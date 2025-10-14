Huércal-Overa inicia mañana la Feria 2025 con la lectura del Pregón a cargo de Blanca López

Patricia Lopez Rojas

En la programación destacan los conciertos de Medina Azahara, Lérica, King África y Se Llama Copla

El municipio de Huércal-Overa inicia mañana la Feria 2025 que se celebrará del 15 al 21 de octubre. Una feria que es un referente en la provincia, muy esperada por los vecinos y visitantes. El Recinto Ferial ya se encuentra engalanado, las casetas montadas y las atracciones instaladas para que todos disfruten de unos días festivos en los que compartir con familias y amigos.

La programación diseñada para la Feria de Huércal-Overa contempla una variedad de actividades que se iniciarán mañana miércoles 15 de octubre a las 20:00 horas en el Teatro Villa de Huércal-Overa con la lectura del Pregón a cargo de Blanca López, quien nació y reside en Huércal-Overa. Es la quinta de seis hermanos. A lo largo de su juventud, estudió en el colegio de las monjas y en el Virgen del Río, y cursó bachiller en el Instituto Cura Valera. Trabajó como auxiliar administrativa en el hospital comarcal La Inmaculada y continúa ejerciendo en ese puesto hasta el día de hoy. Se casó con su marido, Manolo, y son padres de dos hijos, Manolo y Blanca. Desde 2015 hasta 2019, fue presidenta de las Damas de La Soledad del Paso Negro, cofradía a la que pertenece desde hace años. En 2021 fue elegida presidenta-hermana mayor, cargo que aún desempeña.

Una Feria en la que destacan los conciertos de los conciertos de Medina Azahara, Lérica, King África y Se Llama Copla, los conciertos de los grupos locales, el tardeo con Kaliqueños, los Vinilos y Por un puñado de Tercios, la Zona joven con Willi.Illiw DJ, Dj. Blas Parra y Dj. Juanmi Sánchez, de jueves a sábado a partir de las 18:00h y para los peques el musical Los Muñecos de la Tele.

Los niños esperan con gran ilusión la llegada de la Feria y para ellos está preparada la ludoteca infantil, del jueves al lunes de feria de 15:00 a 20:00h en el Pabellón de Deportes. El Día del Niño será el miércoles 15 de octubre y el martes 21 con las atracciones a precios más baratos. El viernes 17 de octubre y el martes 21 de 17 a 20:00h habrá jornada sin ruido en todas las atracciones.

El alcalde, Domingo Fernández, destacó que “la Feria es un momento único en el que nos reunimos con amigos y familia, algunos de ellos vienen de fuera para disfrutar estos días, compartiendo momentos de alegría que fortalecen nuestros lazos como vecinos” y anima a vecinos y visitantes a “vivir estos días en armonía y convivencia, hacer un paréntesis y dejar a un lado la rutina diaria, disfrutar de la compañía de vuestras familias y amigos, y a participar activamente en todas las actividades programadas”.

Fernández ha destacado también la importante labor que realizan las distintas áreas y trabajadores implicados tanto en la organización como en el desarrollo de la Feria.

PROGRAMACIÓN FERIA

Miércoles, 15 de Octubre

20:00 h. PREGÓN DE FERIA

En el Teatro Villa de Huércal-Overa, proclamación del Pregón de Feria a cargo de D. BLANCA LÓPEZ GÓMEZ.

Una vez finalizado el pregón tendrá lugar el nombramiento de Feriante de Honor de la Feria y Fiestas de Huércal-Overa 2025, que en la presente edición ha recaído en D. Fernando Martínez Fernández.

Los actos estarán amenizados por la Asociación Musical “Virgen del Río”.

21:30 h. ENCENDIDO DEL ALUMBRADO EXTRAORDINARIO E INAUGURACIÓN DE LA FERIA en el Recinto Ferial a cargo de la pregonera y de las autoridades locales y visitantes, acompañados de los tradicionales gigantes y cabezudos.

21:30 DIA DEL NIÑO

Recinto Ferial. Todas las atracciones estarán abiertas para disfrute de nuestros niños y niñas a precios más baratos.

21:45 h. APERTURA DE LA CASETA MUNICIPAL

Actuación de ESSENCIAL ROCKBAND

Jueves, 16 de Octubre

7:00 h. DIANA MUSICAL

A cargo de la Asociación Musical “Martín Alonso”.

10:30 h. DESAYUNO CON NUESTROS MAYORES

En la Caseta Municipal (Recinto Ferial).

Entrega de trofeos del torneo de feria (domino, petanca, tute y brisca), espectáculo del Grupo de baile en línea y actuación del DÚO ALMAZORA.

14:00 h. FERIA DEL MEDIODÍA

Recinto Ferial.

15:00 h. LUDOTECA INFANTIL

Pabellón de Deportes Municipal. Horario de 15:00 a 20:00 horas.

18:00 h. CONCIERTOS DE TARDE

Caseta Municipal. Concierto del grupo KALIQUEÑOS

18:00 h. ZONA JOVEN

Recinto de conciertos zona joven.

Contaremos con WILI.ILLIW DJ

21:00 h. CASETA MUNICIPAL

Concierto de los grupos de música locales

MÚSICA MODERNA EMMA – LOS TREMOLOCOS – SERGIO SOUL – FIESTA OFICIAL QD RADIO

Viernes, 17 de Octubre

11:30 h. PASACALLES DE GIGANTES Y CABEZUDOS. Pasacalles de Gigantes y Cabezudos acompañados por la Charanga del Río.

12:00 h. ENCIERRO INFANTIL

Salida desde Plaza de la Constitución hasta la Carpa Municipal del Recinto Ferial. Animación infantil de un encierro con toros hinchables.

14:00 h. FERIA DEL MEDIODÍA

Recinto Ferial.

15:00 h. LUDOTECA INFANTIL

Pabellón de Deportes Municipal. Horario de 15:00 a 20:00 horas

17:30 h. A 20:00 hJornada SIN RUIDO Y LUCES FIJAS en las atracciones para las personas con hipersensibilidad auditiva y visual.

18:00 h. CONCIERTOS DE TARDE

Caseta Municipal. Concierto del grupo LOS VINILOS

18:00 h. ZONA JOVEN

Recinto de conciertos zona joven.

Contaremos con Dj. BLAS PARRA

CASETA MUNICIPAL

22:00 h. Actuación extraordinaria del cantante KING ÁFRICA

23:30 h. Concierto del grupo LO MEJOR DEL ÚLTIMO. Homenaje a el último de la fila + Manolo García.

Sábado, 18 de Octubre

14:00 h. FERIA DEL MEDIODÍA

Recinto Ferial.

15:00 h. LUDOTECA INFANTIL

Pabellón de Deportes Municipal. Horario de 15:00 a 20:00 horas.

17:00 h. CONCIERTOS DE TARDE

Caseta Municipal. Concierto del grupo POR UN PUÑADO DE TERCIOS

18:00 h. ZONA JOVEN

Recinto de conciertos zona joven.

Contaremos con Dj. JUANMI SÁNCHEZ

CASETA MUNICIPAL

22:00 h. Baile amenizado por la DJ FABI SÁNCHEZ

23:30 h. Actuación estelar de SELOW FLOW Y JAP

00:00 h. CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES

En el Recinto Ferial podremos disfrutar del espectacular castillo de fuegos de artificio a cargo de Pirotecnia Valenciana.

CASETA MUNICIPAL

00:20 h. Actuación extraordinaria del grupo de pop urbano LÉRICA

Domingo, 19 de Octubre

12:00 h. Iglesia Parroquial de la Asunción

Ofrenda floral y Santa Misa en honor a Nuestra Señora de la Asunción.

A la salida se hará entrega del abanico de feria.

14:00 h. FERIA DEL MEDIODÍA

Recinto Ferial.

15:00 h. LUDOTECA INFANTIL

Pabellón de Deportes Municipal. Horario de 15:00 a 20:00 horas.

17:00 h. CASETA MUNICIPAL

Espectáculo flamenco de la escuela de baile Ría Pita.

18:30 h. EXHIBICIÓN DE TOREO DE SALÓN. Escuela taurina de Almería.

Recinto Ferial.

CASETA MUNICIPAL

23:00 h. Actuación brillante del grupo de rock MEDINA AZAHARA

Lunes, 20 de Octubre

14:00 h. FERIA DEL MEDIODÍA

Recinto Ferial.

15:00 h. LUDOTECA INFANTIL

Pabellón de Deportes Municipal. Horario de 15:00 a 20:00 horas.

CASETA MUNICIPAL

17:00 h. Espectáculo musical infantil y familiar LOS MUÑECOS DE LA TELE

19:00 h. Baile amenizado por el grupo RITMO LATINO

22:00 h. Actuación estelar del grupo SE LLAMA COPLA “El reencuentro”

Martes, 21 de Octubre

DIA DEL NIÑO

Recinto Ferial. Todas las atracciones estarán abiertas para disfrute de nuestros niños y niñas a precios más baratos.

17:30 h. A 20:00 hJornada SIN RUIDO Y LUCES FIJAS en las atracciones para que la hipersensibilidad auditiva y visual.