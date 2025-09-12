La Comisión pone en marcha una importante iniciativa de financiación de la eficiencia energética con el Banco Europeo de Inversiones

La Comisión Europea y el Grupo BEI han puesto en marcha conjuntamente la iniciativa para la eficiencia energética en las pequeñas y medianas empresas (pymes). Esta iniciativa, desarrollada en asociación con la Fundación Solar Impulse, supone un paso importante para abordar los retos de eficiencia energética a los que se enfrentan las pymes europeas.

La iniciativa tiene por objeto movilizar una financiación total de más de 65 000 millones de euros de aquí a 2027, a favor de más de 350 000 empresas de toda la UE. Impulsar la adopción de medidas de eficiencia energética ayudará a las pymes a reducir su huella de carbono, mejorando al mismo tiempo su competitividad, en consonancia con el Pacto por una Industria Limpia y el Plan de Acción para una Energía Asequible de la UE.

Se refleja así también el compromiso renovado con la eficiencia energética prometido por la Comisión en la Conferencia Global sobre Eficiencia Energética de la Agencia Internacional de la Energía de junio de 2025.

El comisario de Energía y Vivienda Dan Jørgensen ha declarado: «Las pymes son el núcleo de la economía y el modo de vida europeos. Sin embargo, invierten en eficiencia energética solo la mitad que las grandes empresas. Esta iniciativa del BEI, apoyada por la Comisión, será clave para colmar el déficit de inversión, simplificar el acceso a la financiación y acelerar el despliegue de soluciones de eficiencia energética. Con unas pymes más eficientes desde el punto de vista energético, impulsamos nuestra economía, beneficiamos a nuestro clima y mantenemos un entorno sano en las comunidades de toda Europa».

Puede seguir las observaciones del comisario Jørgensen en EBS. El comunicado de prensa conjunto con el BEI se puede consultar en línea.