TCL revalida su liderazgo en el mercado mundial de televisores por quinto año consecutivo

TCL, marca nº1 mundial en televisores Mini LED y patrocinador oficial de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ha revalidado su posición de liderazgo en el mercado global de televisores en 2025 en tres categorías: televisores Mini LED, televisores de gran tamaño y televisores con Google TV.En el mercado español, la compañía se ha consolidado en el Top 3 de marcas más vendidas, registrando un crecimiento sostenido y a un ritmo acelerado. Iberia se ha convertido en un mercado estratégico para TCL, donde la firma ha evolucionado de fabricante de pantallas a una marca de referencia en televisores, smartphones y tablets. De hecho, TCL Iberia es actualmente la filial de mayor crecimiento dentro de TCL Europa y la marca que más crece en el mercado de televisores en España. En 2025, la compañía incrementó sus ventas de televisores en un 20% en España, y prevé convertirse en la segunda marca más vendida en el país en los próximos años.

Nº1 mundial en televisores Mini LED, de gran formato y Google TV

Las clasificaciones globales, verificadas por la consultora independiente Omdia, se basan en datos de envíos y cuota de mercado a nivel internacional y ponen de relieve el liderazgo de TCL en estos segmentos altamente competitivos.Según estos datos[1], TCL se situó en el primer puesto mundial en envíos de televisores Mini LED en 2025, con más de 3,95 millones de unidades y una cuota de mercado del 31,1%, consolidando así su liderazgo por segundo año consecutivo.En el segmento de televisores de gran tamaño, la compañía ocupa también el primer lugar a nivel mundial por tercer año consecutivo[2]. Solo en 2025, los envíos de televisores TCL de 75 pulgadas o más alcanzaron los 4,94 millones de unidades, con una cuota de mercado del 19,1%.Por su parte, en el segmento de Google TV, TCL ha mantenido la primera posición mundial en envíos durante cinco años consecutivos, de 2021 a 2025[3]. En este periodo, los envíos crecieron de 3,64 millones de unidades a cerca de 20 millones, lo que supone un incremento de casi cinco veces y confirma su liderazgo en el ámbito de los sistemas operativos para televisores inteligentes.El rendimiento sostenido de TCL en estas categorías responde a una apuesta estratégica a largo plazo por la innovación en tecnologías de visualización. Como la compañía que presentó el primer televisor QD-Mini LED en 2019, TCL ha mantenido desde entonces un papel protagonista en el desarrollo de esta tecnología. Sobre esta base, la marca ha lanzado recientemente en Europa su nueva gama de televisores SQD-Mini LED, acercando una experiencia de cine en casa de alto nivel a un público cada vez más amplio.Asimismo, el liderazgo continuado en Google TV refleja la solidez de su colaboración con Google. Al integrar las capacidades inteligentes de esta plataforma con sus avanzadas pantallas, TCL sigue ofreciendo experiencias de entretenimiento más conectadas, intuitivas y personalizadas.

El impulso de los grandes eventos deportivos en el mercado audiovisual

De cara a los próximos meses, la celebración del campeonato del mundo de 2026 se perfila como un catalizador clave para el mercado global de televisores, impulsando la renovación de dispositivos en los hogares y dinamizando especialmente las gamas premium. En este contexto, TCL observa una clara tendencia hacia las pantallas de gran formato —especialmente entre 75 y 98 pulgadas—, favorecida por la bajada de precios en estas categorías y por una demanda creciente de experiencias más inmersivas.Como socio mundial de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, TCL también espera consolidar el posicionamiento alcanzado durante Milano Cortina 2026, reforzando su visibilidad internacional y su asociación con grandes eventos de alcance global. A través de su continua inversión en innovación —especialmente en tecnologías de visualización avanzada y experiencias conectadas—, la compañía seguirá demostrando cómo la tecnología puede transformar la manera en que los usuarios viven, sienten y disfrutan de los grandes acontecimientos deportivos, tanto dentro como fuera del hogar.