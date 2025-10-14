Home / Provincia / Huércal-Overa inicia mañana la Feria 2025 con la lectura del Pregón a cargo de Blanca López

Huércal-Overa inicia mañana la Feria 2025 con la lectura del Pregón a cargo de Blanca López

Por
No hay comentarios
octubre 14, 2025 3:58 pm

Patricia Lopez Rojas

  • En la programación destacan los conciertos de Medina Azahara, Lérica, King África y Se Llama Copla

El municipio de Huércal-Overa inicia mañana la Feria 2025 que se celebrará del 15 al 21 de octubre. Una feria que es un referente en la provincia, muy esperada por los vecinos y visitantes. El Recinto Ferial ya se encuentra engalanado, las casetas montadas y las atracciones instaladas para que todos disfruten de unos días festivos en los que compartir con familias y amigos.

La programación diseñada para la Feria de Huércal-Overa contempla una variedad de actividades que se iniciarán mañana miércoles 15 de octubre a las 20:00 horas en el Teatro Villa de Huércal-Overa con la lectura del Pregón a cargo de Blanca López, quien nació y reside en Huércal-Overa. Es la quinta de seis hermanos. A lo largo de su juventud, estudió en el colegio de las monjas y en el Virgen del Río, y cursó bachiller en el Instituto Cura Valera. Trabajó como auxiliar administrativa en el hospital comarcal La Inmaculada y continúa ejerciendo en ese puesto hasta el día de hoy. Se casó con su marido, Manolo, y son padres de dos hijos, Manolo y Blanca. Desde 2015 hasta 2019, fue presidenta de las Damas de La Soledad del Paso Negro, cofradía a la que pertenece desde hace años. En 2021 fue elegida presidenta-hermana mayor, cargo que aún desempeña.

Una Feria en la que destacan los conciertos de los conciertos de Medina Azahara, Lérica, King África y Se Llama Copla, los conciertos de los grupos locales, el tardeo con Kaliqueños, los Vinilos y Por un puñado de Tercios, la Zona joven con Willi.Illiw DJ, Dj. Blas Parra y Dj. Juanmi Sánchez, de jueves a sábado a partir de las 18:00h y para los peques el musical Los Muñecos de la Tele.

Los niños esperan con gran ilusión la llegada de la Feria y para ellos  está preparada la ludoteca infantil, del jueves al lunes de feria de 15:00 a 20:00h en el Pabellón de Deportes. El Día del Niño será el miércoles 15 de octubre y el martes 21 con las atracciones a precios más baratos. El viernes 17 de octubre y el martes 21 de 17 a 20:00h habrá jornada sin ruido en todas las atracciones.

El alcalde, Domingo Fernández, destacó que “la Feria es un momento único en el que nos reunimos con amigos y familia, algunos de ellos vienen de fuera para disfrutar estos días, compartiendo momentos de alegría que fortalecen nuestros lazos como vecinos” y anima a vecinos y visitantes a “vivir estos días en armonía y convivencia, hacer un paréntesis  y dejar a un lado la rutina diaria, disfrutar de la compañía de vuestras familias y amigos, y a participar activamente en todas las actividades programadas”.

Fernández ha destacado también la importante labor que realizan las distintas áreas y trabajadores implicados tanto en la organización como en el desarrollo de la Feria.

PROGRAMACIÓN FERIA

Miércoles, 15 de Octubre

  20:00 h. PREGÓN DE FERIA

En el Teatro Villa de Huércal-Overa, proclamación del Pregón de Feria a cargo de D. BLANCA LÓPEZ GÓMEZ.

Una vez finalizado el pregón tendrá lugar el nombramiento de Feriante de Honor de la Feria y Fiestas de Huércal-Overa 2025, que en la presente edición ha recaído en D. Fernando Martínez Fernández.

Los actos estarán amenizados por la Asociación Musical “Virgen del Río”.

  21:30 h. ENCENDIDO DEL ALUMBRADO EXTRAORDINARIO E INAUGURACIÓN DE LA FERIA en el Recinto Ferial a cargo de la pregonera y de las autoridades locales y visitantes, acompañados de los tradicionales gigantes y cabezudos.

  21:30 DIA DEL NIÑO

Recinto Ferial. Todas las atracciones estarán abiertas para disfrute de nuestros niños y niñas a precios más baratos.

  21:45 h. APERTURA DE LA CASETA MUNICIPAL

Actuación de ESSENCIAL ROCKBAND

Jueves, 16 de Octubre

  7:00 h. DIANA MUSICAL

A cargo de la Asociación Musical “Martín Alonso”.

  10:30 h. DESAYUNO CON NUESTROS MAYORES

En la Caseta Municipal (Recinto Ferial).

Entrega de trofeos del torneo de feria (domino, petanca, tute y brisca), espectáculo del Grupo de baile en línea y actuación del DÚO ALMAZORA.

  14:00 h. FERIA DEL MEDIODÍA

Recinto Ferial.

  15:00 h. LUDOTECA INFANTIL

Pabellón de Deportes Municipal. Horario de 15:00 a 20:00 horas.

*  18:00 h. CONCIERTOS DE TARDE

Caseta Municipal. Concierto del grupo KALIQUEÑOS

*  18:00 h. ZONA JOVEN

Recinto de conciertos zona joven.

Contaremos con WILI.ILLIW DJ

  • 21:00 h. CASETA MUNICIPAL

Concierto de los grupos de música locales

MÚSICA MODERNA EMMA – LOS TREMOLOCOS – SERGIO SOUL – FIESTA OFICIAL QD RADIO

Viernes, 17 de Octubre

11:30 h. PASACALLES DE GIGANTES Y CABEZUDOS.  Pasacalles de Gigantes y Cabezudos acompañados por la Charanga del  Río.

  1. 12:00 h. ENCIERRO INFANTIL

Salida desde Plaza de la Constitución hasta la Carpa Municipal del Recinto Ferial.  Animación infantil de un encierro con toros hinchables.

  14:00 h. FERIA DEL MEDIODÍA

Recinto Ferial.

  15:00 h. LUDOTECA INFANTIL

Pabellón de Deportes Municipal.  Horario de 15:00 a 20:00 horas

  1. 17:30 h. A 20:00 hJornada SIN RUIDO Y LUCES FIJAS en las atracciones para las  personas con hipersensibilidad auditiva y visual.

*  18:00 h. CONCIERTOS DE TARDE

Caseta Municipal. Concierto del grupo LOS VINILOS

*  18:00 h. ZONA JOVEN

Recinto de conciertos zona joven.

Contaremos con Dj. BLAS PARRA

  CASETA MUNICIPAL

22:00 h. Actuación extraordinaria del cantante KING ÁFRICA

23:30 h. Concierto del grupo LO MEJOR DEL ÚLTIMO. Homenaje a el último de la fila + Manolo García.

Sábado, 18 de Octubre

  14:00 h. FERIA DEL MEDIODÍA

Recinto Ferial.

  15:00 h. LUDOTECA INFANTIL

Pabellón de Deportes Municipal. Horario de 15:00 a 20:00 horas.

*  17:00 h. CONCIERTOS DE TARDE

Caseta Municipal. Concierto del grupo POR UN PUÑADO DE TERCIOS

*  18:00 h. ZONA JOVEN

Recinto de conciertos zona joven.

Contaremos con Dj. JUANMI SÁNCHEZ

  CASETA MUNICIPAL

22:00 h. Baile amenizado por la DJ FABI SÁNCHEZ

23:30 h. Actuación estelar de SELOW FLOW Y JAP

00:00 h. CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES

En el Recinto Ferial podremos disfrutar del espectacular castillo de fuegos de artificio a cargo de Pirotecnia Valenciana.

  • CASETA MUNICIPAL

00:20 h. Actuación extraordinaria del grupo de pop urbano LÉRICA

Domingo, 19 de Octubre

  12:00 h. Iglesia Parroquial de la Asunción

Ofrenda floral y Santa Misa en honor a Nuestra Señora de la Asunción.

A la salida se hará entrega del abanico de feria.

  14:00 h. FERIA DEL MEDIODÍA

Recinto Ferial.

  15:00 h. LUDOTECA INFANTIL

Pabellón de Deportes Municipal. Horario de 15:00 a 20:00 horas.

  1. 17:00 h. CASETA MUNICIPAL

Espectáculo flamenco de la escuela de baile Ría Pita.

  1. 18:30 h. EXHIBICIÓN DE TOREO DE SALÓN. Escuela taurina de Almería.

Recinto Ferial.

  CASETA MUNICIPAL

23:00 h. Actuación brillante del grupo de rock MEDINA AZAHARA

Lunes, 20 de Octubre

  14:00 h. FERIA DEL MEDIODÍA

Recinto Ferial.

  15:00 h. LUDOTECA INFANTIL

Pabellón de Deportes Municipal. Horario de 15:00 a 20:00 horas.

  • CASETA MUNICIPAL

17:00 h. Espectáculo musical infantil y familiar LOS MUÑECOS DE LA TELE

      19:00 h. Baile amenizado por el grupo RITMO LATINO

 22:00 h. Actuación estelar del grupo SE LLAMA COPLA “El reencuentro”

Martes, 21 de Octubre

  DIA DEL NIÑO

Recinto Ferial. Todas las atracciones estarán abiertas para disfrute de nuestros niños y niñas a precios más baratos.

  1. 17:30 h. A 20:00 hJornada SIN RUIDO Y LUCES FIJAS en las atracciones para que la hipersensibilidad auditiva y visual.
GabinetedePrensa

Related Posts

Antonio Bonilla firma un convenio con tres centros educativos del ...
octubre 13, 2025
Berja se prepara para una noche de arte y solidaridad con su V Ga ...
octubre 13, 2025
Albox celebra la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la ...
octubre 12, 2025

Deje un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *