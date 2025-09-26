La Comisión Europea lanza una segunda convocatoria de proyectos estratégicos para garantizar el suministro de materias primas en la Unión Europea

Stéphane Séjourné, vicepresidente ejecutivo para la prosperidad y la estrategia industrial, ha anunciado hoy la puesta en marcha de la segunda convocatoria de proyectos estratégicos para garantizar un suministro seguro y sostenible de materias primas fundamentales para la industria europea. El anuncio fue realizado en Kiruna (Suecia) y se basa en el éxito de la primera convocatoria, que seleccionó 60 proyectos estratégicos (entre los cuales había 7 proyectos ubicados en España).

La fecha límite para la presentación de observaciones es el 15 de enero de 2026, a las 12: 00 (mediodía) (hora central europea). El 9 de octubre se celebrará una sesión informativa específica en línea para los promotores interesados. Puede obtenerse más información sobre los proyectos estratégicos en el sitio web del Reglamento europeo de Materias Primas Fundamentales.

Estos proyectos estratégicos impulsan la aplicación del Reglamento europeo de Materias Primas Fundamentales, reforzando la resiliencia de la UE al garantizar la disponibilidad de materias primas que son fundamentales para las transiciones ecológica y digital. Impulsan la producción nacional, diversifican la oferta y profundizan asociaciones mutuamente beneficiosas. Para poder ser calificados, los proyectos deben mejorar de manera significativa la seguridad del suministro, ser técnicamente viables y garantizar una ejecución sostenible. Los proyectos seleccionados se benefician de una concesión de permisos más rápida, así como de un acceso más fácil a la financiación y las compensaciones. La Comisión colabora estrechamente con los Estados miembros y las instituciones financieras para hacer realidad estos beneficios.

El vicepresidente ejecutivo Séjourné ha declarado: «Con nuestra primera tanda de proyectos estratégicos, la UE ha demostrado el potencial de impulsar la extracción, el refinado, el procesamiento y el reciclado nacionales dentro de la UE, así como de cooperar con los países socios, para reducir las dependencias, reforzar la seguridad económica y diversificar el suministro. Es otro paso clave hacia la soberanía europea. Invito ahora a los promotores de proyectos a que presenten más proyectos para las 17 materias primas estratégicas».

Más información:

