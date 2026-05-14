El Hospital Universitario Poniente acoge las VIII Jornadas Provinciales de Bioética de Almería

El encuentro ha centrado su programa en los conflictos éticos en la atención a pacientes menores de edad

El Hospital Universitario Poniente ha acogido las VIII Jornadas Provinciales de Bioética, organizadas por el Comité de Ética Asistencial Poniente, que integra a profesionales del hospital y del Distrito Sanitario Poniente de Almería. El encuentro ha centrado su programa en los conflictos éticos que surgen en la atención a pacientes menores de edad, especialmente durante la adolescencia.

Las jornadas se han desarrollado en esta edición bajo el lema ‘Una mirada Bioética en la infancia y adolescencia: escenarios actuales’ y han estado abiertas a la participación de profesionales sanitarios de toda la provincia de Almería, con interés en la ética asistencial, tanto de los centros de atención primaria, como hospitalaria. Además, ha contado con la presencia de referentes de los ámbitos sanitario, educativo y social, para abordar los principales retos éticos relacionados con la atención y el acompañamiento a menores y adolescentes.

La presidenta del Comité de Ética Asistencial Poniente, María del Mar Martín, explica que “estas jornadas se han consolidado como un espacio de reflexión, análisis y debate interdisciplinar sobre cuestiones bioéticas de actualidad, promoviendo el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de la toma de decisiones compartidas desde una perspectiva humanizadora y centrada en las personas”.

Martín ha subrayado igualmente “la importancia de generar espacios de formación y reflexión compartida que contribuyan a reforzar la calidad ética de la atención sanitaria, especialmente en contextos tan sensibles como la infancia y la adolescencia”.

Programa de las jornadas

La jornada ha comenzado con la conferencia inaugural impartida por el coordinador de la Estrategia de Bioética del Sistema Sanitario Público de Andalucía, Felipe Verjano, centrada en los principios de la Bioética y su relación con los derechos de las personas menores de edad.

Tras esta apertura, el programa de trabajo se ha iniciado con una primera mesa de análisis, dedicada al consentimiento informado y la toma de decisiones compartidas cuando el paciente es un menor de edad maduro. En esta primera sesión han participado la profesora del Área de Ciudadanía y Ética de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) Maribel Tamayo; la pediatra del Hospital Universitario La Paz de Madrid, Concepción Bonet; y el abogado y miembro del Comité de Ética Asistencial Poniente, Juan Antonio Luque.

El siguiente escenario abordado en el programa de trabajo ha sido el de los conflictos en el ámbito escolar desde la mirada de la bioética. Para ello, han intervenido la coordinadora del Equipo Provincial de Orientación Educativa y Profesional de Almería, María del Carmen Contreras; la enfermera escolar del Distrito Sanitario Poniente, Isabel Córdoba y la orientadora del IES Gaviota de Adra, Luisa Armijo.

Finalmente, la tercera sesión de trabajo se ha centrado en la toma de decisiones en materia de salud sexual y reproductiva en la adolescencia. Para su análisis han participado la especialista en Ginecología y Obstetricia y presidenta del Comité de Ética Asistencial Poniente, María del Mar Martín; el pediatra y vocal del Comité de Bioética de Andalucía, Rafael Martínez; y el médico de familia y experto en Salud Reproductiva, Juan Manuel Galindo.

Comité de Ética Asistencial Poniente

El Comité de Ética Asistencial (CEA) Poniente está actualmente integrado por 15 profesionales del Distrito Sanitario y el Hospital Universitario Poniente, de diferentes áreas, tanto asistenciales como administrativas y de gestión. La ciudadanía puede solicitar su intervención a través de los servicios de Atención a la Ciudadanía de su centro de atención primaria o del hospital; mientras que, en el caso de los profesionales, pueden requerir su asesoramiento a través de la secretaría del Comité.

El CEA interviene en aspectos como la protección de los derechos, la mejora de la calidad asistencial, así como la orientación ante cuestiones éticas que se plantean en la práctica clínica. También tiene entre sus tareas la prevención o resolución de los conflictos éticos que pudieran generarse en el proceso de la atención sanitaria, así como la formación en Bioética de profesionales y la revisión de protocolos asistenciales.

La presidenta del Comité de Ética Asistencial Poniente, María del Mar Martín, explica que “el principal fin de este organismo es velar por la mejora continua de la calidad integral de la atención sanitaria”. Martín señala que “desde la renovación de sus miembros se ha dado un nuevo impulso al trabajo del Comité, que busca que las acciones que se desarrollan en nuestros centros estén alineadas con los principios fundamentales de la Bioética: Autonomía, Beneficencia, No Maleficencia y Justicia”.