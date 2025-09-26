Glenn Micallef, comisario europeo de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte, participará en MONDIACULT 2025 en Barcelona

El lunes 29 de septiembre, el comisario de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte, Glenn Micallef, participará en MONDIACULT 2025, la Conferencia mundial de la Unesco sobre políticas culturales y desarrollo sostenible, que este año se celebra en Barcelona.

Previamente a su participación, el comisario Micallef ha destacado la importancia de situar la cultura en el centro de la sociedad: «La cultura es muy importante para avanzar en el multilateralismo y fomentar soluciones pacíficas a nuestros retos mundiales compartidos. Con la Brújula de la Cultura para Europa, actualmente en preparación, MONDIACULT 2025 ofrece una oportunidad única y en el momento adecuado para situar la cultura en un lugar destacado de la agenda mundial, al tiempo que reafirma la asociación duradera entre la Unesco y la UE para proteger y promover la diversidad cultural y el papel de la cultura en el desarrollo sostenible».

MONDIACULT ofrece una excelente plataforma para mostrar la agenda cultural de la UE y destacar iniciativas clave, como su compromiso de apoyar la cultura y el patrimonio de Ucrania, promover la diversidad cultural, incluida en la era digital, las oportunidades y los retos para los sectores cultural y creativo en relación con las transiciones social, ecológica y digital, así como la cultura y el bienestar mental.

El comisario Micallef pronunciará un discurso inaugural en la presentación del primer «Informe global sobre políticas culturales» de la Unesco, que ofrece una visión global del estado de las políticas culturales, e incluye nuevos datos, cifras y análisis del sector, que abarcan el patrimonio, la creatividad y las ciudades. Los datos que han servido para elaborar este informe se recopilaron a través del «Mecanismo de Expertos UE-Unesco – Plataforma de Seguimiento de Políticas», financiado por la UE.

Durante su estancia en Barcelona, el comisario también presentará el acto «Elevating culture, enhancing well-being – Culture and Creativity», que se centrará en explorar el potencial de la cultura y la participación de los ciudadanos en actos culturales para apoyar la salud mental y el bienestar, con especial atención en los jóvenes.