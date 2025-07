FUNDACIÓN TELEFÓNICA, AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA, JUNTA DE ANDALUCÍA Y DIPUTACIÓN RENUEVAN SU ALIANZA TRES AÑOS MÁS PARA SEGUIR IMPULSANDO EL CAMPUS DE PROGRAMACIÓN 42

Fundación Telefónica, Ayuntamiento de Málaga, Junta de Andalucía y Diputación Provincial de Málaga renuevan, por tres años más, el acuerdo de colaboración firmado en 2022 para seguir ofreciendo una alternativa formativa y gratuita que promueva el desarrollo de carreras profesionales y genere un impacto social y económico en el territorio, a través del talento, la formación especializada y la dinamización social. Esta renovación viene a consolidar un proyecto como el de 42 Málaga como una puerta de entrada al mercado de trabajo digital, con el propósito de reforzar el posicionamiento de la ciudad de Málaga como el sexto hub tecnológico en España, así como un polo de atracción para el talento. Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, Antonio Sanz, consejero de Presidencia, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Isabel Salazar, directora general de Fundación Telefónica y el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado han protagonizado la firma del documento que recoge el compromiso de todas las partes por seguir impulsando el talento tecnológico y la formación con el objetivo de reforzar el posicionamiento de Málaga como un referente en materia de innovación y empleo. Durante la firma, alcalde de Málaga, Francisco de la Torre ha señalado que “la renovación del acuerdo para que el campus de programación de Fundación Telefónica permanezca en nuestra ciudad es una excelente noticia y ha recordado la importancia de ofrecer una educación y formación en sintonía con las demandas del mercado laboral y en sectores en auge como éste”. De la Torre ha recordado que 42 Málaga se ubica en instalaciones del Ayuntamiento de Málaga, en Tabacalera, y ha puesto en valor sus sinergias con otros espacios como el Polo Nacional de Contenidos Digitales, así como el ecosistema de innovación en el que se integra y que se verá completado con la próxima llegada a Málaga de la primera sede del instituto tecnológico puntero IMEC fuera de Bélgica, así como con un Polo Municipal de Microelectrónica que está impulsando el Ayuntamiento en Málaga TechPark y estará especializado en semiconductores. Por su parte, el consejero de la Presidencia ha recalcado que 42 Málaga «ha demostrado que es posible democratizar el acceso a la educación tecnológica y formar a programadores con alta cualificación sin métodos educativos tradicionales», para añadir que «lo más sorprendente» es que este proyecto a nivel global tiene un índice de empleabilidad del 100% de las personas participantes una vez que han superado el tronco común del proceso de aprendizaje. «Un programa de formación único en Andalucía por su modelo de aprendizaje disruptivo, novedoso y totalmente gratuito para todas aquellas personas que buscan una alternativa a la formación tradicional. La metodología es sencilla y se basa en que no hay profesores, horarios, temario ni clases», ha explicado. Para Isabel Salazar, directora general de Fundación Telefónica, en el contexto actual en el que la transformación digital se ha hecho imparable y la baja capacitación digital puede ser un factor de exclusión social “en el núcleo de un proyecto como 42 se encuentra un principio irrenunciable: el empleo como herramienta esencial de inclusión y de dignidad. Facilitar el acceso al trabajo no es únicamente un objetivo social. Es una expresión directa de nuestro compromiso con la igualdad de oportunidades y con la participación de todas las personas en la sociedad digital. Los campus 42 ofrecen formación innovadora, diferencial, de calidad y gratuita, en los sectores tecnológicos que más profesionales demandan tales como el desarrollo de software, la ciberseguridad, la inteligencia artificial, etc. otorgando, además, la posibilidad de mejorar las competencias transversales o emprender un nuevo camino laboral en esta era de cambios». Durante la representación de la firma, el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado ha destacado el «éxito» que ha supuesto el Campus 42 de Telefónica y su «contribución al desarrollo de Málaga y de su provincia como uno de los grandes nodos tecnológicos y de la industria del conocimiento tanto en España como en Europa». «El talento, su formación y su captación, la creación de oportunidades y la innovación son los elementos fundamentales para el progreso de un territorio y de una sociedad, y en este sentido la Diputación no puede sino felicitar y agradecer a la Fundación Telefónica por este proyecto, que nos posiciona como referentes y que ofrece muchas salidas laborales y empleo de calidad a los jóvenes de nuestra provincia”. Al acto de renovación, que ha tenido lugar esta mañana en el propio campus de programación 42 Málaga; han asistido también Raúl Jiménez, director gerente de la Agencia Digital de Andalucía, Patricia Navarro, delegada del gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, Juan Luis Cruz Navarro, director general Consorcio para el Desarrollo de la Sociedad de la Información y “Puntos Vuela Andalucía” y Manuel Perera, subdirector de Grandes Sistemas Corporativos de la Junta de Andalucía. Por parte del Ayuntamiento de Málaga han asistido: Alicia Izquierdo, concejala de Innovación, Digitalización Urbana, Promoción de la Inversión Tecnológica y Empresarial y Captación de Inversiones; Antonio Quirós, director general de Innovación y Nacho Román, gerente del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Antonia Ledesma, vicepresidenta tercera y diputada de Innovación social de Diputación Provincial de Málaga, Resurrección Hernández, directora de La Noria; el director de 42 Málaga, Luis González Quero, Joan Cruz, director de Relaciones Institucionales de Fundación Telefónica y Joaquín Segovia, director territorial Sur de Telefónica España también han formado parte de la representación institucional. 42 Málaga, motor del talento tecnológico Recién superados los tres años de andadura, 42 Málaga se ha convertido en un referente en el que formación, emprendimiento y empresas han conectado para promover el empleo cualificado e impulsar la actualización profesional. Desde su apertura, el campus de programación ha recibido 3.200 solicitudes para pasar el proceso de selección de 26 días presenciales, conocido como ‘piscina’, en el que las personas candidatas inician su andadura, no sólo en el mundo de la programación, sino también en un nuevo modelo formativo sin profesores, ni libros, ni clases magistrales. Hasta la fecha, el campus ha organizado un total de 20 piscinas de las que han resultado seleccionadas para comenzar su aprendizaje más de 1.560 personas. Actualmente, 42 Málaga cuenta con alrededor 750 estudiantes activos; de ellos cerca del 20% son mujeres, cifra superior a la que tienen los grados o ciclos formativos superiores de informática, 13% y 10% respectivamente, según el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Como polo de talento tecnológico, más de 190 empresas han contratado para sus equipos de trabajo a personas que se han formado o están en su proceso de aprendizaje en el campus. El proyecto 42 ha sido reconocido, por el ranking WURI en 2025, como la tercera universidad más innovadora del mundo, por delante de prestigiosas instituciones como Princeton o Harvard. También en 2024, el campus 42 Málaga recibió el premio Evolución 2024 de Innovación Tecnológica, otorgado por el Diario SUR en el ámbito formativo, por su contribución como un centro impulsor del aprendizaje tanto de competencias digitales como de las habilidades humanas más solicitadas por el mercado del trabajo en la actualidad. La renovación del acuerdo refuerza el compromiso de Fundación Telefónica, Ayuntamiento de Málaga y Junta de Andalucía, con la colaboración de la Diputación Provincial, de promover 42 Málaga como un centro de referencia para que las personas adquieran nuevos conocimientos y competencias que les permitan comenzar su trayectoria profesional o seguir activos en el mercado laboral, generando, de este modo, un impacto social y económico positivo en la provincia de Málaga, así como en el territorio andaluz.