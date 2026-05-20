Miski Liu Suria

Izquierda y derecha son narrativas diseñadas por otros para imponerte un modo de vida. Diseña tu propia narrativa y crea tu propio estilo de vida singular, en lugar de imitar a otros.

Tiranía ‘progresista’

Están pasando cosas

2026, año de destino

Veneno posmoderno

Delito de pensamiento

La nueva ‘normalidad’

Terminó el silencio de Dios

Pensamiento independiente

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Ha terminado la larga noche de la tiranía ‘progresista’ según LH Grey. La pesadilla sobre la que nos advirtió Orwell no llegó con botas militares. Llegó luciendo banderas arco iris, blandiendo formularios de recursos humanos y hablando con un lenguaje suave pero letal de falsa compasión.

Es la última versión de cada élite de vanguardia que alguna vez afirmó hablar en nombre de los oprimidos mientras aplastaba tu libertad: Sólo ha cambiado la estética. El asesinato del alma sigue siendo el mismo. Elon Musk cree que es un defecto moral la empatía por los delincuentes y no la empatía por las víctimas.

Elon Musk on the left’s fundamental moral flaw:



“The fundamental moral flaw of the left is empathy for the criminals and not empathy for the victims”



They feel sorry for the criminals but show zero empathy for the actual victims



There’s also been immense unconstitutional… pic.twitter.com/v2uld0F0Bs — X Freeze (@XFreeze) May 15, 2026

El poder no renuncia a las posiciones de liderazgo en el ámbito cultural porque pierda unas elecciones. Se adapta y muta. Transforma la psicología, la neurología, la filosofía y la lujuria más antigua de la historia de la humanidad, la voluntad de dominar, en algo más suave, más insidioso y más difícil de resistir.

Encontrarás el ministerio de la verdad renacido en redacciones y salas de profesores, la neolengua perfeccionada en rituales de pronombres y eufemismos en constante cambio, el delito de pensamiento impuesto, no por una policía secreta, sino por quejas de recursos humanos, borrado algorítmico y ostracismo social.

Los dos minutos de odio transmitidos en todas las plataformas, y el doble pensamiento elevado al sacramento diario de una clase dominante que exige que afirmes mentiras biológicas mientras te sermonea sobre ciencia. Esto es patología disfrazada de moralidad. Es veneno posmoderno, hasta que se vuelve agotador el pensamiento independiente y suicida el coraje moral.

NOTICIAS DEL RESETEO

Las señales divinas están por todas partes. «Porque nada hay secreto que no haya de ser manifestado, ni nada oculto que no haya de ser conocido y salir a la luz». La tormenta está aquí.https://x.com/i/status/2055589575188267284

Lo único que la gente necesita saber sobre la presencia ET en la Tierra es que las fuerzas de la luz tienen el control absoluto. No hay nada que temer. Lo mejor está por venir, dice Kabamur .https://x.com/Kabamur_Taygeta/status/2055454826411229260

.https://x.com/Kabamur_Taygeta/status/2055454826411229260 Continúa la lucha para recuperar el pensamiento independiente de los mecanismos de control del lado oscuro. Esta guerra constante atenta contra la soberanía de la mente individual.

Se ha detenido la maquinaria de explotación humana por completo. Están saliendo a la luz décadas de secretos ocultos del poder.

Se desata con fuerza el gran despertar a medida que se desploman los engaños de la vieja guardia. El reinicio no sólo está por llegar, sino que ya está en marcha. El público verá pronto sus efectos, pero quienes están atentos ya están presenciando la historia en tiempo real.

El mundo se encuentra al borde de una transformación profunda que redefinirá la sociedad. El sistema financiero cuántico lo sustenta todo al detectar instantáneamente los crímenes contra la humanidad. La riqueza beneficiará a todos en lugar de alimentar la codicia.

Se desmontará el fisco, mientras se abaratará el precio de la vivienda en aras de la asequbilidad. Starlink y Tesla proporcionarán energía gratuita, lo que reducirá el coste y ayudará al medio ambiente.

La transición alcanza la quinta dimensión del amor y la unidad. Se impone la libertad financiera a medida que pierde relevancia el historial crediticio.

Se transformarán todas las industrias a medida que la humanidad entre en su era dorada de igualdad y prosperidad.

La semana laboral de cuatro días y una vida más sencilla en la nueva Tierra sustituirán la esclavitud por deudas con soberanía. Las semanas más cortas favorecen las actividades creativas y humanitarias.

Desaparecerán las jerarquías sociales, otorgando igual respeto a todos los grupos. La amabilidad se convertirá en moneda de cambio en comunidades fortalecidas por los valores familiares.

Surgirá una nueva internet cuántica que eliminará las antiguas redes corruptas y establecerá la verdad como principio fundamental.https://operationdisclosureofficial.com/2026/05/18/restored-republic-via-a-gcr-as-of-may-18-2026/

REFLEXIONES

Cuanto más estudio historia, más me doy cuenta de lo poco que ha cambiado la humanidad. No hay nuevos guiones, sólo diferentes actores en el escenario. La historia pertenece a los vencedores. «La historia es un conjunto de mentiras, acordadas en el presente» dijo Napoleón Bonaparte . «Estudia al historiador antes de empezar a estudiar los hechos» dijo Edward Hallett Carr .https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=268697

. «Estudia al historiador antes de empezar a estudiar los hechos» dijo .https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=268697 Hemos alcanzado hace tiempo nuestra altitud de crucero de cuarenta mil pies. Mientras nos preparamos para aterrizar, abróchense el cinturón de seguridad y asegúrense que su asiento y su bandeja plegable están en posición vertical. La parte dura para nosotros es tener que esperar a que el público sepa lo que hemos sabido durante mucho tiempo. No hay mayor amenaza para ellos que la gente esté despierta y piense por sí misma. Están a punto de salir las malas noticias para ellos. Están acorralados. Manténganse vigilantes.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=268695

El orden mundial está cambiando en tiempo real. Lo que se observa ahora mismo es mucho más importante que la dicotomía izquierda-derecha o este-oeste. El antiguo sistema global se basaba en el control centralizado, la influencia oculta y las instituciones que operaban por encima de las naciones. Ahora los países están empezando a presionar abiertamente por la soberanía, sistemas paralelos, infraestructuras independientes y la negociación directa fuera de la antigua estructura. La próxima era podría construirse en torno a naciones soberanas que reafirmen el control sobre su propio futuro.https://x.com/andweknow/status/2055456118340808997

Historia de una experiencia cercana a la muerte.- Muere un anciano y Jesús le revela lo que sucederá en 2026.- «Vuelve, Santiago -dijo-. Diles que las sombras son reales, pero la Luz es mayor. Diles que 2026 será conocido como el año en que terminó el silencio de Dios. No será un año de victoria ni de derrota política, sino un año de destino. Diles que dejen de construir su vida sobre la arena de los líderes humanos y que empiecen a edificar sobre la roca de Mi Palabra. Diles que vengo por una novia despierta, no por una multitud que discute.»https://www.youtube.com/watch?v=L605rbjDvj4

LA PIRÁMIDE

Ha desaparecido la antigua red de control mundial, según Rob Cunningham. Nuestra ignorancia es el combustible de la Matrix. Con ojos perspicaces, prospera el soberano: energía cuántica, física, computación, matemáticas, visibilidad, reconciliación, liquidación, contabilidad, rendición de cuentas y libertad.

Old World Control Grid is Dead



City of London

Bank of England

Vatican Bank

Federal Reserve

Downing Street

Vatican

White House

MI6 CIA CCP IRGC

55,000 NGOs

Legal Industrial Complex

Media Industrial Complex

Religion Industrial Complex

Military Industrial Complex

Medical… pic.twitter.com/XDNEFX8r8G — Rob Cunningham (@KuwlShow) May 15, 2026

La civilización moderna ha funcionado dentro de un sistema operativo financiero oculto. Durante siglos, el mundo creyó que las guerras se libran por ideología, religión, fronteras, petróleo o política. La verdadera guerra siempre fue por el control del dinero. No se trata de la moneda en sí misma, sino de la arquitectura invisible que la sustenta. En las sombras se encontraba un antiguo nexo financiero supranacional conocido como “la pirámide”.

Su centro de operaciones: un pequeño enclave bancario soberano dentro de la City de Londres conocido como “el cártel”. Su doctrina: “Estabilidad mediante el control, control mediante la dependencia y dependencia mediante la deuda.” Su enemigo: la propia soberanía humana.

China, Rusia, India, algunos estados del Golfo y facciones clandestinas dentro de Europa comienzan a coordinarse discretamente contra el sistema de endeudamiento y de inteligencia del cártel. Por primera vez en la historia moderna, se están alineando las grandes potencias contra la estructura financiera que se encuentra por encima de ellas.

Tres pilares sustentan el control mundial: el poder de la banca central, la inteligencia, las redes de chantaje y la economía de guerra permanente. Cada pilar está compartimentado. Pocos agentes conocen la estructura completa. Incluso los presidentes sólo ven fragmentos.

THE LAST KEYSTONE



A Geopolitical Thriller inspired by power, sovereignty, corruption, faith, and hidden financial empires.



For centuries, the world believed wars were fought over ideology, religion, borders, oil, or politics.



They were wrong.



The true war was always over… pic.twitter.com/T3rYRnEXH1 — Rob Cunningham (@KuwlShow) May 17, 2026

CURIOSO

Trump anunció el tercer templo y nadie se dio cuenta.https://rumble.com/v7a0ogw-england-has-come-trump-announced-third-temple-and-nobody-noticed-fake-epste.html

anunció el tercer templo y nadie se dio cuenta.https://rumble.com/v7a0ogw-england-has-come-trump-announced-third-temple-and-nobody-noticed-fake-epste.html Publicado un vídeo de Trump caminando con dos seres de muy alta estatura.https://old.bitchute.com/video/AcjSKk2rcZnS/

caminando con dos seres de muy alta estatura.https://old.bitchute.com/video/AcjSKk2rcZnS/ Se ha suspendido el plan para atacar a Irán durante dos o tres días.https://battleforworld.com/2026/03/11/the-threat-of-world-war-slowly-moves-ahead-part-3/#StrikeSuspend

durante dos o tres días.https://battleforworld.com/2026/03/11/the-threat-of-world-war-slowly-moves-ahead-part-3/#StrikeSuspend Las fuerzas estadounidenses confirman su retirada de Alemania . Estamos presenciando el colapso de la Otan.https://x.com/QShadowWalker/status/2055822639181013409

. Estamos presenciando el colapso de la Otan.https://x.com/QShadowWalker/status/2055822639181013409 Alemania lidera la economía europea en 2026 a pesar de la crisis. El Reino Unido y Francia ocupan el segundo y el tercer lugar, respectivamente.https://www.visualcapitalist.com/europes-32-trillion-economy-by-country/

lidera la economía europea en 2026 a pesar de la crisis. El y ocupan el segundo y el tercer lugar, respectivamente.https://www.visualcapitalist.com/europes-32-trillion-economy-by-country/ Niños burlan la verificación de edad en línea del gobierno británico con bigotes falsos.https://prepareforchange.net/2026/05/17/age-verification-psyop-kids-bypass-uk-government-tech-with-fake-moustaches/

con bigotes falsos.https://prepareforchange.net/2026/05/17/age-verification-psyop-kids-bypass-uk-government-tech-with-fake-moustaches/ Se retuercen de incomodidad los medios de comunicación tradicionales al ver a millones de británicos marchar hacia la plaza del Parlamento. Exigen que se acabe con los arrestos por publicaciones en redes sociales.https://x.com/Inevitablewest/status/2055630973551702494https://x.com/WallStreetApes/status/2055694076234920439

Pedirles a los africanos que dejen de tener hijos es como pedirles a los occidentales que renuncien a sus vacaciones: está muy arraigado en su identidad cultural.https://www.youtube.com/watch?v=jq9MHNEqOEI

Alan Dershowitz dijo por televisión: “se están ocultando los documentos de Epstein para proteger a ciertas personas. Conozco los nombres, sé quién los oculta, pero la orden de un juez me silencia.”https://x.com/QShadowWalker/status/2055391746838745537

dijo por televisión: “se están ocultando los documentos de para proteger a ciertas personas. Conozco los nombres, sé quién los oculta, pero la orden de un juez me silencia.”https://x.com/QShadowWalker/status/2055391746838745537 Sam Altman , CEO de OpenAI, financia una empresa emergente para editar los genes de los bebés. Los humanos transgénicos podrían enfrentar consecuencias para su salud.https://x.com/NicHulscher/status/2055398599689679144

, CEO de OpenAI, financia una empresa emergente para editar los genes de los bebés. Los humanos transgénicos podrían enfrentar consecuencias para su salud.https://x.com/NicHulscher/status/2055398599689679144 El documental “Rusos en guerra” de Anastasia Trofimova documenta un conflicto que destroza familias, la historia y la identidad. Sus crudas imágenes del frente revelan a soldados desilusionados que cuestionan su propósito.https://www.youtube.com/watch?v=8isAZ90Mg-A

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.