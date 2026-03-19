Miski Liu Suria

El surrealismo sobrepasa lo real impulsando lo irracional y onírico mediante la expresión automática del inconsciente.

Guerra surrealista

Lucha grotesca

Conflicto onírico

Erosión de lo real

Ruptura de la ilusión

Desplome estructural

La guerra es muy perra

Desnudez de apariencias

Ley de Sanación Cuántica

Descomposición de la realidad

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Una guerra surrealista es un conflicto donde se descompone la realidad en un caos onírico, fusionando lo racional con lo irracional en una apariencia caótica. Victor Davis Hanson califica de ‘surrealista’ la guerra en Irán y afirman que se alarga demasiado la guerra sin un final ni un plan claro.

https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=266306

La descomposición de la realidad se refiere al proceso de desmontar la percepción convencional del mundo material para revelar su naturaleza ilusoria. Se cuestiona la solidez del mundo aparente, viéndolo como ilusión o velo que oculta una verdad superior.

Se ha movido el suelo bajo nuestros pies, según Phil Butler, quien describe un colapso estructural en la realidad geopolítica. El caos actual no es la turbulencia habitual a la que nos hemos acostumbrado, ni los ciclos predecibles de crisis y recuperación, ni los ritmos familiares de las cosas que empeoran antes de mejorar.

A su juicio, se ha desplomado algo estructural, no coyuntural. Todos lo sentimos, aunque no podamos identificarlo, y aunque sigamos fingiendo normalidad mientras se desmorona el marco de referencia a nuestro alrededor. Butler rechaza la normalidad fingida, y habla de líderes que imponen una realidad inimaginable.

https://www.zerohedge.com/news/2026-03-18/trumps-last-gleaming-twilight-decomposition-reality

CAMBIO ESTRUCTURAL

Según Rob Cunningham, estamos viviendo una reforma innegable, no de política ni de partidos, sino de la estructura misma de la realidad. Durante generaciones, el mundo funcionó con sistemas que requerían confianza en los intermediarios, donde fluían el valor, el acceso y las oportunidades a través de canales centralizados. Ahora, está surgiendo algo diferente. Transparencia sobre opacidad, e intercambio directo sobre dependencia. Esto no es una rebelión sino una realineación.

Al igual que el agua encuentra su cauce natural, el valor se está desplazando hacia sistemas más honestos, más eficientes y más alineados con la verdad. Lo que antes requería intermediarios, se gestiona ahora mediante acuerdos. Lo que antes dependía del control, crece ahora a través de la conexión. El futuro no se impone, se revela.

Esta transición no es para el beneficio de unos pocos, sino para el progreso de todos. Un mundo donde se respete la soberanía, se refuerce la paz, fluya la solidaridad, y opere la humanidad en mayor unidad. No es perfecto, pero se acerca más a cómo siempre debieron funcionar las cosas.

We are living through an undeniable reformation.



Not of politics…

Not of parties…

But of structure itself.



For generations, the world operated on systems that required trust in intermediaries – where value, access, and opportunity flowed through centralized channels.… pic.twitter.com/kOqjMqggE2 — Rob Cunningham (@KuwlShow) March 17, 2026

NOTICIAS DEL RESETEO

Al acercarnos al equinoccio de marzo, se alinean los signos astrológicos para impulsar el progreso a partir de abril, según Molly McCord.

Varias tormentas solares se dirigen hacia la Tierra tras un estallido en el Sol, y se prevé que impacten durante la Luna Nueva y el equinoccio de marzo. El primer impacto se prevé para hoy jueves 19 de marzo y el segundo para el sábado 21 de marzo.

https://www.spaceweather.com/el presidente

Según Charlie Ward, el presidente Trump acaba de firmar la Orden Ejecutiva 14.309 titulada «Ley de Sanación Cuántica». Este decreto clasifica todas las tecnologías de tratamiento basadas en frecuencia, como un asunto de seguridad nacional. Eso significa que ya no pueden ser ocultadas bajo leyes de patentes. La orden permite también tribunales para cualquier director ejecutivo, científico o funcionario público que haya suprimido tecnología médica que salva vidas con fines de lucro. Esto significa que se están desclasificando patentes ocultas.

⚠️BREAKING!💜WE ARE HEADING TO A NEW DIMENSION!!! PRESIDENT TRUMP JUST SIGNED AN EXECUTIVE ORDER ENTITLED "AMERICAN LAW OF QUANTUM HEALING". She is putting an end to big pharma for good! ◾ While the media was focused on Iran, something historical happened in silence. Executive… pic.twitter.com/6aTrtuhpbC — Paul White Gold Eagle (@PaulGoldEagle) March 17, 2026

Según Elena Danaan, están liberando la Tierra alianzas galácticas positivas, en medio de cambios mundiales y de un despertar de la humanidad. También describe una fase final de las operaciones, donde fuerzas aliadas están terminando conflictos restantes, y ya no tienen control los grupos hostiles, quedando sólo focos aislados. Está ganada la batalla, y entramos ahora en transición hacia una nueva etapa.

Elena menciona el proceso de despertar de la humanidad, con mayor toma de conciencia, prevé revelaciones y avances, con una transición gradual hacia una nueva etapa, y describe que continúan las operaciones espaciales en el sistema solar. Añade que la coalición de mundos sigue eliminando las amenazas restantes y presenta el conflicto como casi resuelto, en su fase final.

Las fuerzas negativas ya no tienen control real sobre la Tierra. Lo que queda serían sólo focos aislados. Están cayendo gradualmente las estructuras de poder ocultas y los cambios mundiales son el reflejo de esa liberación. Cada vez percibe la verdad más gente, y eso acelera un cambio de conciencia colectiva. Prevé revelaciones futuras y dice que se acerca el primer contacto de modo gradual. La situación está entrando en su fase final y la humanidad avanza hacia un cambio trascendental.

ORIENTE MEDIO

Trump dijo que terminará pronto la guerra, aunque sin fecha concreta.

dijo que terminará pronto la guerra, aunque sin fecha concreta. EEUU atacó instalaciones de misiles ubicadas cerca del estrecho de Ormuz .https://efe.com/mundo/2026-03-18/estados-unidos-iran-israel-guerra-oriente-medio-2/

.https://efe.com/mundo/2026-03-18/estados-unidos-iran-israel-guerra-oriente-medio-2/ El portaviones Gerald Ford se alejó de la guerra para repararse tras un incendio.https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/18/eeuu/portaaviones-ford-reparaciones-incendio-trax

Gerald Ford se alejó de la guerra para repararse tras un incendio.https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/18/eeuu/portaaviones-ford-reparaciones-incendio-trax Irán confirmó la muerte de su ministro de Inteligencia.https://www.europapress.es/internacional/noticia-iran-confirma-asesinato-ministro-inteligencia-ataque-israel-contra-teheran-20260318155051.html

confirmó la muerte de su ministro de Inteligencia.https://www.europapress.es/internacional/noticia-iran-confirma-asesinato-ministro-inteligencia-ataque-israel-contra-teheran-20260318155051.html Irán atacó Tel Aviv en respuesta la muerte del número dos del régimen.https://efe.com/mundo/2026-03-18/iran-venganza-israel-lariyani/

atacó en respuesta la muerte del número dos del régimen.https://efe.com/mundo/2026-03-18/iran-venganza-israel-lariyani/ Irán e Israel intercambian ataques contra instalaciones energéticas a escalada bélica.https://finance.yahoo.com/sectors/energy/articles/iran-israel-trade-strikes-energy-231218921.html?pl2=everyday-hero_editorial

e intercambian ataques contra instalaciones energéticas a escalada bélica.https://finance.yahoo.com/sectors/energy/articles/iran-israel-trade-strikes-energy-231218921.html?pl2=everyday-hero_editorial Irán anuncia que ha cesado sus acciones contra Israel y que, a partir de ahora, sólo tomará represalias si es atacado.https://benjaminfulford.net/news-flash-2/

anuncia que ha cesado sus acciones contra y que, a partir de ahora, sólo tomará represalias si es atacado.https://benjaminfulford.net/news-flash-2/ Irán atacó a una refinería saud ita a orillas del mar Rojo .https://esrt.press/actualidad/593806-iran-ataca-refineria-estadounidense-mar-rojo

atacó a una refinería a orillas del .https://esrt.press/actualidad/593806-iran-ataca-refineria-estadounidense-mar-rojo Arabia Saud ita reactivó más de la mitad de sus exportaciones de petróleo a través del estrecho de Ormuz .https://www.zerohedge.com/energy/saudi-arabia-has-already-revived-more-half-its-oil-exports-hormuz-bypass

reactivó más de la mitad de sus exportaciones de petróleo a través del estrecho de .https://www.zerohedge.com/energy/saudi-arabia-has-already-revived-more-half-its-oil-exports-hormuz-bypass Irán afirmó haber atacado múltiples instalaciones de EEUU en Oriente Medio.https://esrt.press/actualidad/593814-iran-afirma-haber-atacado-multiples-instalaciones

afirmó haber atacado múltiples instalaciones de EEUU en Oriente Medio.https://esrt.press/actualidad/593814-iran-afirma-haber-atacado-multiples-instalaciones Qatar expulsó a diplomáticos iraníes tras el ataque a un centro de gas natural.https://www.zerohedge.com/energy/gulf-energy-reroute-iraq-restarts-ceyhan-pipeline-exports-iran-pushes-new-hormuz-transit

expulsó a diplomáticos iraníes tras el ataque a un centro de gas natural.https://www.zerohedge.com/energy/gulf-energy-reroute-iraq-restarts-ceyhan-pipeline-exports-iran-pushes-new-hormuz-transit Irán cierra varios tramos del yacimiento de gas más grande del mundo tras un bombardeo.https://esrt.press/actualidad/593679-iran-cierra-tramos-yacimiento-gas

cierra varios tramos del yacimiento de más grande del mundo tras un bombardeo.https://esrt.press/actualidad/593679-iran-cierra-tramos-yacimiento-gas Irán promete represalias contra instalaciones energéticas del Golfo tras el ataque.https://www.expansion.com/economia/financial-times/2026/03/18/69bac0dbe5fdea7d238b45ad.html

promete represalias contra instalaciones energéticas del Golfo tras el ataque.https://www.expansion.com/economia/financial-times/2026/03/18/69bac0dbe5fdea7d238b45ad.html El Organismo Internacional de la Energía Atómica alertó del impacto de un proyectil en una central nuclear en el sur de Irán .https://efe.com/mundo/2026-03-18/oiea-iran-proyectil-central-nuclear/

.https://efe.com/mundo/2026-03-18/oiea-iran-proyectil-central-nuclear/ No hay pruebas de una amenaza nuclear de Irán , según el exdirector de antiterrorismo de EEUU.https://esrt.press/actualidad/593811-pruebas-amenaza-nuclear-iran-exdirector-eeuu

, según el exdirector de antiterrorismo de EEUU.https://esrt.press/actualidad/593811-pruebas-amenaza-nuclear-iran-exdirector-eeuu El responsable humanitario de la ONU teme que el Líbano se convierta en la próxima Gaza .https://es.euronews.com/my-europe/2026/03/18/el-responsable-humanitario-de-la-onu-teme-que-libano-sea-la-proxima-gaza

se convierta en la próxima .https://es.euronews.com/my-europe/2026/03/18/el-responsable-humanitario-de-la-onu-teme-que-libano-sea-la-proxima-gaza 24 horas después de que Trump dijera que EEUU podría abandonar la Otan, Europa dice que «los barcos están en camino». Polonia enviará dos buques de escolta, Dinamarca dice estar dispuesta, y Francia cambia su postura del ‘no’ al ‘quizás’.https://theconservativetreehouse.com/blog/2026/03/18/24-hours-after-trump-said-usa-might-leave-nato-europe-says-ships-on-the-way/

ASIA

La región Asia-Pacífico registró ganancias en su mayoría.https://www.zerohedge.com/markets/apac-traded-mostly-higher-focus-fed-and-ongoing-iranian-war-newsquawk-europe-market-open

registró ganancias en su mayoría.https://www.zerohedge.com/markets/apac-traded-mostly-higher-focus-fed-and-ongoing-iranian-war-newsquawk-europe-market-open China actúa con cautela ante la guerra en Irán y equilibra su seguridad energética y su neutralidad.https://es.euronews.com/business/2026/03/18/china-actua-con-cautela-ante-la-guerra-en-iran

actúa con cautela ante la guerra en y equilibra su seguridad energética y su neutralidad.https://es.euronews.com/business/2026/03/18/china-actua-con-cautela-ante-la-guerra-en-iran China media directamente entre Pakistán y Afganistán tras semanas de guerra.https://www.zerohedge.com/geopolitical/china-directly-mediating-between-pakistan-afghanistan-after-weeks-war

media directamente entre y tras semanas de guerra.https://www.zerohedge.com/geopolitical/china-directly-mediating-between-pakistan-afghanistan-after-weeks-war Pakistán suspende temporalmente la operación militar contra Afganistán .https://noticiaslatam.lat/20260318/1172599162.html

suspende temporalmente la operación militar contra .https://noticiaslatam.lat/20260318/1172599162.html Los banqueros chinos se enfrentan a recortes en sus bonificaciones de al menos un 30%.https://www.zerohedge.com/markets/chinese-state-bankers-face-bonus-cuts-least-30

EEUU

Trump advierte que se avecina un ciberataque .https://gazetteller.com/national-alert-issued-president-trump-warns-massive-cyber-attack-is-coming-black-swan-event-triggers-code-red-nationwide/

advierte que se avecina un .https://gazetteller.com/national-alert-issued-president-trump-warns-massive-cyber-attack-is-coming-black-swan-event-triggers-code-red-nationwide/ Trump designó a Vance para dirigir el grupo de trabajo anti-fraude.https://www.zerohedge.com/political/trump-signs-order-assigning-vance-head-anti-fraud-task-force

designó a para dirigir el grupo de trabajo anti-fraude.https://www.zerohedge.com/political/trump-signs-order-assigning-vance-head-anti-fraud-task-force Vance asume el papel de «zar contra el fraude».https://www.zerohedge.com/markets/vance-embraces-fraud-czar-role-dems-plan-make-it-2028-liability

asume el papel de «zar contra el fraude».https://www.zerohedge.com/markets/vance-embraces-fraud-czar-role-dems-plan-make-it-2028-liability Alex Jones explica su ruptura con Donald Trump .https://www.youtube.com/watch?v=QflZZLXvhBk&t=1s

explica su ruptura con .https://www.youtube.com/watch?v=QflZZLXvhBk&t=1s Peter Schiff opina que esta guerra «va a costar mucho dinero que no tenemos».https://www.zerohedge.com/geopolitical/schiff-war-going-cost-lot-money-we-dont-have

opina que esta guerra «va a costar mucho dinero que no tenemos».https://www.zerohedge.com/geopolitical/schiff-war-going-cost-lot-money-we-dont-have Elon Musk gana el juicio por fraude contra OpenAI.https://finance.yahoo.com/news/elon-musk-wins-ruling-134-153105901.html?pl2=happening-now_fltrd-strs

gana el juicio por fraude contra OpenAI.https://finance.yahoo.com/news/elon-musk-wins-ruling-134-153105901.html?pl2=happening-now_fltrd-strs Bill G ates admite haber inyectado a menores organismos modificados genéticamente.https://gazetteller.com/bill-gates-admits-injecting-genetically-modified-organisms-into-children-billions-behind-a-global-system-pushing-these-shots-into-the-next-generation/

admite haber inyectado a menores organismos modificados genéticamente.https://gazetteller.com/bill-gates-admits-injecting-genetically-modified-organisms-into-children-billions-behind-a-global-system-pushing-these-shots-into-the-next-generation/ Tucker Carlson opina que la IA lee nuestros mensajes para incriminarnos.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=266251

ECONOMÍA

La Fed mantiene los tipos en el 3,5%.https://www.expansion.com/mercados/2026/03/18/69baccf0468aeb98388b458b.html

Sube el oro , tras una caída de seis días.https://finance.yahoo.com/markets/commodities/articles/gold-edges-higher-dip-buyers-013013505.html?pl2=everyday-hero_latest

, tras una caída de seis días.https://finance.yahoo.com/markets/commodities/articles/gold-edges-higher-dip-buyers-013013505.html?pl2=everyday-hero_latest El petróleo subió a 110 dólares.https://es.euronews.com/business/2026/03/18/el-petroleo-sube-a-110-dolares-el-barril-tras-ataque-israeli-a-energia-irani

subió a 110 dólares.https://es.euronews.com/business/2026/03/18/el-petroleo-sube-a-110-dolares-el-barril-tras-ataque-israeli-a-energia-irani El precio del combustible alcanzó su nivel más alto desde septiembre de 2023.https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/18/economia/gasolina-precio-mas-alto-septiembre-2023-trax

Se fortalece el dólar a medida que sube el petróleo .https://www.zerohedge.com/markets/dollar-gains-oil-ascends-higher-while-powell-leans-hawkish-newsquawk-us-market-wrap

a medida que sube el .https://www.zerohedge.com/markets/dollar-gains-oil-ascends-higher-while-powell-leans-hawkish-newsquawk-us-market-wrap Se desploman las acciones, los bonos, los metales preciosos y el bitcóin.https://www.zerohedge.com/markets/hitting-iran-hot-ppi-hawkish-fed-hammer-stocks-bonds-bullion-bitcoin

Irán sigue exportando petróleo a través del estrecho de Ormuz a pesar del conflicto.https://es.euronews.com/business/2026/03/18/iran-sigue-exportando-petroleo-estrecho-ormuz

sigue exportando a través del estrecho de a pesar del conflicto.https://es.euronews.com/business/2026/03/18/iran-sigue-exportando-petroleo-estrecho-ormuz El mundo atraviesa la mayor crisis energética de los últimos cuarenta años.https://esrt.press/actualidad/593755-rusia-mundo-atravesar-mayor-crisis-40-anos

El mayor riesgo para la economía mundial es la estanflación provocada por los gobiernos.https://www.zerohedge.com/economics/greatest-risk-global-economy-stagflation-driven-governments-not-oil

provocada por los gobiernos.https://www.zerohedge.com/economics/greatest-risk-global-economy-stagflation-driven-governments-not-oil La guerra podría desencadenar una crisis crediticia mundial.https://www.zerohedge.com/political/how-iran-war-could-trigger-global-credit-crunch

EUROPA

Los europeos están cometiendo un suicidio demográfico.https://www.zerohedge.com/geopolitical/europeans-committing-demographic-suicide-eu-politicians-gather-discuss-immigration

Europa está siendo golpeada por todos lados, y el euro se está resquebrajando.https://www.zerohedge.com/the-market-ear/europe-getting-hit-all-sides-and-euro-cracking

está siendo golpeada por todos lados, y el se está resquebrajando.https://www.zerohedge.com/the-market-ear/europe-getting-hit-all-sides-and-euro-cracking Las naciones europeas retiran sus tropas de la misión anti-Daesh en Irak .https://www.zerohedge.com/military/european-nations-pull-their-anti-isis-mission-troops-out-iraq

.https://www.zerohedge.com/military/european-nations-pull-their-anti-isis-mission-troops-out-iraq Crear una empresa en 48 horas y por menos de cien euros, nueva norma de la UE para impulsar a empresas emergentes.https://www.eleconomista.es/economia/noticias/13829464/03/26/crear-una-empresa-en-48-horas-y-por-menos-de-100-euros-la-nueva-norma-de-la-ue-para-impulsar-a-las-startups.html

El giro de Berlín hacia una economía de guerra supone un desafío para la UE.https://www.zerohedge.com/geopolitical/economic-engine-military-machine-berlins-quiet-pivot-war-economy-challenge-eu

hacia una economía de guerra supone un desafío para la UE.https://www.zerohedge.com/geopolitical/economic-engine-military-machine-berlins-quiet-pivot-war-economy-challenge-eu Alemania rechaza enviar escoltas a Oriente Medio para apoyar los envíos de petróleo .https://theconservativetreehouse.com/blog/2026/03/17/german-chancellor-friedrich-merz-rejects-request-to-send-escorts-to-middle-east-to-support-eu-oil-shipments/

rechaza enviar escoltas a para apoyar los envíos de .https://theconservativetreehouse.com/blog/2026/03/17/german-chancellor-friedrich-merz-rejects-request-to-send-escorts-to-middle-east-to-support-eu-oil-shipments/ Berlín , acusada de priorizar a los inmigrantes sobre el mérito en la contratación de jueces y fiscales.https://www.zerohedge.com/geopolitical/berlin-accused-prioritizing-migrants-over-merit-hiring-judges-prosecutors

, acusada de priorizar a los inmigrantes sobre el mérito en la contratación de jueces y fiscales.https://www.zerohedge.com/geopolitical/berlin-accused-prioritizing-migrants-over-merit-hiring-judges-prosecutors « Europa se debilita por Ucrania « según Viktor Orbán .https://noticiaslatam.lat/20260318/europa-se-debilita-por-ucrania-orban-insta-a-dejar-de-apoyar-a-kiev-y-cooperar-con-moscu-1172594855.html

se debilita por « según .https://noticiaslatam.lat/20260318/europa-se-debilita-por-ucrania-orban-insta-a-dejar-de-apoyar-a-kiev-y-cooperar-con-moscu-1172594855.html Orbán señala a los tres «perros de la guerra» que se benefician de cada conflicto: fabricantes de armas, empresas energéticas y bancos.https://esrt.press/actualidad/593756-viktor-orban-senala-tres-perros-beneficiarse-conflicto-belico

señala a los tres «perros de la guerra» que se benefician de cada conflicto: fabricantes de armas, empresas energéticas y bancos.https://esrt.press/actualidad/593756-viktor-orban-senala-tres-perros-beneficiarse-conflicto-belico Un petrolero rus o está a la deriva en el Mediterráneo , tras un ataque ucraniano.https://es.euronews.com/my-europe/2026/03/18/petrolero-flota-fantasma-rusa-deriva-mediterraneohttps://www.zerohedge.com/energy/crewless-russian-fuel-tanker-ticking-time-bomb-mediterranean-after-likely-ukrainian-attack

está a la deriva en el , tras un ataque ucraniano.https://es.euronews.com/my-europe/2026/03/18/petrolero-flota-fantasma-rusa-deriva-mediterraneohttps://www.zerohedge.com/energy/crewless-russian-fuel-tanker-ticking-time-bomb-mediterranean-after-likely-ukrainian-attack Doscientos operadores de drones ucranianos están en Oriente Medio prestando ayuda contra Irán .https://www.zerohedge.com/geopolitical/zelensky-confirms-200-ukrainian-drone-operatives-are-mideast-assisting-against-iran

están en prestando ayuda contra .https://www.zerohedge.com/geopolitical/zelensky-confirms-200-ukrainian-drone-operatives-are-mideast-assisting-against-iran Las aguas residuales europeas muestran cocaína y ketamina.https://es.euronews.com/my-europe/2026/03/18/drogas-aguas-residuales-europeas-mdma-cocaina-ketamina

ESPAÑA

España dona a Ucrania mil millones de euros. Eso contradice su pacifismo.https://es.euronews.com/2026/03/18/espana-anuncia-un-nuevo-paquete-militar-de-1000-millones-de-euros-para-ucrania-en-2026

dona a mil millones de euros. Eso contradice su pacifismo.https://es.euronews.com/2026/03/18/espana-anuncia-un-nuevo-paquete-militar-de-1000-millones-de-euros-para-ucrania-en-2026 España prepara la evacuación de sus militares desplegados en Irak .https://efe.com/mundo/2026-03-18/espana-prepara-evacuacion-militares-irak/

.https://efe.com/mundo/2026-03-18/espana-prepara-evacuacion-militares-irak/ Siete de cada diez españoles dice ‘no’ la guerra en Irán .https://www.europapress.es/nacional/noticia-siete-cada-diez-espanoles-dice-no-guerra-iran-25-no-muestra-rechazo-cis-20260318142021.html

.https://www.europapress.es/nacional/noticia-siete-cada-diez-espanoles-dice-no-guerra-iran-25-no-muestra-rechazo-cis-20260318142021.html España, el gran refugio de la inversión inmobiliaria de lujo en plena guerra.https://www.expansion.com/inmobiliario/mercado/2026/03/13/69b2d50be5fdea777e8b459f.html

de lujo en plena guerra.https://www.expansion.com/inmobiliario/mercado/2026/03/13/69b2d50be5fdea777e8b459f.html Burger King alcanza los mil locales en España.https://www.eleconomista.es/retail-consumo/noticias/13830095/03/26/burger-king-alcanza-los-1000-locales-en-espana-y-aspira-a-crecer-con-300-mas-en-los-proximos-anos.html

AMÉRICAS

México se enfrentaría a una vulnerabilidad energética si se agrava el conflicto en Oriente Medio.https://noticiaslatam.lat/20260313/mexico-enfrentaria-una-vulnerabilidad-energetica-si-se-intensifica-el-conflicto-entre-eeuu-e-iran-1172430259.html

se enfrentaría a una vulnerabilidad energética si se agrava el conflicto en Oriente Medio.https://noticiaslatam.lat/20260313/mexico-enfrentaria-una-vulnerabilidad-energetica-si-se-intensifica-el-conflicto-entre-eeuu-e-iran-1172430259.html La ONU aprueba una iniciativa de México para frenar la producción de drogas sintéticas.https://noticiaslatam.lat/20260315/la-onu-aprueba-iniciativa-de-mexico-con-la-que-se-busca-frenar-la-produccion-de-drogas-sinteticas-1172499908.html

para frenar la producción de drogas sintéticas.https://noticiaslatam.lat/20260315/la-onu-aprueba-iniciativa-de-mexico-con-la-que-se-busca-frenar-la-produccion-de-drogas-sinteticas-1172499908.html Delcy Rodríguez destituye a Vladimir Padrino como ministro de Defensa.https://es.euronews.com/2026/03/18/delcy-rodriguez-destituye-a-vladimir-padrino-ministro-de-defensa-venezolano

destituye a como ministro de Defensa.https://es.euronews.com/2026/03/18/delcy-rodriguez-destituye-a-vladimir-padrino-ministro-de-defensa-venezolano Delcy Rodríguez nombra a Gustavo González López como ministro de Defensa.https://noticiaslatam.lat/20260318/delcy-rodriguez-nombra-a-gustavo-gonzalez-lopez-como-ministro-del-poder-popular-para-la-defensa-1172600230.html

nombra a como ministro de Defensa.https://noticiaslatam.lat/20260318/delcy-rodriguez-nombra-a-gustavo-gonzalez-lopez-como-ministro-del-poder-popular-para-la-defensa-1172600230.html Marco Rubio considera que no son suficientes los cambios anunciados por Cuba.https://efe.com/mundo/marco-rubio-cuba-reformas-eeuu/

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.