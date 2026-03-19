CSIF denuncia que Urbaser Roquetas incumple los acuerdos del último SERCLA

· Según explica el sindicato, la empresa no están abonando la revisión salarial ni la diferencia de la paga de vacaciones a cerca de 80 trabajadores de la plantilla

· Advierten que estudiarán llevar a cabo movilizaciones de no solucionar esta situación

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, denuncia que Urbaser Roquetas está incumpliendo el acuerdo alcanzado por el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía que la concesionaria de recogida de residuos firmó con los trabajadores en abril de 2025 tras la huelga. Según explica el sindicato, esta serie de irregularidades podrían afectar a unos 250 trabajadores de la plantilla.

CSIF subraya que la empresa ha dejado de abonar, por un lado, la revisión salarial al personal eventual, a los fijos discontinuos y los trabajadores, que han estado enfermos durante el periodo objeto de revisión. Asimismo, este colectivo, formado por unos 80 profesionales, tampoco ha percibido la diferencia de la paga de vacaciones.

Por otro lado, durante 2026 Urbaser no ha abonado correctamente los periodos de vacaciones, ni la parte proporcional de días de asuntos propios no disfrutados a los profesionales eventuales cuyo contrato ha finalizado. Con todo, la central sindical también denuncia falta de transparencia por parte de la empresa, dado que no ha entregado las nóminas de atrasos ni de las diferencias de la paga de vacaciones y, por tanto, los trabajadores no pueden revisar estos conceptos.

Por todo ello, el pasado 3 de marzo, desde la sección sindical de CSIF en Urbaser Roquetas, se ha reclamado por escrito el abono de todas estas cantidades. Para el sindicato estos incumplimientos son señal inequívoca de que el acuerdo de huelga firmado en SERCLA ha sido solamente una “maniobra de distracción para Urbaser”. “Desde CSIF, ante esta situación de tensión y conflicto laboral no vamos a permitir que la empresa ningunee a los trabajadores y no descartamos futuras movilizaciones si no se soluciona esta situación”, ha explicado Raúl Fuentes, delegado de CSIF en Urbaser.