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Guerra surrealista

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marzo 19, 2026 9:06 pm

Miski Liu Suria

El surrealismo sobrepasa lo real impulsando lo irracional y onírico mediante la expresión automática del inconsciente.

Guerra surrealista

  • Lucha grotesca
  • Conflicto onírico
  • Erosión de lo real
  • Ruptura de la ilusión
  • Desplome estructural
  • La guerra es muy perra
  • Desnudez de apariencias
  • Ley de Sanación Cuántica
  • Descomposición de la realidad
https://miski-liu-suria.blogspot.com

Una guerra surrealista es un conflicto donde se descompone la realidad en un caos onírico, fusionando lo racional con lo irracional en una apariencia caótica. Victor Davis Hanson califica de ‘surrealista’ la guerra en Irán y afirman que se alarga demasiado la guerra sin un final ni un plan claro.

https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=266306

La descomposición de la realidad se refiere al proceso de desmontar la percepción convencional del mundo material para revelar su naturaleza ilusoria. Se cuestiona la solidez del mundo aparente, viéndolo como ilusión o velo que oculta una verdad superior.

Se ha movido el suelo bajo nuestros pies, según Phil Butler, quien describe un colapso estructural en la realidad geopolítica. El caos actual no es la turbulencia habitual a la que nos hemos acostumbrado, ni los ciclos predecibles de crisis y recuperación, ni los ritmos familiares de las cosas que empeoran antes de mejorar.

A su juicio, se ha desplomado algo estructural, no coyuntural. Todos lo sentimos, aunque no podamos identificarlo, y aunque sigamos fingiendo normalidad mientras se desmorona el marco de referencia a nuestro alrededor. Butler rechaza la normalidad fingida, y habla de líderes que imponen una realidad inimaginable.

https://www.zerohedge.com/news/2026-03-18/trumps-last-gleaming-twilight-decomposition-reality

CAMBIO ESTRUCTURAL

Según Rob Cunningham, estamos viviendo una reforma innegable, no de política ni de partidos, sino de la estructura misma de la realidad. Durante generaciones, el mundo funcionó con sistemas que requerían confianza en los intermediarios, donde fluían el valor, el acceso y las oportunidades a través de canales centralizados. Ahora, está surgiendo algo diferente. Transparencia sobre opacidad, e intercambio directo sobre dependencia. Esto no es una rebelión sino una realineación.

Al igual que el agua encuentra su cauce natural, el valor se está desplazando hacia sistemas más honestos, más eficientes y más alineados con la verdad. Lo que antes requería intermediarios, se gestiona ahora mediante acuerdos. Lo que antes dependía del control, crece ahora a través de la conexión. El futuro no se impone, se revela.

Esta transición no es para el beneficio de unos pocos, sino para el progreso de todos. Un mundo donde se respete la soberanía, se refuerce la paz, fluya la solidaridad, y opere la humanidad en mayor unidad. No es perfecto, pero se acerca más a cómo siempre debieron funcionar las cosas.

NOTICIAS DEL RESETEO

Al acercarnos al equinoccio de marzo, se alinean los signos astrológicos para impulsar el progreso a partir de abril, según Molly McCord.

Varias tormentas solares se dirigen hacia la Tierra tras un estallido en el Sol, y se prevé que impacten durante la Luna Nueva y el equinoccio de marzo. El primer impacto se prevé para hoy jueves 19 de marzo y el segundo para el sábado 21 de marzo.

https://www.spaceweather.com/el presidente

Según Charlie Ward, el presidente Trump acaba de firmar la Orden Ejecutiva 14.309 titulada «Ley de Sanación Cuántica». Este decreto clasifica todas las tecnologías de tratamiento basadas en frecuencia, como un asunto de seguridad nacional. Eso significa que ya no pueden ser ocultadas bajo leyes de patentes. La orden permite también tribunales para cualquier director ejecutivo, científico o funcionario público que haya suprimido tecnología médica que salva vidas con fines de lucro. Esto significa que se están desclasificando patentes ocultas.

Según Elena Danaan, están liberando la Tierra alianzas galácticas positivas, en medio de cambios mundiales y de un despertar de la humanidad. También describe una fase final de las operaciones, donde fuerzas aliadas están terminando conflictos restantes, y ya no tienen control los grupos hostiles, quedando sólo focos aislados. Está ganada la batalla, y entramos ahora en transición hacia una nueva etapa.

Elena menciona el proceso de despertar de la humanidad, con mayor toma de conciencia, prevé revelaciones y avances, con una transición gradual hacia una nueva etapa, y describe que continúan las operaciones espaciales en el sistema solar. Añade que la coalición de mundos sigue eliminando las amenazas restantes y presenta el conflicto como casi resuelto, en su fase final.

Las fuerzas negativas ya no tienen control real sobre la Tierra. Lo que queda serían sólo focos aislados. Están cayendo gradualmente las estructuras de poder ocultas y los cambios mundiales son el reflejo de esa liberación. Cada vez percibe la verdad más gente, y eso acelera un cambio de conciencia colectiva. Prevé revelaciones futuras y dice que se acerca el primer contacto de modo gradual. La situación está entrando en su fase final y la humanidad avanza hacia un cambio trascendental.

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Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Miski Liu Suria

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