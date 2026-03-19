Miski Liu Suria
El surrealismo sobrepasa lo real impulsando lo irracional y onírico mediante la expresión automática del inconsciente.
Guerra surrealista
- Lucha grotesca
- Conflicto onírico
- Erosión de lo real
- Ruptura de la ilusión
- Desplome estructural
- La guerra es muy perra
- Desnudez de apariencias
- Ley de Sanación Cuántica
- Descomposición de la realidad
Una guerra surrealista es un conflicto donde se descompone la realidad en un caos onírico, fusionando lo racional con lo irracional en una apariencia caótica. Victor Davis Hanson califica de ‘surrealista’ la guerra en Irán y afirman que se alarga demasiado la guerra sin un final ni un plan claro.
La descomposición de la realidad se refiere al proceso de desmontar la percepción convencional del mundo material para revelar su naturaleza ilusoria. Se cuestiona la solidez del mundo aparente, viéndolo como ilusión o velo que oculta una verdad superior.
Se ha movido el suelo bajo nuestros pies, según Phil Butler, quien describe un colapso estructural en la realidad geopolítica. El caos actual no es la turbulencia habitual a la que nos hemos acostumbrado, ni los ciclos predecibles de crisis y recuperación, ni los ritmos familiares de las cosas que empeoran antes de mejorar.
A su juicio, se ha desplomado algo estructural, no coyuntural. Todos lo sentimos, aunque no podamos identificarlo, y aunque sigamos fingiendo normalidad mientras se desmorona el marco de referencia a nuestro alrededor. Butler rechaza la normalidad fingida, y habla de líderes que imponen una realidad inimaginable.
CAMBIO ESTRUCTURAL
Según Rob Cunningham, estamos viviendo una reforma innegable, no de política ni de partidos, sino de la estructura misma de la realidad. Durante generaciones, el mundo funcionó con sistemas que requerían confianza en los intermediarios, donde fluían el valor, el acceso y las oportunidades a través de canales centralizados. Ahora, está surgiendo algo diferente. Transparencia sobre opacidad, e intercambio directo sobre dependencia. Esto no es una rebelión sino una realineación.
Al igual que el agua encuentra su cauce natural, el valor se está desplazando hacia sistemas más honestos, más eficientes y más alineados con la verdad. Lo que antes requería intermediarios, se gestiona ahora mediante acuerdos. Lo que antes dependía del control, crece ahora a través de la conexión. El futuro no se impone, se revela.
Esta transición no es para el beneficio de unos pocos, sino para el progreso de todos. Un mundo donde se respete la soberanía, se refuerce la paz, fluya la solidaridad, y opere la humanidad en mayor unidad. No es perfecto, pero se acerca más a cómo siempre debieron funcionar las cosas.
NOTICIAS DEL RESETEO
Al acercarnos al equinoccio de marzo, se alinean los signos astrológicos para impulsar el progreso a partir de abril, según Molly McCord.
Varias tormentas solares se dirigen hacia la Tierra tras un estallido en el Sol, y se prevé que impacten durante la Luna Nueva y el equinoccio de marzo. El primer impacto se prevé para hoy jueves 19 de marzo y el segundo para el sábado 21 de marzo.
https://www.spaceweather.com/el presidente
Según Charlie Ward, el presidente Trump acaba de firmar la Orden Ejecutiva 14.309 titulada «Ley de Sanación Cuántica». Este decreto clasifica todas las tecnologías de tratamiento basadas en frecuencia, como un asunto de seguridad nacional. Eso significa que ya no pueden ser ocultadas bajo leyes de patentes. La orden permite también tribunales para cualquier director ejecutivo, científico o funcionario público que haya suprimido tecnología médica que salva vidas con fines de lucro. Esto significa que se están desclasificando patentes ocultas.
Según Elena Danaan, están liberando la Tierra alianzas galácticas positivas, en medio de cambios mundiales y de un despertar de la humanidad. También describe una fase final de las operaciones, donde fuerzas aliadas están terminando conflictos restantes, y ya no tienen control los grupos hostiles, quedando sólo focos aislados. Está ganada la batalla, y entramos ahora en transición hacia una nueva etapa.
Elena menciona el proceso de despertar de la humanidad, con mayor toma de conciencia, prevé revelaciones y avances, con una transición gradual hacia una nueva etapa, y describe que continúan las operaciones espaciales en el sistema solar. Añade que la coalición de mundos sigue eliminando las amenazas restantes y presenta el conflicto como casi resuelto, en su fase final.
Las fuerzas negativas ya no tienen control real sobre la Tierra. Lo que queda serían sólo focos aislados. Están cayendo gradualmente las estructuras de poder ocultas y los cambios mundiales son el reflejo de esa liberación. Cada vez percibe la verdad más gente, y eso acelera un cambio de conciencia colectiva. Prevé revelaciones futuras y dice que se acerca el primer contacto de modo gradual. La situación está entrando en su fase final y la humanidad avanza hacia un cambio trascendental.
ORIENTE MEDIO
- Trump dijo que terminará pronto la guerra, aunque sin fecha concreta.
- EEUU atacó instalaciones de misiles ubicadas cerca del estrecho de Ormuz.https://efe.com/mundo/2026-03-18/estados-unidos-iran-israel-guerra-oriente-medio-2/
- El portaviones Gerald Ford se alejó de la guerra para repararse tras un incendio.https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/18/eeuu/portaaviones-ford-reparaciones-incendio-trax
- Irán confirmó la muerte de su ministro de Inteligencia.https://www.europapress.es/internacional/noticia-iran-confirma-asesinato-ministro-inteligencia-ataque-israel-contra-teheran-20260318155051.html
- Irán atacó Tel Aviv en respuesta la muerte del número dos del régimen.https://efe.com/mundo/2026-03-18/iran-venganza-israel-lariyani/
- Irán e Israel intercambian ataques contra instalaciones energéticas a escalada bélica.https://finance.yahoo.com/sectors/energy/articles/iran-israel-trade-strikes-energy-231218921.html?pl2=everyday-hero_editorial
- Irán anuncia que ha cesado sus acciones contra Israel y que, a partir de ahora, sólo tomará represalias si es atacado.https://benjaminfulford.net/news-flash-2/
- Irán atacó a una refinería saudita a orillas del mar Rojo.https://esrt.press/actualidad/593806-iran-ataca-refineria-estadounidense-mar-rojo
- Arabia Saudita reactivó más de la mitad de sus exportaciones de petróleo a través del estrecho de Ormuz.https://www.zerohedge.com/energy/saudi-arabia-has-already-revived-more-half-its-oil-exports-hormuz-bypass
- Irán afirmó haber atacado múltiples instalaciones de EEUU en Oriente Medio.https://esrt.press/actualidad/593814-iran-afirma-haber-atacado-multiples-instalaciones
- Qatar expulsó a diplomáticos iraníes tras el ataque a un centro de gas natural.https://www.zerohedge.com/energy/gulf-energy-reroute-iraq-restarts-ceyhan-pipeline-exports-iran-pushes-new-hormuz-transit
- Irán cierra varios tramos del yacimiento de gas más grande del mundo tras un bombardeo.https://esrt.press/actualidad/593679-iran-cierra-tramos-yacimiento-gas
- Irán promete represalias contra instalaciones energéticas del Golfo tras el ataque.https://www.expansion.com/economia/financial-times/2026/03/18/69bac0dbe5fdea7d238b45ad.html
- El Organismo Internacional de la Energía Atómica alertó del impacto de un proyectil en una central nuclear en el sur de Irán.https://efe.com/mundo/2026-03-18/oiea-iran-proyectil-central-nuclear/
- No hay pruebas de una amenaza nuclear de Irán, según el exdirector de antiterrorismo de EEUU.https://esrt.press/actualidad/593811-pruebas-amenaza-nuclear-iran-exdirector-eeuu
- El responsable humanitario de la ONU teme que el Líbano se convierta en la próxima Gaza.https://es.euronews.com/my-europe/2026/03/18/el-responsable-humanitario-de-la-onu-teme-que-libano-sea-la-proxima-gaza
- 24 horas después de que Trump dijera que EEUU podría abandonar la Otan, Europa dice que «los barcos están en camino». Polonia enviará dos buques de escolta, Dinamarca dice estar dispuesta, y Francia cambia su postura del ‘no’ al ‘quizás’.https://theconservativetreehouse.com/blog/2026/03/18/24-hours-after-trump-said-usa-might-leave-nato-europe-says-ships-on-the-way/
ASIA
- La región Asia-Pacífico registró ganancias en su mayoría.https://www.zerohedge.com/markets/apac-traded-mostly-higher-focus-fed-and-ongoing-iranian-war-newsquawk-europe-market-open
- China actúa con cautela ante la guerra en Irán y equilibra su seguridad energética y su neutralidad.https://es.euronews.com/business/2026/03/18/china-actua-con-cautela-ante-la-guerra-en-iran
- China media directamente entre Pakistán y Afganistán tras semanas de guerra.https://www.zerohedge.com/geopolitical/china-directly-mediating-between-pakistan-afghanistan-after-weeks-war
- Pakistán suspende temporalmente la operación militar contra Afganistán.https://noticiaslatam.lat/20260318/1172599162.html
- Los banqueros chinos se enfrentan a recortes en sus bonificaciones de al menos un 30%.https://www.zerohedge.com/markets/chinese-state-bankers-face-bonus-cuts-least-30
EEUU
- Trump advierte que se avecina un ciberataque.https://gazetteller.com/national-alert-issued-president-trump-warns-massive-cyber-attack-is-coming-black-swan-event-triggers-code-red-nationwide/
- Trump designó a Vance para dirigir el grupo de trabajo anti-fraude.https://www.zerohedge.com/political/trump-signs-order-assigning-vance-head-anti-fraud-task-force
- Vance asume el papel de «zar contra el fraude».https://www.zerohedge.com/markets/vance-embraces-fraud-czar-role-dems-plan-make-it-2028-liability
- Alex Jones explica su ruptura con Donald Trump.https://www.youtube.com/watch?v=QflZZLXvhBk&t=1s
- Peter Schiff opina que esta guerra «va a costar mucho dinero que no tenemos».https://www.zerohedge.com/geopolitical/schiff-war-going-cost-lot-money-we-dont-have
- Elon Musk gana el juicio por fraude contra OpenAI.https://finance.yahoo.com/news/elon-musk-wins-ruling-134-153105901.html?pl2=happening-now_fltrd-strs
- Bill Gates admite haber inyectado a menores organismos modificados genéticamente.https://gazetteller.com/bill-gates-admits-injecting-genetically-modified-organisms-into-children-billions-behind-a-global-system-pushing-these-shots-into-the-next-generation/
- Tucker Carlson opina que la IA lee nuestros mensajes para incriminarnos.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=266251
ECONOMÍA
- La Fed mantiene los tipos en el 3,5%.https://www.expansion.com/mercados/2026/03/18/69baccf0468aeb98388b458b.html
- Sube el oro, tras una caída de seis días.https://finance.yahoo.com/markets/commodities/articles/gold-edges-higher-dip-buyers-013013505.html?pl2=everyday-hero_latest
- El petróleo subió a 110 dólares.https://es.euronews.com/business/2026/03/18/el-petroleo-sube-a-110-dolares-el-barril-tras-ataque-israeli-a-energia-irani
- El precio del combustible alcanzó su nivel más alto desde septiembre de 2023.https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/18/economia/gasolina-precio-mas-alto-septiembre-2023-trax
- Se fortalece el dólar a medida que sube el petróleo.https://www.zerohedge.com/markets/dollar-gains-oil-ascends-higher-while-powell-leans-hawkish-newsquawk-us-market-wrap
- Se desploman las acciones, los bonos, los metales preciosos y el bitcóin.https://www.zerohedge.com/markets/hitting-iran-hot-ppi-hawkish-fed-hammer-stocks-bonds-bullion-bitcoin
- Irán sigue exportando petróleo a través del estrecho de Ormuz a pesar del conflicto.https://es.euronews.com/business/2026/03/18/iran-sigue-exportando-petroleo-estrecho-ormuz
- El mundo atraviesa la mayor crisis energética de los últimos cuarenta años.https://esrt.press/actualidad/593755-rusia-mundo-atravesar-mayor-crisis-40-anos
- El mayor riesgo para la economía mundial es la estanflación provocada por los gobiernos.https://www.zerohedge.com/economics/greatest-risk-global-economy-stagflation-driven-governments-not-oil
- La guerra podría desencadenar una crisis crediticia mundial.https://www.zerohedge.com/political/how-iran-war-could-trigger-global-credit-crunch
EUROPA
- Los europeos están cometiendo un suicidio demográfico.https://www.zerohedge.com/geopolitical/europeans-committing-demographic-suicide-eu-politicians-gather-discuss-immigration
- Europa está siendo golpeada por todos lados, y el euro se está resquebrajando.https://www.zerohedge.com/the-market-ear/europe-getting-hit-all-sides-and-euro-cracking
- Las naciones europeas retiran sus tropas de la misión anti-Daesh en Irak.https://www.zerohedge.com/military/european-nations-pull-their-anti-isis-mission-troops-out-iraq
- Crear una empresa en 48 horas y por menos de cien euros, nueva norma de la UE para impulsar a empresas emergentes.https://www.eleconomista.es/economia/noticias/13829464/03/26/crear-una-empresa-en-48-horas-y-por-menos-de-100-euros-la-nueva-norma-de-la-ue-para-impulsar-a-las-startups.html
- El giro de Berlín hacia una economía de guerra supone un desafío para la UE.https://www.zerohedge.com/geopolitical/economic-engine-military-machine-berlins-quiet-pivot-war-economy-challenge-eu
- Alemania rechaza enviar escoltas a Oriente Medio para apoyar los envíos de petróleo.https://theconservativetreehouse.com/blog/2026/03/17/german-chancellor-friedrich-merz-rejects-request-to-send-escorts-to-middle-east-to-support-eu-oil-shipments/
- Berlín, acusada de priorizar a los inmigrantes sobre el mérito en la contratación de jueces y fiscales.https://www.zerohedge.com/geopolitical/berlin-accused-prioritizing-migrants-over-merit-hiring-judges-prosecutors
- «Europa se debilita por Ucrania« según Viktor Orbán.https://noticiaslatam.lat/20260318/europa-se-debilita-por-ucrania-orban-insta-a-dejar-de-apoyar-a-kiev-y-cooperar-con-moscu-1172594855.html
- Orbán señala a los tres «perros de la guerra» que se benefician de cada conflicto: fabricantes de armas, empresas energéticas y bancos.https://esrt.press/actualidad/593756-viktor-orban-senala-tres-perros-beneficiarse-conflicto-belico
- Un petrolero ruso está a la deriva en el Mediterráneo, tras un ataque ucraniano.https://es.euronews.com/my-europe/2026/03/18/petrolero-flota-fantasma-rusa-deriva-mediterraneohttps://www.zerohedge.com/energy/crewless-russian-fuel-tanker-ticking-time-bomb-mediterranean-after-likely-ukrainian-attack
- Doscientos operadores de drones ucranianos están en Oriente Medio prestando ayuda contra Irán.https://www.zerohedge.com/geopolitical/zelensky-confirms-200-ukrainian-drone-operatives-are-mideast-assisting-against-iran
- Las aguas residuales europeas muestran cocaína y ketamina.https://es.euronews.com/my-europe/2026/03/18/drogas-aguas-residuales-europeas-mdma-cocaina-ketamina
ESPAÑA
- España dona a Ucrania mil millones de euros. Eso contradice su pacifismo.https://es.euronews.com/2026/03/18/espana-anuncia-un-nuevo-paquete-militar-de-1000-millones-de-euros-para-ucrania-en-2026
- España prepara la evacuación de sus militares desplegados en Irak.https://efe.com/mundo/2026-03-18/espana-prepara-evacuacion-militares-irak/
- Siete de cada diez españoles dice ‘no’ la guerra en Irán.https://www.europapress.es/nacional/noticia-siete-cada-diez-espanoles-dice-no-guerra-iran-25-no-muestra-rechazo-cis-20260318142021.html
- España, el gran refugio de la inversión inmobiliaria de lujo en plena guerra.https://www.expansion.com/inmobiliario/mercado/2026/03/13/69b2d50be5fdea777e8b459f.html
- Burger King alcanza los mil locales en España.https://www.eleconomista.es/retail-consumo/noticias/13830095/03/26/burger-king-alcanza-los-1000-locales-en-espana-y-aspira-a-crecer-con-300-mas-en-los-proximos-anos.html
AMÉRICAS
- México se enfrentaría a una vulnerabilidad energética si se agrava el conflicto en Oriente Medio.https://noticiaslatam.lat/20260313/mexico-enfrentaria-una-vulnerabilidad-energetica-si-se-intensifica-el-conflicto-entre-eeuu-e-iran-1172430259.html
- La ONU aprueba una iniciativa de México para frenar la producción de drogas sintéticas.https://noticiaslatam.lat/20260315/la-onu-aprueba-iniciativa-de-mexico-con-la-que-se-busca-frenar-la-produccion-de-drogas-sinteticas-1172499908.html
- Delcy Rodríguez destituye a Vladimir Padrino como ministro de Defensa.https://es.euronews.com/2026/03/18/delcy-rodriguez-destituye-a-vladimir-padrino-ministro-de-defensa-venezolano
- Delcy Rodríguez nombra a Gustavo González López como ministro de Defensa.https://noticiaslatam.lat/20260318/delcy-rodriguez-nombra-a-gustavo-gonzalez-lopez-como-ministro-del-poder-popular-para-la-defensa-1172600230.html
- Marco Rubio considera que no son suficientes los cambios anunciados por Cuba.https://efe.com/mundo/marco-rubio-cuba-reformas-eeuu/
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Mi historial profesional (CV) es de dominio público:
El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.