Finalizan las fiestas del agua y del mar organizadas por el IMD para este verano con un gran éxito de participación

agosto 25, 2025 11:27 am

Las fiestas del mar y del agua han vuelto a hacer las delicias de los más pequeños con intensas tardes de juegos acuáticos que han sorprendido a los más pequeños en diversos enclaves del municipio.

Organizadas por el Instituto Municipal de Deportes, se enmarcan en su programación de verano, y consisten en la preparación de divertidas actividades en el agua, amenizadas con música y animación, que se prolongan durante horas. Entre las pruebas se incluyen piragua, rocódromo hinchable, concurso de castillos de arena y bailes.

Las últimas citas se han desarrollado en el Lago Victoria de Almerimar, con la colaboración del Club de remo Tiempo Libre, y en la playa de San Agustín.

La concejal de Deportes, María José Martín, ha explicado que se trata de una propuesta que goza “de una gran participación cada verano, ya que sirve de entretenimiento para los niños, hace que disfruten del entorno y permite que practiquen deporte”.

GabinetedePrensa

