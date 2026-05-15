Amigos de la Alcazaba abarrota el Museo de Almería en el arranque de las V Jornadas de Egiptología

Antonio Pérez Largacha y Myriam Seco Álvarez se adentraron en el fascinante mundo de los templos egipcios, sus características, particularidades y diferencias en el tiempo

Hoy, segunda doble sesión con Inmaculada Vivas y Esther Pons, a las 18.30 horas y con entrada libre hasta completar aforo

La asociación Amigos de la Alcazaba y el Museo de Almería abarrotaron una vez más el salón de actos del arqueológico de Carretera Ronda con el arranque de las V Jornadas de Egiptología. Una iniciativa que en cada edición realiza un acercamiento con los mejores expertos en la materia en alguno de los múltiples campos de interés de una cultura y sociedad que sigue generando una fascinación inagotable. En este caso los templos, que, junto a las pirámides, constituyen las huellas más monumentales del Antiguo Egipto.

La presidenta de Amigos de la Alcazaba, María Teresa Pérez, recordó la magnífica aceptación que tienen “unas conferencias coordinadas por Francisco Verdegay, que ha sabido contagiarnos esa pasión por Egipto a todos, y no solo a la asociación, sino también a todos los almerienses en general ya que esta actividad la hacemos abierta para todos”. Por su parte, la directora del Museo, Tania Fábrega, quiso agradecer a Amigos de la Alcazaba “que dé continuidad a la actividad, que no solo se queda en un hecho aislado sino que nos permite conocer cada vez más aspectos distintos de la materia, en este caso con la Egiptología, pero ya seguimos trabajando en próximas actividades”, avanzó.

Las dos primeras ponencias de las jornadas corrieron a cargo de Antonio Pérez Largacha, profesor la Universidad Internacional de la Rioja y divulgador a través de sus múltiples publicaciones, y Myriam Seco Álvarez, profesora de la Universidad de Sevilla y directora de Proyecto del Templo de Millones de Años de Tutmosis III en Luxor.

Con buen criterio, la primera conferencia de Pérez Largacha sirvió para hacer un acercamiento genérico al concepto de los templos, “siempre ubicados en lugares visibles y prominentes, que permitían realizar el culto a la divinidad como factor de protección a toda la sociedad y también ser centro administrativo o incluir las denominadas ‘casas de la vida’, donde se aprendía al modo de la universidad o estudiaban los escribas”.

La idea de que el faraón debe realizar ofrendas a las divinidades con el fin de mantener el orden cósmico fue algo que trascendió incluso a la propia sociedad egipcia, ya que incluso Augusto o Alejandro Magno se representaron en los relieves de los templos inmortalizando dichas ofrendas.

El ponente también destacó cómo la periodo amarniense, con Akenatón, fue clave para entender la evolución de los templos, ya que transformó los templos cerrados y oscuros donde se hacían rituales casi secretos en lugares abiertos a la luz solar.

‘Los Templos de Millones de Años en Tebas’ con Myriam Seco

La segunda de las ponencias se centró en casos concretos, con especial dedicación al templo de Tutmosis III en Luxor, proyecto en el que Myriam Seco lleva trabajando más de 15 años.

La referencia del título de su conferencia viene marcada por la intencionalidad que tenían los faraones de crear un templo que le trasladara a la inmortalidad de la memoria y también facilitara el tránsito hacia la otra vida. “Querían la vida eterna y también ser recordados, por eso en los templos comienza a haber una parte pública, que es donde se hacen las fiestas y festivales de opet o la fiesta del valle, para celebrar las crecidas de los ríos, como también una parte privada que es donde hacían sus ofrendas. Entra el concepto de templos funerarios y encontramos capillas dedicadas a Hathor o Amón”.

Un elemento esencial en esa intencionalidad es la denominada ‘Estela de Falsa Puerta’, “era la puerta que permite transitar y volver al alma del difunto, muchas de ellas con inscripciones para honrar a las divinidades, como el ‘texto de las horas’”.

Del mismo modo, también se hallaron en el templo de Tutmosis III elementos de la vida diaria, “como óstracos con información administrativa de solicitud de obreros, albañiles o canteros para poder continuar una obra, o los restos de un almacén de víveres y manutención, ya que los jornales se pagaban con comida y cerveza, y hayamos hasta mil jarras”.

La segunda doble sesión será hoy viernes, 15 de mayo. A las 18:30 horas con la ponencia ‘Templos divinos en el paisaje sagrado de Tebas’, por Inmaculada Vivas Sainz, profesora de arte de la UNED-Madrid y miembro del proyecto ‘El Valle de las Momias Reales’; y a las 19:30 horas con ‘Abu Simbel. El templo de Ramsés II salvado de las aguas’, a cargo de Esther Pons Mellado, conservadora del Departamento de Egipto del Museo Arqueológico Nacional y codirectora la misión española de Oxirrinco en Egipto.