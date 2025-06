Miski Liu Suria

Hay días en que no me gustan las noticias, y éste es uno de ellos. Grabo esta crónica urgente en medio del ruido de una obra cercana.

Está sucediendo

Ha comenzado

Tensión en la red

Alerta estratégica

Escalada potencial

Ataque contra Irán

Se está liando parda

El agua está caliente

Silencio del Vaticano

Esto no ha terminado

Algo se está cocinando

Rutas de vuelo ilegales

Elon Musk pide perdón

Se encenderán más luces

Tensión en Oriente Medio

Jugando con la cola del león

Problemas bajo la superficie

Se mueve el tablero de ajedrez

Sistemas financieros congelados

Starlink rastrea aviones de escape

Protocolo mundial de neutralización

Está sucediendo silenciosamente, pero está sucediendo. El silencio confirma que la operación no ha terminado. Ni siquiera está cerca, pero se ha roto el silencio con el ataque contra Irán. Se está tensando la red, pero sigue moviéndose. Estamos viendo cómo se desarrolla en tiempo real. El sistema se está calentando, y una vez que esté listo, no se podrá reprimir la evidencia.

Esto no ha terminado. Se revelarán más nombres. Se encenderán más luces. Sigue observando. Sigue descifrando, sigue esperando, porque lo que suceda después no se publicará en la CNN. Mientras los medios se obsesionan con las encuestas y los desfiles, el verdadero poder se mueve en las sombras, y ahora mismo, esas sombras están llenas de portaaviones, información clasificada y posicionamiento satelital.

Continúan sin aceleración las pruebas del nodo EBS: se rumorea que la prueba de sincronización se realizará hoy viernes 13 de junio. Tras bambalinas, continúa probando sistemas de transmisión de emergencia EBS la red Starlink, en conjunto con la red de comunicaciones de la coalición. Según fuentes, las pruebas de la fase 2 avanzan sin problemas y ahora se están mapeando los saltos de señal mediante torres civiles y militares cifradas.

Según Mike Adams, cuatro amenazas surgen al mismo tiempo: el riesgo bélico contra Irán, la escalada con Rusia debido a un esperado ataque de represalia, una guerra interna con alborotadores violentos, y luego un potencial conflicto con China. Esperemos que este viernes 13 no haga honor a su mala fama.

https://www.brighteon.com/47d0a3b9-232d-4246-bf9b-906009936602

Decenas de arrestados en las protestas contra las redadas en varias ciudades de EEUU. Los alborotadores violentos que creen luchar por una causa justa están trabajando para el lado oscuro, sin saberlo, en un momento en el que se acerca la liberación de la humanidad.

El presidente Trump no ha emitido un solo comentario, lo que significa que sigue en marcha la operación, porque el silencio es poder cuando sigue activa la trampa. Si se mantiene firme, seguirán entrando en pánico, adivinando, exponiéndose y cometiendo errores digitales irreversibles. Figuras de ONGs desaparecen silenciosamente de la visión pública. Estrangulamientos financieros que se activan en los oleoductos vinculados al Vaticano y a la ONU.

Fragmentos de la revelación pleyadiana confirmados indirectamente por Trump.- En las últimas Dos semanas, el presidente confirmó indirectamente dos importantes revelaciones pleyadianas: compartió una publicación que afirmaba que Joe Biden es un clon sin alma, lo cual fue revelado por primera vez por los pleyadianos en 2019, y dijo que sabe qué son los “drones misteriosos” pero no puede decir cuál, y coincide con las afirmaciones de Haim Eshed sobre su contacto con la Federación Galáctica.

RUMORES DE GUERRA

Ha comenzado. Israel anuncia que ha atacado a Irán y declara el estado de emergencia.https://efe.com/mundo/2025-06-13/israel-ataca-iran-declara-emergencia/

anuncia que ha atacado a y declara el estado de emergencia.https://efe.com/mundo/2025-06-13/israel-ataca-iran-declara-emergencia/ Israel lanza un ataque preventivo contra Irán en medio de las negociaciones entre Washington y Teherán . Se escuchan informes de explosiones en Teherán .https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=255649

lanza un ataque preventivo contra en medio de las negociaciones entre y . Se escuchan informes de explosiones en .https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=255649 Israel atacó con 200 aviones y más de 300 proyectiles en su ofensiva contra Irán .https://actualidad-rt.com/actualidad/553461-israel-ataco-200-aviones-iran

atacó con 200 aviones y más de 300 proyectiles en su ofensiva contra .https://actualidad-rt.com/actualidad/553461-israel-ataco-200-aviones-iran Israel bombardeó docenas de objetivos en Irán y mató al jefe de la Guardia Revolucionaria.https://www.europapress.es/internacional/noticia-israel-lanza-ataque-preventivo-contra-iran-bombardea-docenas-objetivos-20250613030457.html

bombardeó docenas de objetivos en y mató al jefe de la Guardia Revolucionaria.https://www.europapress.es/internacional/noticia-israel-lanza-ataque-preventivo-contra-iran-bombardea-docenas-objetivos-20250613030457.html Continúan los bombardeos contra Irán mientras éste responde con el lanzamiento de misiles.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=255655

mientras éste responde con el lanzamiento de misiles.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=255655 Israel advierte que continuará la ofensiva contra Irán «durante los días que sean necesarios».https://noticiaslatam.lat/20250613/israel-advierte-que-la-ofensiva-contra-iran-continuara-durante-los-dias-que-sean-necesarios-1163303180.html

advierte que continuará la ofensiva contra «durante los días que sean necesarios».https://noticiaslatam.lat/20250613/israel-advierte-que-la-ofensiva-contra-iran-continuara-durante-los-dias-que-sean-necesarios-1163303180.html Irán lanza más de cien drones contra Israel .https://actualidad-rt.com/actualidad/553447-iran-lanza-100-drones-israel

lanza más de cien drones contra .https://actualidad-rt.com/actualidad/553447-iran-lanza-100-drones-israel El ayatolá Jamene i promete un «duro castigo» a Israel .https://actualidad-rt.com/actualidad/553460-ayatola-ali-jamenei-iran-prometer-duro-castigo-israel

promete un «duro castigo» a .https://actualidad-rt.com/actualidad/553460-ayatola-ali-jamenei-iran-prometer-duro-castigo-israel «Iniciar una guerra contra Irán es jugar con la cola del león» dijo el presidente iraní .https://actualidad-rt.com/actualidad/553454-teheran-iniciar-guerra-iran-jugar-cola-leon

es jugar con la cola del león» dijo el presidente .https://actualidad-rt.com/actualidad/553454-teheran-iniciar-guerra-iran-jugar-cola-leon El avión de Netanyahu está en el aire dando varias vueltas sobre el Mediterráneo , ante posibles represalias de Irán .https://actualidad-rt.com/actualidad/553462-avion-netanyahu-esta-aire-mediterraneo

está en el aire dando varias vueltas sobre el , ante posibles represalias de .https://actualidad-rt.com/actualidad/553462-avion-netanyahu-esta-aire-mediterraneo Según informes, el presidente Trump está furioso con Netanyahu . Israel se está preparando para una represalia que podría venir de múltiples frentes, a saber, Irán, Yemen, Irak, Líbano y Siria .https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=255650

está furioso con . se está preparando para una represalia que podría venir de múltiples frentes, a saber, y .https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=255650 Trump se muestra dispuesto a defender a Israel en caso de represalias de Irán .https://actualidad-rt.com/actualidad/553457-trump-mostrarse-dispuesto-defender-eeuu-israel

se muestra dispuesto a defender a en caso de represalias de .https://actualidad-rt.com/actualidad/553457-trump-mostrarse-dispuesto-defender-eeuu-israel Declaración del secretario de Estado Marco Rubio .- “Esta noche, Israel tomó medidas unilaterales contra Irán . No participamos en ataques contra Irán y nuestra principal prioridad es proteger a las fuerzas estadounidenses en la región. Israel nos informó que cree que es necesaria esta acción para su propia defensa. El presidente Trump y su administración han tomado todas las medidas necesarias para proteger a nuestras fuerzas y mantener un estrecho contacto con nuestros socios regionales. Seamos claros: Irán no debe atacar a los intereses ni al personal estadounidense.”https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=255660

.- “Esta noche, tomó medidas unilaterales contra . No participamos en ataques contra y nuestra principal prioridad es proteger a las fuerzas estadounidenses en la región. nos informó que cree que es necesaria esta acción para su propia defensa. El presidente y su administración han tomado todas las medidas necesarias para proteger a nuestras fuerzas y mantener un estrecho contacto con nuestros socios regionales. Seamos claros: no debe atacar a los intereses ni al personal estadounidense.”https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=255660 Netanyahu califica de «muy exitoso» el ataque contra Irán .https://actualidad-rt.com/actualidad/553439-netanyahu-calificar-exitoso-ataque-israeli-iran

califica de «muy exitoso» el ataque contra .https://actualidad-rt.com/actualidad/553439-netanyahu-calificar-exitoso-ataque-israeli-iran Exageran la gravedad y el éxito del ataque contra Irán . En la primera ola de ataques, Irán derribó 15 de 18 misiles. Irán ya trasladó todo su equipo principal a áreas subterráneas profundas hace días o semanas. Lo único que se está atacando son edificios vacíos en zonas remotas. La eliminación de unos pocos líderes y científicos no afecta a Irán , sólo los enfurece aún más.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=255658

. En la primera ola de ataques, derribó 15 de 18 misiles. ya trasladó todo su equipo principal a áreas subterráneas profundas hace días o semanas. Lo único que se está atacando son edificios vacíos en zonas remotas. La eliminación de unos pocos líderes y científicos no afecta a , sólo los enfurece aún más.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=255658 ¿Es posible una guerra nuclear? La Federación Galáctica lo impediría. Habría una llegada masiva de naves. No estoy preocupado. Lo que ocurrió en el pasado debería servir de lección y no es necesario que vuelva a ocurrir.https://operationdisclosureofficial.com/2025/06/13/kabamur-taygeta-pieces-of-pleiadian-disclosure-were-indirectly-confirmed-by-trump/

ORIENTE MEDIO

Trump frustrado por la ‘agresividad’ de Irán en las negociaciones nucleares.https://www.zerohedge.com/geopolitical/trump-frustrated-iran-much-more-aggressive-nuclear-negotiations

frustrado por la ‘agresividad’ de en las negociaciones nucleares.https://www.zerohedge.com/geopolitical/trump-frustrated-iran-much-more-aggressive-nuclear-negotiations Irán responde a las amenazas de Washington : «Todas las bases estadounidenses están a nuestro alcance».https://www.zerohedge.com/geopolitical/all-us-bases-within-our-reach-iran-responds-threats-washington

responde a las amenazas de : «Todas las bases estadounidenses están a nuestro alcance».https://www.zerohedge.com/geopolitical/all-us-bases-within-our-reach-iran-responds-threats-washington EEUU en alerta máxima ante un ataque israelí contra Irán , informa el Washington Post.https://www.zerohedge.com/geopolitical/war-brewing-us-prepares-departure-all-nonessential-staff-iraq-kuwait-bahrain-embassies

, informa el Washington Post.https://www.zerohedge.com/geopolitical/war-brewing-us-prepares-departure-all-nonessential-staff-iraq-kuwait-bahrain-embassies El líder de Al Qaeda ha llamado a los musulmanes en EEUU a librar la yihad.http://twitter.com/SGTnewsNetwork

ha llamado a los musulmanes en EEUU a librar la yihad.http://twitter.com/SGTnewsNetwork Trump presionó a Netanyahu para que «ponga fin permanentemente a la guerra de Gaza « en una llamada telefónica.https://www.zerohedge.com/geopolitical/trump-pressed-netanyahu-permanently-end-gaza-war-phone-call

presionó a para que «ponga fin permanentemente a la guerra de « en una llamada telefónica.https://www.zerohedge.com/geopolitical/trump-pressed-netanyahu-permanently-end-gaza-war-phone-call La Armada israelí realizó importantes ataques contra un puerto controlado por los hutíes por primera vez.https://www.zerohedge.com/geopolitical/israeli-navy-conducts-major-strikes-houthi-controlled-port-first

realizó importantes ataques contra un puerto controlado por los por primera vez.https://www.zerohedge.com/geopolitical/israeli-navy-conducts-major-strikes-houthi-controlled-port-first La tensión en Oriente Medio frena el IPC y aumenta la oferta en bonos, lingotes y oro negro.https://www.zerohedge.com/market-recaps/bonds-bullion-black-gold-bid-mideast-tensions-trump-soft-cpi

frena el IPC y aumenta la oferta en bonos, lingotes y oro negro.https://www.zerohedge.com/market-recaps/bonds-bullion-black-gold-bid-mideast-tensions-trump-soft-cpi Europa se prepara para una apertura a la baja tras las evacuaciones en Oriente Medio y las actualizaciones comerciales.https://www.zerohedge.com/markets/europe-prime-d-lower-open-after-middle-east-evacuations-trade-updates-newsquawk-europe

se prepara para una apertura a la baja tras las evacuaciones en y las actualizaciones comerciales.https://www.zerohedge.com/markets/europe-prime-d-lower-open-after-middle-east-evacuations-trade-updates-newsquawk-europe La Asamblea General de la ONU aprueba por 149 votos una resolución presentada por España de apoyo a Palestina.https://efe.com/mundo/2025-06-12/onu-resolucion-asamblea-general-onu-gaza-israel-espana/

VUELOS ILEGALES

Nuevo barrido de Starlink captura rutas de vuelo ilegales.- Apenas horas antes del tuit de Musk, varios nodos de Starlink que operaban sobre las islas Malvinas, el sur de Chile y Uruguay interceptaron rutas de vuelo que no estaban registradas en ningún sistema civil o militar. Los informes confirman que al menos un avión transportaba a un exministro de finanzas francés, dos directores de programas de emigración infantil de la ONU y un consultor de logística. Todos se dirigían a una «conferencia sobre datos meteorológicos« que no existe.

Los datos de Starlink se entregaron directamente a la Fuerza Espacial, que actualmente se coordina con las fuerzas armadas de Argentina y Chile. Las aeronaves no fueron derribadas, pero se encuentran bajo seguimiento satelital, lo que significa que se registra en tiempo real cada movimiento, señal y desembarque. Estos vuelos son una prueba de que la red mundialista sabe que está siendo vigilada y que está tratando de trasladar personas y activos antes del siguiente lanzamiento de información.

Fuga interna.- Una fuente confirma que siete nuevos ejecutivos de ONGs están ahora bajo acusación sellada, vinculados directamente a rutas logísticas canalizadas por Epstein a través de África, Haití y el sureste asiático.

Sistemas congelados.- A pesar del silencio mediático, los sistemas financieros vinculados al Vaticano permanecen paralizados. No se han reanudado los movimientos internos del Swift detectados el 9 de junio, y varias transacciones con Italia, Malta y Eslovenia se encuentran bajo revisión financiera.

Se descubrió que un fondo de ayuda a refugiados respaldado por el Vaticano realizaba transferencias paralelas a través de EarthNow, una ONG de «datos meteorológicos« vinculada directamente a la antigua firma de arquitectura de Epstein. El Vaticano guarda silencio, pero tiene las manos atadas. Y no se trata sólo de cuestiones financieras ya que conversaciones internas de la Guardia Vaticana revelan preparativos para una «repercusión política externa». Esperan algo. Simplemente no saben cuándo ni con qué dificultad.

https://gazetteller.com/breaking-elon-musk-regrets-attacking-trump-the-signal-was-sent-starlink-tracks-rothschild-escape-jets-ebs-system-on-standby-7-epstein-ngo-rats-indicted-google-unleashes-total-censorship

RECONCILIACIÓN

Musk habló con Trump antes de publicar su arrepentimiento en X, según informe.

https://www.zerohedge.com/political/musk-regrets-some-posts-about-trump-signals-possible-reconciliation

Varias agencias espiaron a socios extranjeros de Musk durante el gobierno de Biden.

https://www.zerohedge.com/political/several-agencies-spied-foreign-musk-associates-during-biden-years-report

Elon Musk se arrepiente de haber atacado a Trump según Ethan White de Gazetteller. En la mañana del 11 de junio, Musk publicó un mensaje que fue visto por más de 52 millones de personas en cuestión de horas: “Lamento algunas de mis publicaciones sobre el presidente Trump de la semana pasada. Fueron demasiado lejos.”

Los principales medios de comunicación lo llamarán una disculpa. Pero para quienes entienden lo que realmente está sucediendo, se lee como una toma de pulso controlada: un ajuste público a medida que continúan las operaciones más profundas. Esto no era Musk echándose atrás. Era indicando que ya está en marcha la segunda fase de la operación.

CÓDIGO ROJO

Alerta roja de última hora: el presidente Trump ordena evacuaciones silenciosas mientras se encienden las señales de guerra en el Golfo Pérsico. Sin advertencias a los medios. Algo se está cocinando, y empieza desde arriba según Medeea Greere.

El presidente rechaza el acuerdo con Irán y ordena evacuar las embajadas de la zona. La navegación marítima en el Golfo Pérsico está en alerta. EEUU retira a su personal no esencial de las embajadas en Irak, Baréin y Kuwait, sin la cadena de mando del Pentágono. Esto avanza más rápido que los titulares por orden de la Casa Blanca.

Cuando el presidente Trump se reúne con generales en Camp David y se marcha declarando: “No me siento seguro de un acuerdo con Irán”, no se trata de política, sino de un preludio. “Si quieres la paz, prepárate para la guerra” dijo. A puerta cerrada, se mueve el tablero de ajedrez y ahora, estamos viendo las consecuencias. Su estilo no es informal. Es una ambigüedad táctica envuelta en furia. Esta vez, Irán se ha quedado sin margen de maniobra.

También se producen raras alertas marítimas del Reino Unido en el Golfo Pérsico. La Oficina de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido ha emitido una advertencia insólita que cita «amenazas crecientes» y una «escalada potencial». No se trata de piratas sino de actores estatales que están colocando sus armas para una intervención rápida. El agua está caliente y los misiles están listos.

Algo se mueve. Algo está a punto de estallar. Y esta vez, no es el lado oscuro quien manda. El estrecho de Ormuz no es sólo una zona estratégica: es un estrangulamiento geopolítico que canaliza el 20% del petróleo mundial a través de aguas que reclama Irán con puño de hierro.

El éxodo diplomático no es un simulacro y no es normal. Esto no es teatro ni entrenamiento. Son retiradas coordinadas de activos en tres zonas clave. En Irak, se prepara una evacuación a gran escala de la Embajada. En Kuwait se está retirando el personal no esencial del Departamento de Estado. En Bahréin, se concede una salida de emergencia a los empleados militares. Cada una de estas medidas es de alto costo y gran importancia. Ese silencio sólo significa una cosa: la orden vino desde arriba. Ya hemos visto esto antes.

https://amg-news.com/breaking-military-red-alert-trump-commands-silent-evacuations-as-war-signals-ignite-in-the-gulf-no-pentagon-orders-no-media-warnings-something-is-brewing-and-it-starts-at-the-top-video

ECONOMÍA

Thomas Massie presenta un proyecto de ley para auditar las reservas de oro de EEUU.https://www.zerohedge.com/markets/thomas-massie-introduces-bill-audit-americas-gold-reserves

presenta un proyecto de ley para auditar las reservas de de EEUU.https://www.zerohedge.com/markets/thomas-massie-introduces-bill-audit-americas-gold-reserves La plata se dispara finalmente.https://www.zerohedge.com/precious-metals/silver-finally-soaring-heres-why

se dispara finalmente.https://www.zerohedge.com/precious-metals/silver-finally-soaring-heres-why China envía dos portaaviones a las profundidades del Pacífico por primera vez, después de que la Otan reforzara su presencia.https://www.zerohedge.com/geopolitical/china-sends-two-aircraft-carriers-deeper-pacific-first-time-after-nato-bolstered

envía dos portaaviones a las profundidades del por primera vez, después de que la Otan reforzara su presencia.https://www.zerohedge.com/geopolitical/china-sends-two-aircraft-carriers-deeper-pacific-first-time-after-nato-bolstered China recurre a un fondo de 1,5 billones de dólares para ofrecer hipotecas baratas e impulsar la demanda de vivienda.https://www.zerohedge.com/markets/china-taps-15-trillion-fund-offer-cheap-mortgages-boost-housing-demand

recurre a un fondo de 1,5 billones de dólares para ofrecer hipotecas baratas e impulsar la demanda de vivienda.https://www.zerohedge.com/markets/china-taps-15-trillion-fund-offer-cheap-mortgages-boost-housing-demand Alto funcionario del sector eléctrico de Maryland advierte sobre apagones periódicos.https://www.zerohedge.com/political/another-reason-leave-top-maryland-power-official-warns-rolling-blackouts

advierte sobre apagones periódicos.https://www.zerohedge.com/political/another-reason-leave-top-maryland-power-official-warns-rolling-blackouts «Se están gestando problemas bajo la superficie»: Goldman dice que se empezará a vender «este repunte de la basura».https://www.zerohedge.com/markets/trouble-brewing-below-surface-goldman-says-start-selling-junk-rally

dice que se empezará a vender «este repunte de la basura».https://www.zerohedge.com/markets/trouble-brewing-below-surface-goldman-says-start-selling-junk-rally Caen las acciones de acero después de que EEUU se acerca a un acuerdo con México para reducir los aranceles y limitar las importaciones.https://www.zerohedge.com/markets/steel-stocks-slide-after-us-nears-deal-mexico-cut-steel-duties-cap-imports

después de que EEUU se acerca a un acuerdo con para reducir los y limitar las importaciones.https://www.zerohedge.com/markets/steel-stocks-slide-after-us-nears-deal-mexico-cut-steel-duties-cap-imports La agenda criptográfica de Trump se enfrenta a la resistencia del Partido Republicano.https://www.zerohedge.com/crypto/genius-act-showdown-trumps-crypto-agenda-faces-gop-resistance

EUROPA

Marine Le Pen moviliza a los soberanistas para pedir el renacimiento de las naciones europeas.https://www.zerohedge.com/geopolitical/eu-not-europe-marine-le-pen-ralliesnationalists-call-rebirth-europes-nations

moviliza a los soberanistas para pedir el renacimiento de las naciones europeas.https://www.zerohedge.com/geopolitical/eu-not-europe-marine-le-pen-ralliesnationalists-call-rebirth-europes-nations Hungría demanda a la Comisión Europea por una multa de un millón de euros diarios.- El gobierno húngaro ha interpuesto un recurso legal contra la decisión de la Comisión Europea de imponer una multa diaria de un millón de euros por la negativa del país a aceptar inmigrantes ilegales.https://www.zerohedge.com/geopolitical/hungary-sues-european-commission-over-eu1-million-day-migrant-fine

demanda a la Comisión Europea por una multa de un millón de euros diarios.- El gobierno húngaro ha interpuesto un recurso legal contra la decisión de la Comisión Europea de imponer una multa diaria de un millón de euros por la negativa del país a aceptar inmigrantes ilegales.https://www.zerohedge.com/geopolitical/hungary-sues-european-commission-over-eu1-million-day-migrant-fine Rusia no pondrá fin a la guerra en Ucrania hasta que la Otan retire sus fuerzas del flanco oriental.https://www.zerohedge.com/geopolitical/russia-wont-end-ukraine-war-until-nato-pull-forces-out-eastern-flank

no pondrá fin a la guerra en hasta que la Otan retire sus fuerzas del flanco oriental.https://www.zerohedge.com/geopolitical/russia-wont-end-ukraine-war-until-nato-pull-forces-out-eastern-flank La negativa de Zelenski a comprometerse provocará más pérdidas territoriales, según negociador ruso.https://www.zerohedge.com/geopolitical/zelenskys-refusal-compromise-will-lead-more-territorial-losses-russian-negotiator

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones. Mi seudónimo es Miski Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio.)