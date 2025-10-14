Huércal-Overa inicia mañana la Feria 2025 con la lectura del Pregón a cargo de Blanca López

Patricia Lopez Rojas
El municipio de Huércal-Overa inicia mañana la Feria 2025 que se celebrará del 15 al 21 de octubre. Una feria que es un referente en la provincia, muy esperada por los vecinos y visitantes. El Recinto Ferial ya se encuentra engalanado, las casetas montadas y las atracciones instaladas para que todos disfruten de unos días festivos en los que compartir con familias y amigos.
La programación diseñada para la Feria de Huércal-Overa contempla una variedad de actividades que se iniciarán mañana miércoles 15 de octubre a las 20:00 horas en el Teatro Villa de Huércal-Overa con la lectura del Pregón a cargo de Blanca López, quien nació y reside en Huércal-Overa. Es la quinta de seis hermanos. A lo largo de su juventud, estudió en el colegio de las monjas y en el Virgen del Río, y cursó bachiller en el Instituto Cura Valera. Trabajó como auxiliar administrativa en el hospital comarcal La Inmaculada y continúa ejerciendo en ese puesto hasta el día de hoy. Se casó con su marido, Manolo, y son padres de dos hijos, Manolo y Blanca. Desde 2015 hasta 2019, fue presidenta de las Damas de La Soledad del Paso Negro, cofradía a la que pertenece desde hace años. En 2021 fue elegida presidenta-hermana mayor, cargo que aún desempeña.
Una Feria en la que destacan los conciertos de los conciertos de Medina Azahara, Lérica, King África y Se Llama Copla, los conciertos de los grupos locales, el tardeo con Kaliqueños, los Vinilos y Por un puñado de Tercios, la Zona joven con Willi.Illiw DJ, Dj. Blas Parra y Dj. Juanmi Sánchez, de jueves a sábado a partir de las 18:00h y para los peques el musical Los Muñecos de la Tele.
Los niños esperan con gran ilusión la llegada de la Feria y para ellos está preparada la ludoteca infantil, del jueves al lunes de feria de 15:00 a 20:00h en el Pabellón de Deportes. El Día del Niño será el miércoles 15 de octubre y el martes 21 con las atracciones a precios más baratos. El viernes 17 de octubre y el martes 21 de 17 a 20:00h habrá jornada sin ruido en todas las atracciones.
El alcalde, Domingo Fernández, destacó que “la Feria es un momento único en el que nos reunimos con amigos y familia, algunos de ellos vienen de fuera para disfrutar estos días, compartiendo momentos de alegría que fortalecen nuestros lazos como vecinos” y anima a vecinos y visitantes a “vivir estos días en armonía y convivencia, hacer un paréntesis y dejar a un lado la rutina diaria, disfrutar de la compañía de vuestras familias y amigos, y a participar activamente en todas las actividades programadas”.
Fernández ha destacado también la importante labor que realizan las distintas áreas y trabajadores implicados tanto en la organización como en el desarrollo de la Feria.
PROGRAMACIÓN FERIA
Miércoles, 15 de Octubre
20:00 h. PREGÓN DE FERIA
En el Teatro Villa de Huércal-Overa, proclamación del Pregón de Feria a cargo de D. BLANCA LÓPEZ GÓMEZ.
Una vez finalizado el pregón tendrá lugar el nombramiento de Feriante de Honor de la Feria y Fiestas de Huércal-Overa 2025, que en la presente edición ha recaído en D. Fernando Martínez Fernández.
Los actos estarán amenizados por la Asociación Musical “Virgen del Río”.
21:30 h. ENCENDIDO DEL ALUMBRADO EXTRAORDINARIO E INAUGURACIÓN DE LA FERIA en el Recinto Ferial a cargo de la pregonera y de las autoridades locales y visitantes, acompañados de los tradicionales gigantes y cabezudos.
21:30 DIA DEL NIÑO
Recinto Ferial. Todas las atracciones estarán abiertas para disfrute de nuestros niños y niñas a precios más baratos.
21:45 h. APERTURA DE LA CASETA MUNICIPAL
Actuación de ESSENCIAL ROCKBAND
Jueves, 16 de Octubre
7:00 h. DIANA MUSICAL
A cargo de la Asociación Musical “Martín Alonso”.
10:30 h. DESAYUNO CON NUESTROS MAYORES
En la Caseta Municipal (Recinto Ferial).
Entrega de trofeos del torneo de feria (domino, petanca, tute y brisca), espectáculo del Grupo de baile en línea y actuación del DÚO ALMAZORA.
14:00 h. FERIA DEL MEDIODÍA
Recinto Ferial.
15:00 h. LUDOTECA INFANTIL
Pabellón de Deportes Municipal. Horario de 15:00 a 20:00 horas.
18:00 h. CONCIERTOS DE TARDE
Caseta Municipal. Concierto del grupo KALIQUEÑOS
18:00 h. ZONA JOVEN
Recinto de conciertos zona joven.
Contaremos con WILI.ILLIW DJ
- 21:00 h. CASETA MUNICIPAL
Concierto de los grupos de música locales
MÚSICA MODERNA EMMA – LOS TREMOLOCOS – SERGIO SOUL – FIESTA OFICIAL QD RADIO
Viernes, 17 de Octubre
11:30 h. PASACALLES DE GIGANTES Y CABEZUDOS. Pasacalles de Gigantes y Cabezudos acompañados por la Charanga del Río.
- 12:00 h. ENCIERRO INFANTIL
Salida desde Plaza de la Constitución hasta la Carpa Municipal del Recinto Ferial. Animación infantil de un encierro con toros hinchables.
14:00 h. FERIA DEL MEDIODÍA
Recinto Ferial.
15:00 h. LUDOTECA INFANTIL
Pabellón de Deportes Municipal. Horario de 15:00 a 20:00 horas
- 17:30 h. A 20:00 hJornada SIN RUIDO Y LUCES FIJAS en las atracciones para las personas con hipersensibilidad auditiva y visual.
18:00 h. CONCIERTOS DE TARDE
Caseta Municipal. Concierto del grupo LOS VINILOS
18:00 h. ZONA JOVEN
Recinto de conciertos zona joven.
Contaremos con Dj. BLAS PARRA
CASETA MUNICIPAL
22:00 h. Actuación extraordinaria del cantante KING ÁFRICA
23:30 h. Concierto del grupo LO MEJOR DEL ÚLTIMO. Homenaje a el último de la fila + Manolo García.
Sábado, 18 de Octubre
14:00 h. FERIA DEL MEDIODÍA
Recinto Ferial.
15:00 h. LUDOTECA INFANTIL
Pabellón de Deportes Municipal. Horario de 15:00 a 20:00 horas.
17:00 h. CONCIERTOS DE TARDE
Caseta Municipal. Concierto del grupo POR UN PUÑADO DE TERCIOS
18:00 h. ZONA JOVEN
Recinto de conciertos zona joven.
Contaremos con Dj. JUANMI SÁNCHEZ
CASETA MUNICIPAL
22:00 h. Baile amenizado por la DJ FABI SÁNCHEZ
23:30 h. Actuación estelar de SELOW FLOW Y JAP
00:00 h. CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES
En el Recinto Ferial podremos disfrutar del espectacular castillo de fuegos de artificio a cargo de Pirotecnia Valenciana.
- CASETA MUNICIPAL
00:20 h. Actuación extraordinaria del grupo de pop urbano LÉRICA
Domingo, 19 de Octubre
12:00 h. Iglesia Parroquial de la Asunción
Ofrenda floral y Santa Misa en honor a Nuestra Señora de la Asunción.
A la salida se hará entrega del abanico de feria.
14:00 h. FERIA DEL MEDIODÍA
Recinto Ferial.
15:00 h. LUDOTECA INFANTIL
Pabellón de Deportes Municipal. Horario de 15:00 a 20:00 horas.
- 17:00 h. CASETA MUNICIPAL
Espectáculo flamenco de la escuela de baile Ría Pita.
- 18:30 h. EXHIBICIÓN DE TOREO DE SALÓN. Escuela taurina de Almería.
Recinto Ferial.
CASETA MUNICIPAL
23:00 h. Actuación brillante del grupo de rock MEDINA AZAHARA
Lunes, 20 de Octubre
14:00 h. FERIA DEL MEDIODÍA
Recinto Ferial.
15:00 h. LUDOTECA INFANTIL
Pabellón de Deportes Municipal. Horario de 15:00 a 20:00 horas.
- CASETA MUNICIPAL
17:00 h. Espectáculo musical infantil y familiar LOS MUÑECOS DE LA TELE
19:00 h. Baile amenizado por el grupo RITMO LATINO
22:00 h. Actuación estelar del grupo SE LLAMA COPLA “El reencuentro”
Martes, 21 de Octubre
DIA DEL NIÑO
Recinto Ferial. Todas las atracciones estarán abiertas para disfrute de nuestros niños y niñas a precios más baratos.
- 17:30 h. A 20:00 hJornada SIN RUIDO Y LUCES FIJAS en las atracciones para que la hipersensibilidad auditiva y visual.