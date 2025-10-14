El Hospital Universitario Torrecárdenas acoge la exposición ‘Huellas’ de la Asociación Amama Almería

Ubicada en el hall del nuevo acceso al hospital general, la muestra compuesta por 45 fotografías, busca acercar la realidad del cáncer de mama a la sociedad

El Hospital Universitario Torrecárdenas ha transformado su acceso principal en una galería de vida y esperanza con la inauguración de la exposición fotográfica ‘Huellas’, impulsada por la Asociación Amama (Asociación de Mujeres Afectadas por Cáncer de Mama de Almería) en pleno mes de la concienciación sobre el cáncer de mama. Una muestra de la que la presidenta de Amama Almería, Belinda Pérez, ha señalado muestra el proceso por el que hemos transitado y que, a día de hoy, sigue vigente en las mujeres que padecen esta enfermedad. Tras su instalación en el hospital, la presidenta de Amama ha estado acompañado por el delegado territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Juan de la Cruz Belmonte, el director gerente del hospital, Manuel Vida, y un equipo multidisciplinar de personal sanitario.

Se trata de una colección de 45 fotografías cuidadosamente seleccionadas, que ofrecen una visión íntima y profunda de la realidad de las mujeres que han transitado o están transitando esta enfermedad.

‘Huellas’ va más allá de la mera imagen clínica, enfocándose en la persona: la mayoría de las protagonistas se exponen con valentía, compartiendo sus retratos tanto de forma individual, reflejando su fortaleza personal, como acompañadas por sus parejas y otros seres queridos. Estas imágenes conjuntas ponen de relieve la importancia fundamental del núcleo familiar y el apoyo emocional como pilares esenciales en el proceso de recuperación.

Ubicada en el acceso nuevo del hospital general, la exposición busca acercar la realidad del cáncer de mama a la sociedad, desestigmatizar la enfermedad y, sobre todo, mandar un mensaje de esperanza.