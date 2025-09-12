Patricia López Rojas

Esta semana se ha celebrado la Junta Local de Seguridad en la que se han abordado el seguimiento en materia de Viogen y el Plan de Colaboración y seguridad para la Feria 2025, entre otros asuntos

Huércal-Overa sigue situándose como uno de los municipios con menor índice de infracciones penales en la provincia, así quedo de manifiesto en la Junta Local de Seguridad celebrada esta semana en Huércal-Overa, en la que se ha detallado que han aumentado los efectivos de los Cuerpos de Seguridad.

En la Junta Local de Seguridad han participado el alcalde, Domingo Fernández, el secretario general de la Subdelegación del Gobierno en Almería, Juan Ramón Fernández Imbernón, el concejal de Seguridad Ciudadana, José Manuel Viseras, y representantes de la Policía Local y Guardia Civil.

En la sesión se ha coordinado la colaboración y coordinación entre las fuerzas de seguridad en materia de Viogen con un análisis de los casos activos actualmente en el municipio, Seguridad Ciudadana y emergencias

Así mismo, se ha informado del Plan de colaboración y seguridad de los diferentes cuerpos para la Feria y Fiestas del municipio que se celebran del 15 al 21 de octubre, centrado en el control y vigilancia de todos los elementos ubicados en el Recinto y actos programados, la coordinación entre los diferentes servicios que integran el dispositivo de seguridad y el control de las situaciones de emergencia y riesgos por parte de Policía Local, Guardia Civil, Bomberos y Protección Civil.

El alcalde, Domingo Fernández, ha explicado que “hemos podido constatar la situación real en nuestro municipio en cuanto a seguridad se refiere así como las mejoras en diversos aspectos como nuevos medios para la Policía Local o el aumento de efectivos de la Guardia Civil lo cual redunda en la mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos. La colaboración y coordinación entre los distintos Cuerpos hace que Huércal-Overa siga siendo una ciudad donde los vecinos pueden sentir seguridad”.