tiempo lineal y el amanecer de un despertar espiritual masivo que eclipsará todo lo que hayamos experimentado antes.

https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=256044

AMANECER GALÁCTICO

Junio, julio y agosto van a ser meses bélicos muy duros a nivel mundial según reveló el astrólogo Juan Honorio Tolosa Paz en el canal de Sil Romero y Pato Brusa, porque hay mucha violencia en el cielo en este final de ciclo que durará hasta la primavera de 2026. Hay que estar muy tranquilos y esperar que pase la tormenta a partir de octubre. Los meses fuertes son junio, julio y agosto, y a partir de septiembre bajará la locura.

Señala que estamos en la última parte de un ciclo oscuro de aproximadamente 25.920 años que implica la caída del viejo sistema para dar paso a algo nuevo, con una transformación importante prevista para 2025-2026. Se espera un renacimiento para abril del 2026, pero los seis meses que quedan son difíciles y se recomienda mantener la calma y la paciencia durante estos tiempos. El amanecer galáctico empezaría el 14 de febrero y el 27 de abril de 2026, hasta 2033. En 2026 se empieza a ver la luz y a partir de abril de 2027 se podrá decir que pasamos la noche oscura del alma a nivel colectivo.

PRÍNCIPE DE PERSIA

El vídeo “Alerta mundial: comienza la profecía del fin de los tiempos”, publicado por el canal “Somos Positivos” afirma que se ha liberado el príncipe de Persia que estaba cautivo bajo el Vaticano, refiriéndose a una entidad oscura o ángel caído que, según el mensaje, estuvo encadenado durante siglos y cuya liberación marca el inicio de una batalla espiritual entre las fuerzas de la luz y la oscuridad en cumplimiento de antiguas profecías y el inicio de una guerra mundial espiritual.

Se interpreta el conflicto de Oriente Medio no sólo como un enfrentamiento político, sino como la manifestación de una profecía ancestral que puede cambiar el destino de la humanidad y se aconseja despertar, protegerse y unirse en una red mundial de luz para contrarrestar la influencia negativa liberada.

Se menciona que bajo el Vaticano existía una prisión energética que contenía a esa entidad, y su ruptura habría abierto portales dimensionales oscuros por donde ingresan energías negativas y entidades conocidas como arcontes y sombras. Se promueve la utilización del “código 144”, descrito como una frecuencia cósmica que activa el ADN estelar y eleva la conciencia, para sellar portales oscuros y protegerse de energías negativas.

EL SÉPTIMO SELLO

Se rompió el último sello.- El último sello fue quebrado y nada volverá a ser como antes, lo que marca el fin de una era de engaño y el inicio de un juicio para la humanidad. Este evento desencadena una serie de cambios irreversibles en la Tierra y en la conciencia colectiva.

El último sello es el punto culminante de la serie de juicios apocalípticos, cuyo propósito es manifestar plenamente el plan divino y preparar el camino para la restauración final según la profecía bíblica. Hay una guerra invisible que ya no es solo espiritual o metafórica, sino que se manifiesta en la vida cotidiana de quienes despiertan. La verdadera batalla se libra en el interior de cada ser humano, eligiendo la luz sobre la sombra y la verdad sobre la mentira

Se anuncia una división de realidades o líneas temporales según la vibración y conciencia de cada alma. No todos cruzarán al nuevo ciclo: sólo podrán avanzar aquellos que elijan el amor, la verdad y la luz, mientras que otros se quedarán en la vieja energía. Cuando se abre el séptimo sello, se produce un momento de silencio en el cielo (el silencio que he mencionado) lo que simboliza la expectación y la solemnidad ante la revelación final del juicio divino. La apertura de este sello no marca el final inmediato, sino que da inicio a una nueva serie de juicios representados por las siete trompetas, que profundizan y continúan el proceso de juicio y purificación para establecer el reino divino.

NOTICIAS

Trump anunció que EEUU atacó tres instalaciones nucleares iraníes: Fordo, Natanz e Isfahán .https://actualidad-rt.com/actualidad/555091-trump-anuncia-exitoso-ataque-eeuu

anunció que EEUU atacó tres instalaciones nucleares iraníes: e .https://actualidad-rt.com/actualidad/555091-trump-anuncia-exitoso-ataque-eeuu Los bombarderos B-2 de EE.UU. volaron 37 horas sin parar para atacar las instalaciones nucleares de Irán . Los aviones se reabastecieron de combustible varias veces en el aire.https://actualidad-rt.com/actualidad/555195-bombarderos-b2-eeuu-volaron-iran

. Los aviones se reabastecieron de combustible varias veces en el aire.https://actualidad-rt.com/actualidad/555195-bombarderos-b2-eeuu-volaron-iran El conflicto en Oriente Medio evidencia la quiebra del derecho internacional.https://noticiaslatam.lat/20250621/el-ataque-de-israel-contra-iran-evidencia-el-quiebre-del-derecho-internacional-1163636685.html

evidencia la quiebra del derecho internacional.https://noticiaslatam.lat/20250621/el-ataque-de-israel-contra-iran-evidencia-el-quiebre-del-derecho-internacional-1163636685.html Irán pide al OIEA que investigue el ataque de EEUU contra sus instalaciones nucleares.https://actualidad-rt.com/actualidad/555176-iran-pide-oiea-investigue-ataque

pide al OIEA que investigue el ataque de EEUU contra sus instalaciones nucleares.https://actualidad-rt.com/actualidad/555176-iran-pide-oiea-investigue-ataque El Parlamento de Irán decide que se debe cerrar el estrecho de Ormuz , pero la decisión final al respecto corresponde al Consejo Supremo de Seguridad Nacional.https://actualidad-rt.com/actualidad/555246-parlamento-iran-estrecho-ormuz

decide que se debe cerrar el estrecho de , pero la decisión final al respecto corresponde al Consejo Supremo de Seguridad Nacional.https://actualidad-rt.com/actualidad/555246-parlamento-iran-estrecho-ormuz El cierre del estrecho de Ormuz causaría una catástrofe en la deuda pública de EEUU.https://noticiaslatam.lat/20250621/cierre-del-estrecho-de-ormuz-causaria-una-catastrofe-en-la-deuda-publica-de-eeuu-1163677290.html

causaría una catástrofe en la deuda pública de EEUU.https://noticiaslatam.lat/20250621/cierre-del-estrecho-de-ormuz-causaria-una-catastrofe-en-la-deuda-publica-de-eeuu-1163677290.html Los h utíes ponen fin a la tregua con EEUU para apoyar a Teherán .https://actualidad-rt.com/actualidad/555135-huties-ataque-eeuu-iran-peligroso-aumento-tension

ponen fin a la tregua con EEUU para apoyar a .https://actualidad-rt.com/actualidad/555135-huties-ataque-eeuu-iran-peligroso-aumento-tension China condena los ataques contra instalaciones nucleares de Irán .https://actualidad-rt.com/actualidad/555224-china-condena-ataques-eeuu-instalaciones-iran

condena los ataques contra instalaciones nucleares de .https://actualidad-rt.com/actualidad/555224-china-condena-ataques-eeuu-instalaciones-iran Irán lanza su avanzado misil Khyber por primera vez.https://actualidad-rt.com/actualidad/555162-iran-nuevo-misil-ataque-israel

lanza su avanzado misil Khyber por primera vez.https://actualidad-rt.com/actualidad/555162-iran-nuevo-misil-ataque-israel Decenas de miles de personas recorren las calles de Londres en una marcha pro palestina.https://efe.com/mundo/2025-06-21/marcha-propalestina-londres/

en una marcha pro palestina.https://efe.com/mundo/2025-06-21/marcha-propalestina-londres/ El general Flynn insta a Trump y a Vance a frenar cualquier ataque contra Irán . A su juicio, el camino a seguir es la paciencia estratégica y el apoyo a un cambio de régimen desde dentro, liderado por el propio pueblo iraní.https://www.thegatewaypundit.com/2025/06/dont-lose-focus-why-you-were-elected-gen/

insta a y a a frenar cualquier ataque contra . A su juicio, el camino a seguir es la paciencia estratégica y el apoyo a un cambio de régimen desde dentro, liderado por el propio pueblo iraní.https://www.thegatewaypundit.com/2025/06/dont-lose-focus-why-you-were-elected-gen/ ¿Qué hay detrás del conflicto en Orient e Medio ? La tensión no empezó ayer. Este conflicto está entrelazado con antiguas rivalidades, influencia de la élite y agendas ocultas. Si miras más allá de los titulares, verás que esto forma parte de un guion mundial mucho más amplio.https://www.instagram.com/reel/DK8VfyyolHC/?utm_source=ig_embed

? La tensión no empezó ayer. Este conflicto está entrelazado con antiguas rivalidades, influencia de la élite y agendas ocultas. Si miras más allá de los titulares, verás que esto forma parte de un guion mundial mucho más amplio.https://www.instagram.com/reel/DK8VfyyolHC/?utm_source=ig_embed El nuevo orden financiero se centra en valorar las monedas locales y ampliar su uso declaró la presidenta del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, Dilma Rousseff .https://noticiaslatam.lat/20250621/1163689362.html

.https://noticiaslatam.lat/20250621/1163689362.html El director del FBI, Kash Patel confirmó que se robaron las elecciones de 2020 y anunció que había desclasificado y compartido documentos sobre la manipulación de las elecciones.https://forbiddennews.substack.com/p/fbi-has-officially-confirmed-that?publication_id=1658626&post_id=166358920&isFreemail=true&r=2hwzxf&triedRedirect=true

